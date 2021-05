Horóscopo do dia (28/05): Confira a previsão de hoje para seu signo

Amor e intelecto

A conjunção de Mercúrio e Vênus em Gêmeos traz para hoje a necessidade de se comunicar o amor e se amar o intelectual. O amor pede comunicação aberta, liberdade de expressão, flexibilidade, bom humor e leveza. O mesmo para as finanças; busque alternativas e possibilidades. Atividades intelectuais trazendo prazer e alegria compartilhada.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Sua mente é permeada pelo senso de amor e prazer venusiano. Comunique seu amor e seus desejos. Busque uma fala que seja cooperativa e que tenda ao equilíbrio. Busque a diversão e flexibilidade no amor. Inspiração para qualquer tipo de estudo e trabalho mental.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Vênus, sua regente, se encontra com Mercúrio, lhe pedindo expressão e comunicação de seus valores. Suas ideias permeiam o território dos prazeres materiais, finanças, conforto, regeneração e tudo que lhe traga prazer de viver. Prazer e diversão em harmonia.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Mercúrio, seu regente, se encontra com Vênus no seu signo (solar ou ascendente). O dia de hoje lhe traz maior disposição para socializar e doar mais de si mesmo, mas sem perder a si mesmo de vista. Terá maior carisma e capacidade comunicativa com senso de cooperação.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Sua conexão com o que há de mais belo e harmônico em seu subconsciente se expressa. Suas habilidades artísticas e empáticas são consideravelmente ampliadas. Conexão com o uso da imaginação criativa. Resignifique o amor e a comunicação com leveza e compaixão.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Sua capacidade de se relacionar com as pessoas está em alta. Buscará o que há de divertido, leve e cooperativo nas amizades e grupos. Troca de valores com pessoas queridas e mesmo com desconhecidos. Busca por comunicar valores alternativos com curiosidade e alegria.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Mercúrio, seu regente, se encontra com Vênus e lhe traz maior carisma e senso de cooperação. Isto, em especial, se dá no âmbito da carreira e trabalho. Seu senso de autoridade será mais horizontal, leve e cooperativo. Divulgue o melhor de suas capacidades profissionais.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Vênus, sua regente, se encontra com Mercúrio, lhe pedindo maior expressividade e comunicação, em especial de seus valores superiores, fé, crenças e princípios. Bom dia para vivenciar o prazer das novidades e ser explorador. Alegria de viver com otimismo e expansão.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Sua comunicação profunda com seus sentimentos traz prazer, alegria e necessidade de troca. Sua necessidade de troca afetiva e sexual ganha leveza e precisa de comunicação. Buscar o prazer de diversificar as práticas neste sentido. Também enxergando o lado bom das mudanças.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O dia de hoje lhe pede que viva o prazer da troca com o outro. Comunique seu amor com alegria, busque o bom humor para harmonizar as relações. Expresse seu senso de equilíbrio e temperança. Harmonia na vida social e no amor.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O dia de hoje lhe relembra do prazer e alegria de executar bem seu trabalho, serviços e cuidados com o mundo material. Busque o prazer da cooperação com colegas de trabalho. Também o prazer de ter uma vida saudável e equilibrada. Amor pela vida material.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O dia de hoje lhe aumenta o carisma e a expressão criativa. Busque comunicar e expressar seus valores. Os romances pedem leveza, flexibilidade e alegria. Sua criatividade está alta, sua criança interna quer brincar. Jogos, diversões e atividades lúdicas em alta.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O dia de hoje lhe traz amor, leveza e alegria ao âmbito familiar, emocional e pessoal. Busque o que há de melhor, belo, harmônico, curioso e divertido neste setor. Doe um pouco mais de seu amor e boa vontade, cooperando com aqueles que lhe são familiares.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com