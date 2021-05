Horóscopo do dia (26/05): Confira a previsão de hoje para seu signo

Eclipse Lunar em Sagitário

Ocorre hoje o primeiro eclipse do ano. Este é um eclipse lunar em Sagitário. A Lua é encoberta neste signo. Isto significa que devemos deixar velhos objetivos, crenças e dogmas para trás. Rever posicionamentos políticos, religiosos, sociais e filosóficos. Necessidade de buscar soluções no presente e ficar no que pode ser feito, sem excesso de idealizações.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

A energia deste eclipse lhe pede que reavalie suas metas, objetivos, princípios e crenças. Conecte-se com o que existe no presente e que pode ser feito agora. Sair das idealizações e ter uma visão racional de si mesmo e do mundo à sua volta. Sua fé será um excelente combustível, mas deve ter paciência para com o imediatismo.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

A energia deste eclipse lhe pede que deixe velhas mágoas e emoções desgastadas para trás. Este é um momento que lhe pede realismo e pragmatismo, que enxergue suas questões emocionais com desidentificação e objetividade. Questões financeiras são mobilizadas na medida em que resolve o âmbito emocional.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

A energia deste eclipse lhe pede que reveja seus parâmetros de relacionamento e busque renovar esta área. Lembre-se que este é um momento que lhe pede grande conexão para consigo mesmo e suas reais necessidades. A relação eu-outro é mobilizada neste eclipse e lhe pede reorganização com liberdade.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A energia deste eclipse lhe pede que reveja sua vida material, trabalho, saúde e cuidados no geral. Busque novos objetivos e uma resignificação deste setor. A comunhão com o espiritual e/ou questões subconscientes lhe mobilizam no sentido de renovar a vida material, saindo dos estados robóticos para uma vida material realmente significativa.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

A energia deste eclipse lhe pede revisão de si mesmo e de sua criatividade. Aprenda a se enxergar com mais amplitude; nem sempre aquilo que identificamos como nós mesmos corresponde ao todo que somos. Um pouco mais de frieza e objetividade racional lhe auxiliarão neste período de reinvenção de si mesmo.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

A energia deste eclipse lhe pede revisão de sua vida pessoal e familiar. Será preciso se desapegar de velhos dramas, emoções e também de dependências. Sair do lugar de aparente conforto e buscar realização profissional e também a maturação da vida adulta. Possibilidades de mudanças de lar e melhores possibilidades neste sentido.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

A energia deste eclipse lhe pede desapego de ideias e conceitos aprisionantes. Este momento lhe pede fé, coragem e expansão. Não se prenda a pequenices, conceitos e ideias repetitivas. Este eclipse lhe pede novos estudos, viagens, comunicações e contatos. Se abra para a vida;

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

A energia deste eclipse lhe pede desapego de velhos valores e cristalizações. Este período lhe pede que abrace as mudanças. O que vem além é muito melhor e maior, mas será preciso sacrificar velhas emoções e dependências. Renovação da vida material e financeira, mas que vem da confiança na vida e desapego de velhos valores.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

A energia deste eclipse lhe pede desapego da autoimagem que tenha criado e também da necessidade de tomar frente de tudo. Lembre-se de contar com a cooperação e parcerias em sua vida. O eclipse no seu signo (solar ou ascendente) lhe pede muita resignificação de si mesmo, de como se coloca e daquilo que faz na vida.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

A energia deste eclipse lhe pede desapego de certos padrões emocionais subconscientes aprisionantes. Este período lhe pede conexão com o mundo material, com aquilo que é produtivo. Desapegue de devaneios e excessos de subjetividade, buscando a transformação através do serviço útil. Conexão com o tempo presente, corpo físico e mundo material.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

A energia deste eclipse lhe pede que reveja ideais, lutas coletivas e projetos em grupo. Será preciso desapegar de ideias radicais, buscando dentro de si mesmo aquilo que é realmente verdadeiro e significativo. Amizades e atuação pública pedem novos rumos e resignificação a partir da conexão consigo próprio.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

A energia deste eclipse lhe pede que deixe velhas obrigações vazias para trás e busque realização profissional que lhe seja significativa. O momento lhe pede conexão com sua base, suas emoções e que isso floresça para que encontre realização significativa. Siga em frente com planos de realização que lhe envolvam um senso de propósito verdadeiro.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com