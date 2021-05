Eminence flerta com sons eletrônicos em 'Dark shoes', seu sexto disco

(foto: Henrique Gualtieri/divulgação)

Uma prévia do álbum "Dark echoes", que será lançado na sexta-feira (28/5). Assim é "Into the ashes", clipe da banda Eminence com as participações de Márcio Buzelin, tecladista do Jota Quest, Débora Roots, bailarina do Grupo Corpo, e Marco AS, nos samplers.





Um dos destaques do metal brasileiro, o grupo mineiro lançou em março o single “Dark echoes”, que teve como convidado Bjorn Strid, vocalista da banda sueca Soilwork. No mês seguinte, chegaram às plataformas “B.Y.O.G. (Be your own god)” e “Wake up the blind”, esse último com a participação de Jean Patton, guitarrista da paulista Project46. Todos os quatro integram o repertório do novo disco.

SAMPLER

O guitarrista Alan Wallace conta que o sexto álbum do Eminence trará sons mais eletrônicos. “É o primeiro em que a gente trabalhou com mais samplers e vocais mais melódicos, além de afinações diferentes que tornaram o acompanhamento mais pesado. Com isso, o som fica mais grave. A gente gosta de tons mais graves, com distorção fica bem legal. Gosto de usar guitarras de sete e oito cordas”, diz.





“Dark echoes” leva a assinatura do engenheiro de som e produtor dinamarquês Tue Madsen, que ganhou cinco prêmios Grammy. No universo do metal, ele é conhecido por trabalhos com as bandas Meshuggah, Dark Tranquility, Suicide Silence, Hatesphere, Exmortem e The Haunted. A capa ficou a cargo do ilustrador carioca Rafael Moco.





A banda mineira iniciou a pré-produção do novo álbum em abril de 2020. “Foi logo no início da pandemia, e agora concluímos o trabalho de maneira remota. Eu gravava algumas ideias em casa e mandava para o Davidson Mainart e para o Bruno Paraguay. Em setembro, nos reunimos para montar o disco e entramos em estúdio em outubro”, relembra. As gravações ocorreram no Maçonaria do Áudio, em Nova Lima.





Márcio Buzelin participa da faixa “meio metal industrial, com pegada da Nine Inch Nails”, como define Alan Wallace. “Eminence é uma das bandas de metal mais competentes do mercado. Tive o prazer de ser convidado pelos amigos a fazer participação em 'Into the ashes', que, além da mensagem fortíssima, tem um clipe sensacional. De cara, senti a responsabilidade de criar algo congruente com aquela pressão”, conta o tecladista do Jota Quest.





Buzelin diz que tomou como referência a norte-americana Nine Inch Nails. “Convidei para me ajudar o meu amigo e parceiro Marcos AS, especialista em loucuras eletrônicas”, revela.





Além dos singles, do vídeo e do álbum, o grupo planeja lançar um filme mostrando como foi o processo de criação durante o isolamento social, com cada músico trabalhando na própria casa. “Não será making of, que é mais usado em clipes. Será um documentário mesmo, sobre todo o processo de gravação do disco, com cada um dando o seu depoimento”, diz o guitarrista. A ideia é disponibilizar o filme no canal da banda no YouTube, mas a data ainda não foi marcada.





A pandemia deu um prejuízo considerável ao Eminence, comenta o guitarrista. “Tinhamos turnê agendada nos Estados Unidos, Europa, México e Canadá, mais de 60 shows marcados. Infelizmente, acabamos perdendo tudo, foram todos cancelados.”





Criado em 1995, o grupo mineiro é formado pelo guitarrista Alan Wallace, único remanescente da formação original, Bruno Paraguay (voz), Alexandre Oliveira (bateria) e Davidson Mainart (baixo). Eminence participou de vários festivais importantes – entre eles, Rock in Rio (2015 e 2019), Woodstock Polônia, SXSM, no Texas (EUA), Rock Al Parque, na Colômbia, e Red Bull Music, na China.

(foto: RAFAEL MOCO/REPRODUÇÃO)



“DARK ECHOES”

Eminence

Bloodblast/Nuclearblast

12 faixas

O disco será disponibilizado nas plataformas digitais na sexta-feira (28/5)