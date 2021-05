Horóscopo do dia (25/05): Confira a previsão de hoje para seu signo

Balanceando emoções

A Lua segue em Escorpião, trazendo intensidade e necessidade de reciclar as emoções. O trígono a Marte e Netuno intensifica os impulsos subjetivos. A quadratura a Saturno, por outro lado, nos obriga a ter mais racionalidade e limites.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Suas emoções profundas seguem aumentando com intensidade, todavia será preciso usar de maturidade e racionalidade para lidar com toda esta energia. Questões com amizades, grupos, organizações e do coletivo podem lhe desafiar neste campo. Saiba transformar suas profundezas com discernimento.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

As emoções profundas em relação ao outro seguem intensificando, todavia deve ter senso de autoridade e estabelecer seus limites. Relações de trabalho também podem lhe desafiar agora. Busque enxergar com maturidade e, caso tenha de lidar com emoções fortes do outro, saiba se posicionar com racionalidade e os pés no chão.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Emoções intensas quanto à vida material, saúde e trabalho estão aumentando. Saiba canalizar essa energia em algo produtivo. Pode ter de moderar tais impulsos tendo em vista seus objetivos futuros, princípios e crenças. Busque refinar sua vida material, buscando fazer aquilo que seja realmente prioritário e importante.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A Lua continua crescendo e lhe trazendo grande força assertiva e de posicionamento. Todavia, também será preciso mediar as emoções profundas e as vivências em conjunto. Busque entender o que se passa no reino emocional com maturação e saiba se moderar na medida justa antes de se entregar aos impulsos.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

As questões emocionais e familiares continuam trazendo intensidade, todavia será preciso encarar tudo isso com mais racionalidade, equilíbrio e imparcialidade. Mediar possíveis conflitos entre família e parcerias. Um olhar mais objetivo para a própria subjetividade lhe fará bem e evitará conflitos desnecessários.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

A Lua segue crescendo e lhe estimulando o campo mental profundamente. Por mais que tenha muitas ideias intensas, será preciso moderação neste campo através do pragmatismo. Em especial por Mercúrio, seu regente, estar estacionário e quadrado a Netuno, a mente tende a ideias exageradas. Busque seu natural pragmatismo, senso crítico e realismo neste momento.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Suas emoções ligadas aos bens materiais e finanças crescem, mas podem também ser exageradas. Há um potencial para transformar e melhorar este setor material, mas será preciso se comprometer com sua essência, seu coração e seu propósito profundo de vida. Sair da zona de conforto e utilizar a criatividade a seu favor.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

A Lua Crescente no seu signo segue lhe aumentando a intensidade emocional e conexão consigo mesmo e seu lado irreverente, transformador e pessoal. Todavia, será preciso enxergar também sua sensibilidade e vulnerabilidade com amadurecimento. Use de racionalidade para se entender e moderar seus impulsos na medida certa.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

A Lua segue mobilizando emoções subconscientes, algumas destas nem sempre fáceis, mas com potencial transformador. Sua mente racional lhe pede amadurecimento, razão e frieza para analisar tais instâncias. Enxergue com mais desapego as próprias questões emocionais. Conversar sobre o que sente pode ser muito produtivo.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Suas emoções continuam permeando o terreno do coletivo, dos grupos e amizades. Todavia, terá de estar atento a seus valores pessoais, sendo fiel a si mesmo. Saturno, seu regente, lhe pede consciência pessoal, mesmo perante movimentos coletivos intensos e que lhe mobilizam. Saiba estabelecer limites justos nas relações humanas.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

As emoções lhe intensificam seu desejo de progredir no mundo material e na carreira. Toda essa energia, porém, deve ser mediada pelo seu senso de compromisso para consigo mesmo. Veja se o que faz está alinhado com sua vontade pessoal. Saiba quais são seus limites dentro do ambiente de trabalho e cumprimento de tarefas.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Suas emoções lhe intensificam suas crenças, objetivos futuros e fé. Todavia, será preciso mediar os excessos com um senso de compromisso e moderação espiritual / emocional. Saiba ter a sabedoria da hora certa de se retirar, se doar ou deixar as coisas fluírem. A busca interna pode lhe auxiliar a se acalmar perante emoções intensas.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com