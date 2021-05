Horóscopo do dia (24/05): Confira a previsão de hoje para seu signo

Lua em Escorpião

A Lua segue crescendo, agora em Escorpião. Nossas emoções se intensificam e pedem transformação profunda. O trígono a Júpiter em Peixes aumenta ainda mais nossa emotividade, portanto será preciso atenção para com nossas reatividades e impulsos.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Sua profunda conexão emocional lhe auxilia a libertar processos no subconsciente. Deixe que suas emoções e instintos fluam com naturalidade, mas também dentro dos limites cabíveis. Sua receptividade para o outro será generosa e seu amor tendente ao universal e senso de compaixão.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Suas emoções lhe pedem que esteja junto de outra pessoa, que não se isole. O momento é bom para se abrir com o outro ou buscar uma nova relação ou então aprofunde nas já existentes. Visões mais amplas e alternativas lhe facilitam o fluir nas relações.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

As rotinas, tarefas mundanas e trabalho lhe tocarão fundo no seu emocional. Suas emoções lhe darão a dica de quais rumos tomar na vida material. Também a valiosa lição da conexão da saúde com as emoções pode se expressar aqui. Ritmo emocional influenciando o corpo.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A Lua, sua regente, transita por Escorpião, trazendo-lhe mais irreverência, profundidade e carisma. Use tudo isso ao seu favor, comunicando a sua verdade a partir de seu ponto de vista único. Sua fé se intensifica, assim como um aprofundamento em si mesmo.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Suas emoções pessoais e familiares falam alto hoje. Sua profunda conexão com suas raízes lhe auxiliará a libertar velhos complexos emocionais. Sua generosidade e senso de acolhimento também estão em alta. Auxilie o quanto sua sensibilidade lhe pedir.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Sua mente está altamente intuitiva e isso lhe fará brilhar ainda mais. Sua natural capacidade intuitiva e investigativa se aprofunda. Use isso ao seu favor para descobrir valiosas informações e conhecimentos. Verbalize aquilo que sente sem perder sua capacidade natural de raciocínio.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

A lida com o mundo material é aprofundada, assim como sua necessidade de segurança e conforto. Sua conexão com seu lado emocional e espiritual será um grande aliado para vencer demandas práticas. Fé, emoção e realismo em sincronia.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Sua subjetividade está em alta com a Lua passando pelo seu signo (solar ou ascendente). Sua sensibilidade lhe pedirá que olhe para si mesmo com mais afetividade. Aprenda a se cuidar e escutar as próprias necessidades. Também necessidade de expressar a própria sensibilidade com mais otimismo e no seu melhor.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

A Lua traz aqui grande conexão com emoções subconscientes e que precisam ser trabalhadas. Júpiter, seu regente, lhe facilita o contato com emoções pessoais e lhe faz enxergar o passado, a família e as emoções de maneira mais livre, benéfica e transformadora.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

A profundidade emocional vinda dos outros lhe incita a expandir mais seu ponto de vista. Esteja atento ao que os outros lhe indicam, pois pode ser algo bem útil no sentido de lhe fazer repensar seu propósito de vida, seus planos futuros, seu senso de fé e expansão. Conexões coletivas transformadoras.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Sua carreira e imagem social lhe incitam fortemente hoje a mostrar ainda mais de suas emoções irreverentes, apaixonadas e profundas. A conexão com seu senso de valor próprio lhe auxiliará. Você quer mostrar ao mundo quem você é sem máscaras, na real. Confie no seu julgamento emocional.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

A Lua lhe traz conexão intensa com seus princípios, valores e fé. Júpiter, seu regente, lhe aumenta também este senso de fé, otimismo e religiosidade. Busque enxergar a vida pela sua sensibilidade, enxergando os padrões mais amplos que lhe guiam.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com