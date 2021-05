Horóscopo do dia (23/05): Confira a previsão de hoje para seu signo

Saturno retrógrado

Saturno entra em movimento retrógrado em Aquário. Este período nos pede revisão de como nos estruturamos como sociedade, repensar as responsabilidades sociais e nosso cuidado com o coletivo. No nível pessoal será preciso rever tudo aquilo que construímos e ver o que precisa ser mudado.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Os próximos meses lhe trarão maior interiorização e reflexão quanto à responsabilidade para com o coletivo. Reflita sobre seu engajamento com o social, humanitário e ecológico. Relações de amizade precisam ser repensadas e passar por testes para que sejam lapidadas ou finalizadas.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Os próximos meses lhe trazem reflexão sobre carreira e ambições. Reveja tudo, em especial o que se liga ao alternativo, novas tecnologias, mídias, internet e/ou ao alternativo. Período propício a resgatar sua autoridade, liderança e amadurecimento. Reveja o que deve fazer para ser dono da própria vida.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Os próximos meses lhe mobilizam a revisar sua fé e princípios. Será preciso lapidar suas crenças, trazendo maior liberdade e consciência coletiva. Busque rever metas e objetivos futuros, replanejando o que for preciso. Compromisso com visões de vida e estudos superiores.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Os próximos meses lhe pedem revisão de suas emoções profundas. Deve amadurecer o que sente e ter um olhar mais frio e objetivo. Saber seus limites quanto aos valores conjuntos e o quanto divide com os outros. Revisar também seu compromisso com o entendimento do oculto e daquilo que vai além da superfície.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Os próximos meses pedem revisão das relações e parcerias com amadurecimento. Período tanto para rever compromissos e lapidar com limites as relações. Saiba seus limites quanto à vida social e/ou romântica. Aprenda a ter compromisso com seu senso de justiça e equilíbrio na vida.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Os próximos meses serão um período de revisão do trabalho e serviço. Momento de reestruturar trabalhos alternativos e mais independentes. Também o compromisso de trazer mais conhecimento prático para suas tarefas. A saúde também pede compromisso, seriedade e disciplina, sendo um excelente momento para uma mudança compromissada.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Os próximos meses lhe trazem necessidade de revisão do compromisso para consigo e seu próprio caminho. Por mais que seja uma pessoa de relações, terá necessidade de provar que dá conta por si mesmo. Compromisso de viver com mais criatividade e ser dono da própria vida. Limites para crianças e filhos.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Os próximos meses lhe trazem necessidade de revisão da vida pessoal, lar, família e raízes. Reordenação de forças para concretizar o próprio lar ou entender seu próprio espaço. Vivências familiares pedem tanto compromisso quanto limites. Saiba ter objetividade no campo emocional. Amadurecimento, sair da posição infantil e crescer.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Os próximos meses lhe trazem a necessidade de revisar sua fala e comunicação. Saber a hora de se calar e, quando o fizer, que seja com autoridade e maturação. Repensar os rumos nos estudos. Também fazer escolhas com mais propriedade e amadurecimento.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Os próximos meses lhe trazem necessidade de revisão da vida financeira e material, reforçando seu senso de realismo e trabalho que lhe são peculiares. Seu regente, Saturno, lhe pede mais conexão interna e mais compromisso com seus valores pessoais. Resgate de sua capacidade de gerar valor, regenerar e viver os talentos.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Saturno em seu signo (solar ou ascendente) fica retrógrado, lhe trazendo revisão de si mesmo com realismo e senso de autoridade. Estará se lapidando mais, crescendo, amadurecendo os conceitos sobre quem você é. Toda sua capacidade de inovar e revolucionar precisa de interiorização e planejamento para se concretizar.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Os próximos meses lhe pedem revisão de sua energia espiritual. Seu compromisso com sua sensibilidade, mediunidade e energias sutis aumenta e lhe pede um tom mais realista. Também uma lapidação e compromisso com a análise racional de padrões subconscientes, olhar com seriedade para padrões emocionais e corrigí-los.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com