Horóscopo do dia (22/05): Confira a previsão de hoje para seu signo

Comunicação subjetiva

A quadratura de Mercúrio em Gêmeos com Netuno em Peixes nos pede cuidado com a comunicação, já que estamos muito subjetivos e com possibilidade de enxergar de maneira duvidosa. Busque comunicar se utilizando da sensibilidade, mas saiba também a hora de silenciar.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Sua necessidade comunicativa se faz alta agora, porém cuidado com o que fala. Motivações subjetivas e subconscientes lhe sondam o terreno mental e será preciso objetividade para discernir o que deve ou não ser comunicado. Busque deixar sua mente fluir, devanear e busque a introspecção para encontrar respostas.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Sua mente se volta para assuntos mais pragmáticos, mas será preciso tomar cuidado com ideias ilusórias, opiniões de terceiros e questões mais amplas. Busque se pautar nos seus valores pessoais e não em ideias massificadas. Se tiver de tomar decisões financeiras ou materiais busque muita ponderação e, se possível, tente adiar.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Mercúrio, seu regente, se encontra no seu signo (solar ou ascendente), lhe reforçando sua capacidade intelectual. Ele recebe as vibrações de Netuno em Peixes, o que pode lhe trazer maior subjetividade, sonhos e necessidade de silêncio. Cuidado com um senso de devoção extremada ao trabalho; saiba fazer seu tempo pessoal na justa medida.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Sua mente se encontra na busca por entendimento de questões emocionais, subconscientes, psíquicas e espirituais. Tudo isso é muito estimulado agora, todavia procure ter serenidade e objetividade. Vibrações extremadas ou crenças religiosas exageradas podem atrapalhar o processo. Saiba vivenciar sem controlar, deixe sua mente fluir no não julgamento.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Sua ânsia por comunicação com grupos, amigos, online ou em contextos mais amplos se faz alta. Todavia, será preciso cuidado para que sua subjetividade não ponha estas oportunidades em risco. Saiba domar e entender suas emoções profundas antes de comunicá-las de qualquer forma. A sabedoria emocional lhe será útil para comunicar com profundidade, mas em perder o bom senso.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Sua mente se volta agora muito para o trabalho e obrigações. Cuidado, porém, com a visão subjetiva que os outros possam ter de você. Lembre-se de se pautar naquilo que é sua obrigação e no que sua consciência diz ser o certo. Cuidado também com dúvidas excessivas. Este é um momento para fazer tudo com diligência, amor e zelo.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Sua mente se volta agora para as grandes possibilidades expansivas, liberdade e novas possibilidades. Cuidado, porém, com picuinhas, detalhismos ou pessimismo. Não se esqueça de ser pragmático, claro, mas não deixe o excesso minar tais possibilidades. Use o dia de hoje para sonhar com suas possibilidades futuras.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Sua mente se volta agora para as profundezas e necessidade de transformação, sendo justamente o que deve ser feito. Será preciso cuidado com os excessos egóicos e também de auto importância ilusória. Saiba, conforme a lição de seu signo, ter a sabedoria do abrir mão do que for necessário para que coisas melhores possam chegar.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Sua mente se volta para a comunicação e interatividade com outras pessoas. Todavia, será preciso cuidado com os excessos de subjetividade e rompantes emocionais. Lembre-se que nem toda emoção expressa é útil. Saiba ter um filtro e se permita usar de sua sensibilidade para ter diálogos significativos, mas também saiba a hora de se frear.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Sua mente se encontra num estado pragmático, voltada para o trabalho e funcionamento da vida material. Todavia, será preciso cuidado com as distrações intelectuais. Redes sociais, conversas fúteis, fofocas e afins devem ser evitados. Também estados mentais negativos que lhe desviem da produtividade devem ser evitados. Faça seu trabalho com amor e zelo.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Sua mente se volta agora muito para sua auto expressão criativa, seu mundo, seu território e suas ideias. Todavia, será preciso cuidado com excessos de preocupação com finanças e vida material. Saiba cuidar das instâncias materiais, mas não deixe que isso tolha sua criatividade e espontaneidade. Também a preguiça pode ser um fator a ser evitado.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Sua mente se volta para suas emoções pessoais, questões do passado, lar, família e todo tipo de subjetividade. Cuidado, porém, para não exagerar com um lado fantasioso, dramático ou vitimista dos fatos. Busque enxergar suas emoções com o uso da racionalidade e senso crítico. E também saiba usar da capacidade de transcender para não se prender ao passado.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com