Horóscopo do dia (19/05): Confira a previsão de hoje para seu signo

Lua Crescente

A Lua entra na fase Crescente em Leão, nos pedindo maior confiança em nós mesmos e em nossa capacidade pessoal. Mais tarde ela entra em Virgem, trazendo muita força de trabalho e organizacional. O trígono de Vênus com Saturno traz solidez facilitada para as relações.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Esta fase lunar lhe pede mais criatividade e confiança em si mesmo. Tenha clareza de quem é e de sua expressão. Relações sólidas, mas com um toque de criatividade. Também tenha mais confiança em si mesmo para expressar e verbalizar seu amor e ideiais.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Esta fase lunar lhe pede mais calor e alegria na esfera pessoal e familiar. Busque tornar seu lar um lugar alegre, divertido e que seja muito a sua cara. Vênus, sua regente, recebe as vibrações de Saturno, lhe trazendo segurança material e em si mesmo.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Esta fase lunar lhe pede mais verbalização e expressão de suas ideias. Sua subjetividade está aumentada, assim como a segurança para falar sobre o que sente. Vênus no seu signo lhe aumenta também a sensibilidade, mas com a confiança e aterramento de Saturno.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Esta fase lunar lhe pede mais alegria, ação e proatividade no plano material e financeiro. Busque usar de seus dons em seu benefício e para cuidar de quem ama. Seu amor está mais idealista, desapegado e espiritual, o que lhe traz maturação emocional.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Esta fase lunar lhe aumenta muito a sensibilidade, já que ocorre no seu signo (solar ou ascendente). Estará mais seguro de si mesmo, de quem é , além de como expressa sua criatividade. Isto também lhe traz mais segurança para se relacionar com seus semelhantes.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Esta fase lunar lhe aumenta a necessidade de busca espiritual, psicológica e de entendimento de padrões emocionais profundos. Logo em breve a Lua entra no seu signo, lhe trazendo mais enraizamento em si mesmo. As relações pedem solidez e seriedade.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Esta fase lunar lhe faz mais sociável e criativo nas interações com amigos, grupos e questões sociais. Mais tarde buscará mais recolhimento com a Lua em Virgem. Vênus, sua regente, recebe a energia de Saturno e lhe pede maturidade e crescimento no relacionar.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Esta fase lunar lhe pede mais ação e criatividade na carreira, que aja com mais maturação, coragem e firmeza nas conquistas materiais. Suas relações pedem aprofundamento com um tom de maturação emocional. Busque recursos internos.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Esta fase lunar lhe estimula em sua natural expansividade, fé, otimismo e no enxergar as diversas possibilidades. Emoções livres e otimistas em alta. Sua necessidade de se relacionar também se faz alta, mas pede comunicação amadurecida.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Esta fase lunar lhe estimula na troca profunda com os semelhantes. Busque expressar com mais propriedade o que verdadeiramente sente. Criatividade na troca afetiva e/ou sexual. Sua relação com o trabalho e mundo material é amadurecida pelo seu regente, Saturno.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Esta fase lunar lhe aumenta a necessidade de se relacionar, buscar o outro com alegria e com o peito aberto. Se permita mais criatividade e aventura em conjunto. Você passa por um amadurecimento na expressão de seu valor próprio e segurança na própria capacidade.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Esta fase lunar lhe aumenta a conexão com o mundo material. Busque alternativas criativas, realize, não fique parado. Use de sua sensibilidade para avançar no que deve ser feito. Sua sensibilidade está alta, porém com um tom de maturação e aterramento.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com