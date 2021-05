Horóscopo do dia (18/05): Confira a previsão de hoje para seu signo

Consciência do lado provedor

A conjunção do Sol com Sedna em Touro traz para hoje consciência profunda de nossa capacidade de nos prover, desde o material até as necessidades mais sutis. Também nos traz uma vibração de emancipação, saindo da dependência do outro e buscando nosso lado próspero, aquele que frutifica não só para si, mas para todos. Comunhão com as prórpias profundezas e o que há de mais rico neste campo.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Hoje você terá grande consciência da força nutridora que há em si mesmo. Você possui grande potencial para ter riqueza e prosperidade não somente para si, mas para auxiliar a muitos. Também um senso de independência, de que é possível se bancar (mesmo quando ainda não florescido). Permita se nutrir da abundância que lhe é ofertada em vários níveis agora.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

A conjunção Sol e Sedna lhe traz enorme potencial de se perceber autônomo, capaz e dono de si mesmo. Sair do papel de vítima e se tornar autor da própria história. Sua energia de abundância está alta e lhe estimula a ser provedor de si mesmo em vários níveis. Aprenda a depender mais de si mesmo e de seus esforços, florescendo e frutificando seus talentos.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Algumas questões subconscientes ligadas à sua relação com o mundo material e suas necessidades básicas devem ser revistos. Procure entender onde negou seu senso de valor próprio, ou ainda se recusou a se conectar com o plano físico. Tenha como foco a consciência de suas emoções e o quanto elas lhe permitem criar prosperidade quando bem canalizadas.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O dia de hoje lhe traz maior consciência do seu papel de contribuição com o coletivo. Doar um pouco de si mesmo, cuidando do social e daqueles que mais necessitam lhe será importante. Também perceberá o que há de mais valioso nas amizades, o que te nutre a nível social. Aproveite o que há de melhor nas relações, mas sendo você mesmo.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O dia de hoje lhe traz consciência do poder provedor como autoridade, profissional ou qualquer tipo de liderança. Doe com generosidade seus talentos e o que tem de melhor a oferecer. Um traço de força e independência se faz forte, mas sem perder a sensibilidade. Consciência do quanto é capaz de realizar no plano material com sua criatividade.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O dia de hoje lhe traz fortes ideais e perspectivas. Buscará maior independência, devendo valorizar seu lado capaz e gerir a si mesmo e também ser forte pelos outros. Possibilidades de expansão material em alta. A força de sua fé e a crença na abundância e capacidade de superar obstáculos se faz alta. Sair do papel de vítima e se apoderar de sua grandeza.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O dia de hoje lhe traz consciência do quanto precisa se nutrir da troca emocional profunda e das relações afetivas e sexuais. Mas também terá consciência do que precisa ser reformulado neste sentido. Busque se valorizar e comunicar o que é bom e ruim neste setor. Esteja por inteiro e não permita abusos por parte dos outros. Relações devem nutrir e agregar.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O dia de hoje lhe traz mais clareza e consciência quanto às relações e o amor. Enxergará que pode se nutrir e ser nutrido, mas sem que seja tolhido pelo outro e vice versa. O amor verdadeiro é aquele que quer bem o outro e o permite ser livre em suas escolhas. Esforços conjuntos podem ser muito frutíferos. Esteja por inteiro nas relações, sem se castrar.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O dia de hoje lhe traz consciência de sua capacidade de se nutrir e prover pela força de seu trabalho. Você possui muitos dons e talentos que devem ser colocados a serviço e hoje isto se faz mais claro. Sua força provedora, seja material, intelectual, emocional ou espiritual pede expressão. Conecte-se com sua essência e realize de maneira grandiosa no presente.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O dia de hoje lhe traz grande consciência de que você deve se bastar, ser forte por si mesmo e pelos outros. Sua amorosidade e força pessoal brilharão e será como uma luz a iluminar o caminho de muitos. Será preciso sair da atitude de agradar o social, figuras paternas ou qualquer motivação externa que não condiza com sua real motivação interna.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O dia de hoje lhe traz consciência de sua capacidade de se nutrir e prover através da conexão com suas emoções. Sua riqueza interna é estimulada e esta conexão lhe auxilia a transformar sua realidade externa. Não se deixe colocar em posição de vítima por questões familiares; lembre-se de se conectar com seu propósito interno primeiro.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O dia de hoje lhe traz consciência de seu olhar para o mundo e de sua nutrição a nível intelectual. Doe com generosidade os conhecimentos superiores que possui. Suas palavras podem ser como um bálsamo aos outros. Também busque se enxergar mais como a potência que é e não se vitimizando. Tenha uma mentalidade de prover a si mesmo. Assim se sentirá forte para nutrir aos outros também.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com