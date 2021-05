Horóscopo do dia (17/05): Confira a previsão de hoje para seu signo

Busca pelo amor

A conjunção de Vênus com o Nodo Norte em Gêmeos nos pede busca de nosso senso de valor próprio, mas com alegria, leveza e flexibilidade. Busca também pela alegria e diversão no relacionar. Um pouco mais de reciprocidade e empatia, mas num tom leve. Busca consciente pelo amor a si mesmo e aos semelhantes.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Busque verbalizar o amor, a justiça e o equilíbrio através de sua fala e meios comunicativos. Enxergue o bem à sua volta, a boa vontade e o bom humor. Também é um excelente período para verbalizar seus talentos e “vender seu peixe”. A relação com irmãos, tios, vizinhos e conhecidos pede maior cooperação, leveza e busca por acordos mais pacíficos.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Vênus, a sua regente, é enfatizada pelo Nodo Norte no seu setor natural. Este momento lhe pede que se volte para seu senso de valor próprio, se ame, se cuide. Busque se dar mais prazer e conforto. Tudo isso sob o tom leve, curioso e divertido do signo de Gêmeos. Dependa mais de si mesmo e de seus recursos. Encontre em si sua capacidade de gerar riqueza e amor.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

O encontro de Vênus e Nodo Norte no seu signo (solar ou ascendente) lhe pede maior senso de autovalorização. Busque se dar mais prazer, aprecie mais a própria companhia, cuide de sua beleza e daquilo que lhe dá prazer. Busque o melhor dentro de si mesmo. A vida pede mais alegria, amor, generosidade e prazer.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O dia de hoje lhe pede busca consciente por troca e comunicação com o lado mais sutil da vida. Cooperação terapêutica, emocional ou espiritual lhe fará bem. Aprecie o lado não material da vida. Sua necessidade de amor será mais altruísta, generosa e voltada para o coletivo. Doe este amor sem distinção, com alegria e leveza.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O dia de hoje lhe traz necessidade de interação com amigos, grupos e causas. Buscará se divertir e interagir com os outros. O valor dividido e compartilhado lhe será uma forte motivação. Busque trazer harmonia e leveza para suas relações e vivências grupais. Vivencie o amor compartilhado e igualitário. Cooperação em comunidade.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O dia de hoje lhe pede busca pelo seu valor profissional e capacidade de realização. Mostre o melhor que tem a oferecer. Ótimo para causar boa impressão nesta área. Também excelente momento para parcerias profissionais. Busque interação e comunicação. Aprecie também tudo aquilo que já concretizou e conquistou. Sentimento de gratidão e abundância para atrair mais.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Vênus, a sua regente, é enfatizada pelo Nodo Norte. Aqui, em especial, no que tange seu senso de liberdade, expansão e possibilidades. Valorize sua fé e enxergue a vida sob um prisma mais amplo. Viva o amor e as relações com leveza, alegria e bom humor. Aprecie tudo aquilo que lhe oferece oportunidade de crescimento e lhe mostra novos horizontes.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O dia de hoje lhe pede comunhão de valores com os outros. Busque dividir o que tem de melhor a oferecer com alegria, disposição e flexibilidade. A busca pela vivência afetiva e sexual está intensa. Partilha traz crescimento. Também é um momento propício para enxergar suas muitas possibilidades financeiras e de talento, que passam por uma transformação.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O caminho de hoje lhe leva à busca de parcerias, amor e cooperação. Será preciso sair um pouco mais de si mesmo e viver o prazer de dividir e contribuir com os outros. A racionalidade e senso comunitário lhe serão muito proveitosos. Também a necessidade de se viver com mais equilíbrio e ponderação, raciocinando antes de agir.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

A energia de hoje é a da valorização do trabalho. Busque dar o melhor de si, valorizando seus serviços prestados, produtos e o que tiver de melhor a oferecer. Também excelente para ter mais cooperação e descontração no ambiente de trabalho. Aprenda também a valorizar sua saúde com medidas mais racionais e ponderadas. Amor pelo mundo material.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O dia de hoje lhe reforça a necessidade de buscar valorização de si mesmo. Viva o prazer de ser alguém criativo, único, leve e divertido. Romances leves em alta. Também boa relação com o universo infantil e conexão com a criança interior. Um pouco mais de autocuidado, embelezamento e apreciação pela sua individualidade lhe farão bem.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

A energia de hoje lhe pede mais apreciação pelo seu lar, família, raízes e emoções pessoais. Busque mais cooperação no ambiente pessoal e familiar. Energia de descontração, harmonia e prazer. Bom momento para redecorar, reorganizar e melhorar o lar. Também boas recordações passadas. Viva a beleza da própria sensibilidade.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com