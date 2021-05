Horóscopo do dia (15/05): Confira a previsão de hoje para seu signo

Generosidade emocional

A Lua entra em Câncer e faz trígono com Netuno em Peixes. A vibração de hoje traz generosidade, acolhimento e sensibilidade à tona. Há uma facilitação na expressão das emoções, mas sob um olhar mais livre e benevolente.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O dia de hoje lhe traz vibrações nostálgicas, espirituais e sublimes. Estará bem mais generoso e aberto na parte afetiva, mas sem que isso seja um peso. Seu lado acolhedor e familiar é estimulado para uma visão de amor mais sublime e incondicional. Há também uma facilidade para se enxergar padrões ou hábitos que devem ser transcendidos e fazê-lo com suavidade.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Sua capacidade de comunicar os sentimentos se faz alta e facilitada hoje. Estará enxergando melhor o amor nas suas relações, nas amizades e naqueles mais próximos. Sua sensibilidade também está aberta para o engajamento em questões coletivas. Busque se nutrir e também àqueles que precisão do seu auxílio no seu entorno.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Sua energia está receptiva para aquilo que é seguro, sólido e estável. Há um fortalecimento da sua sensibilidade para com o mundo material, mas que lhe pede também leveza e fluidez e não tentativas de controle. Sua fé em si mesmo e na sua capacidade, em especial no campo profissional, lhe facilita o movimento expansivo de valores e vida financeira.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A Lua no seu signo (solar ou ascendente) recebe a benéfica influência de Júpiter em Peixes. Há maior segurança em ser você mesmo e expressar sua sensibilidade. Enxergue esta possibilidade com alegria e se permita essa libertação facilitada de cargas emocionais já superadas. Fé no divino fortalecendo a fé em si mesmo.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O dia de hoje lhe traz maior fluidez emocional e espiritual. Este é um excelente dia para reciclar as velhas energias e buscar uma comunhão entregue para a vibração divina. Terá um olhar mais desapegado do passado, mas também com amor e gratidão. Sua sensibilidade para com o lado mais sutil da vida está aguçada e pode lhe trazer insights importantes.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Sua generosidade para com as pessoas e para com o coletivo é estimulada. Terá uma vibração bem materna neste sentido, mas sem que isso lhe faça se sentir preso ou limitado. Escute as boas ideias e sugestões das pessoas à sua volta. Sua generosidade para com o(s) parceiro(s) também está aumentada. Viva o amor com fluidez e entrega.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Sua sensibilidade em relação ao trabalho e carreira está aumentada hoje. Possibilidades expansivas começam a surgir em suas rotinas e isso lhe traz maior segurança em sua posição profissional. Bons insights podem lhe ocorrer no sentido de encontrar o melhor caminho nesta área. Vibre generosamente no amor para fazer sua vida material fluir.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Lua e Júpiter trazem vibrações facilitadas para você que tem Escorpião forte em seu mapa. Sua fé em si mesmo é aumentada neste período e isso lhe traz segurança para tentar novas possibilidades, expandir e crescer, mas tudo dentro de sua sensibilidade e instinto. Busque enxergar a vida com mais amplitude e as emoções sob um prisma mais leve e livre.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

A Lua em trígono a Júpiter, seu regente, lhe traz mais sensibilidade, acolhimento, maternidade e vibrações amorosas. Este é um período que lhe pede contato com suas emoções profundas, mas sob um prisma mais leve e significativo. Terá mais sensibilidade também no se abrir para o outro, doar um pouco mais do seu pessoal aos outros com generosidade.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O dia de hoje lhe traz maior empatia e necessidade de troca afetiva com os outros. Sua mente é sensibilizada a enxergar as dificuldades alheias e ter mais compaixão. As trocas pedem um pouco mais de intimidade e troca de ideias mais profundas e relevantes. Enxergará hoje a possibilidade de se relacionar com profundeza, mas também liberdade.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O dia de hoje lhe traz maior sensibilização quanto ao mundo material. Este período lhe traz possibilidades de expansão material e financeira, mas será lembrado que isto vem, no seu caso, através do amor pelo trabalho e do uso desta sensibilidade no serviço. Trate seu ambiente, corpo físico e rotina com mais amor e cuidado para fluir bem.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Júpiter, seu regente, está no seu signo (solar ou ascendente) e recebendo as vibrações lunares. Isto lhe faz mais sensível, porém confiante em si mesmo. A força de Júpiter lhe traz mais consciência de si mesmo e da necessidade de se apropriar e expressar bem sua sensibilidade em algo que seja muito você mesmo.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com