Elenco de ''O auto da Compadecida'' conversam sobre filme icônico

(foto: CANAL BRASIL)

O elenco do clássico “O auto da compadecida” se reúne neste sábado, às 16h35, durante o “Cinejornal”, exibido no Canal Brasil. Conduzida por Simone Zucolotto, a entrevista vai reunir o diretor Guel Arraes e os atores Matheus Nachtergaele, Fernanda Montenegro, Diogo Vilela, Marco Nanini e Virgínia Cavendish. Logo após o bate-papo, o filme vai ao ar no canal, às 17h05. Ao abrir a entrevista, Guel Arraes conta como todos ficaram marcados pelo trabalho realizado no longa. Ele lembra a brincadeira que Nachtergaele fez, em entrevista a Selton Mello, no “Tarja preta”, também no Canal Brasil: “Acho que se um dia eu passar fome e ficar um miserável na calçada, alguém vai passar e falar assim: ‘Gente, aquele homem fez 'O auto da compadecida!’”.