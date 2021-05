Horóscopo do dia (13/05): Confira a previsão de hoje para seu signo

Júpiter em Peixes

A primeira entrada de Júpiter em Peixes começa hoje e ele permanece no signo até o final de julho. Esta vibração traz muito mais necessidade de espiritualidade, busca interior e uma fé mais mística. Essa vibração traz criatividade, sonhos e devaneios à tona. Expansão mais conectada ao espiritual e emocional. O sextil de Netuno em Peixes com Lilith reforça a intensidade da vibração pisciana deste momento.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Este período lhe traz necessidade de maior recolhimento para recarregar as energias. Busque apaziguamento interior, meditação e acalmar. Sua intuição estará fortíssima, assim como suas habilidades magnéticas, espirituais, emocionais e/ou artísticas. Esta conexão com o lado espiritual lhe facilita a transformação material.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Este período lhe traz maior necessidade de interagir com grupos, amigos e fazer algo pela sociedade. Sua compaixão pelas dores humanas lhe motiva a agir de maneira a beneficiar quem necessite. Também pode ter expansão a partir de ideias inovadoras, mas principalmente se elas ressoarem na sua sensibilidade.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Este período lhe traz possibilidades de expansão profissional. Enxergará todo seu potencial profissional e mesmo seu caminho de vida e missão. Ensinar, agregar e motivar podem ser caminhos que lhe tocam a sensibilidade. Mudanças benéficas nas estruturas da vida. Busque atuar no mundo conforme pede a sua sensibilidade.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Este período lhe reforça muito sua fé e esperança na vida. Estará mais audacioso e buscando enxergar o lado positivo através de sua sensibilidade. Seu posicionamento religioso, político, ético ou social será muito reforçado, mas deve ressoar internamente. Possibilidades de expansão no geral; enxergue a vida sob um ponto de vista mais amplo.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Este período lhe aumenta muito a necessidade de troca afetiva e sexual. Sua sensibilidade está aumentada e buscará significação através do aprofundamento com o outro. Possibilidades de heranças. Também uma libertação de padrões emocionais negativos, já que terá um olhar mais otimista e libertador ao encarar este setor da vida.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Este período traz crescimento em conjunto. Estará mais cooperativo e auxiliando outros a crescer, o que por sua vez também lhe trará crescimento. Necessidade de resignificar as relações existentes ou partir em busca de algo novo. Contato com a sensibilidade a partir do relacionar. Maior evidência social.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Este período lhe aumenta muito a necessidade de trabalhar, ser útil e servir. Sua sensibilidade lhe auxiliará a progredir no mundo material. Possibilidades novas podem lhe ser oferecidas no trabalho e isto lhe trará maior destaque. Também é um bom momento para canalizar toda essa energia em atividades físicas mais intensas.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Este período lhe aumenta o carisma e criatividade. Sua sensibilidade toma a frente com alegria, expansão e otimismo. Estará com facilidade em se expressar tal qual é e levando em conta suas emoções. Romances intensos. Visão e estilo de vida mais lúdico e alegre. Assuma o poder de ser quem é com alegria e otimismo.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Júpiter, seu regente, entra em Peixes. Sua sensibilidade aumenta consideravelmente. Em especial na conexão com suas raízes, passado, família e sensibilidade. Busque expansão mais interna do que externa. Possibilidade de mudanças de lar. Encare suas emoções com maior liberdade e resignifique as experiências e vivências familiares.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Este período lhe aumenta a intensidade intelectual. Estará com fome de aprender e buscar novas informações e conhecimentos. Sua intuição também será muito forte. Os temas espirituais lhe serão mais cotidianos e naturais. Expansão na comunicação com irmãos, tios, vizinhos, conhecidos, etc. Busque partilhar seu otimismo pela verbalização.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Este período lhe é propício para a expansão material e financeira. Enxergará novas possibilidades e terá mais audácia em divulgar seus talentos. Busque incorporar mais prazer, afetividade e harmonia no seu estilo de vida. Vibre na prosperidade neste momento tão propício ao seu crescimento material e espiritual.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Júpiter, seu regente, entra no seu signo (solar ou ascendente). Isto lhe reforça muito suas naturais características de compaixão, benevolência, sonho, idealismo, sensibilidade, arte e visão transcendente. Netuno, seu outro regente, também é mobilizado. Nunca houve um período tão propício para que você seja exatamente quem deve ser.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com