Horóscopo do dia (12/05): Confira a previsão de hoje para seu signo

Consciência material

A conjunção de Sol e Lilith em Touro nos faz conscientes das frustrações ligadas à vida financeira, autossuficiência material e capacidade de lucro. Mas também traz um gigantesco potencial para mobilizar muitas possibilidades neste sentido. Lua e Vênus em Gêmeos trazem leveza emocional para este processo. O sextil de Marte e Urano facilita mudanças em nossa ação para atingir estas possibilidades de crescimento material.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Seu potencial para vencer na vida material e financeira está em alta. Todavia, primeiro será preciso reconhecer as frustrações, medos e angústias deste terreno. Assuma que quer autonomia material e use de sua criatividade para trabalhar por isto. Marte, seu regente, lhe ativa emoções profundas que lhe auxiliam na força para revolucionar sua vida material.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

A conjunção de Sol e Lilith no seu signo (solar ou ascendente) lhe ativa muito seu magnetismo, independência e força emocional. Reconheça, em primeiro lugar, aquilo que não foi vivido ou afirmado. Tenha a coragem de ser você mesmo. Vênus com Lua em Gêmeos lhe trazem a leveza emocional necessária para que seja autêntico, mas sem perder a leveza e bom humor.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

O dia de hoje lhe traz consciência e pede honestidade quanto a frustrações. Muito em especial no que tange vida emocional e também financeira. Sua mente tende a tomar o controle, mas isto não pode fazer com que ignore o emocional e material. Busque entender melhor o que se passa nas camadas mais profundas de si mesmo, já que será algo libertador.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Hoje terá consciência de frustrações quanto às questões coletivas, vida em sociedade e com grupos e amizades. Lembre-se que neste setor damos nossa contribuição, mas as mudanças coletivas levam tempo. Saiba se posicionar conforme aquilo que acredita. Marte no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz maior necessidade de se firmar pelos próprios pés.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Sua força e magnetismo na imagem pública e no trabalho estão intensos. Todavia, será necessário reconhecer as frustrações de não ter alcançado o ponto que gostaria na carreira, no poder ou reconhecimento. Busque a força da autonomia, já que o Sol, seu regente, ilumina um ponto de magnetismo fortíssimo. Suas forças emocionais lhe facilitam melhorias e transformações de carreira.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Há grande magnetismo operante em você para que alcance seus objetivos e lhe aumenta a fome de expansão. Todavia, deve primeiro ter consciência da frustração de objetivos não alcançados e de não ter gratificação imediata. Sua força e autonomia lhe auxiliam a desbravar novos horizontes e conquistar seus sonhos e metas.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Terá hoje grande consciência de suas questões emocionais. Repressão não é a solução, mas sim ter um olhar de não julgamento. Encare todas as suas emoções, por piores que lhe pareçam, e aprenda a integrar o lado sombra, se libertando no processo. Também frustrações e repressões sexuais e afetivas precisam ser trabalhadas. Tenha clareza para com a sua profundidade.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

A consciência das relações e parcerias será alta, mas também das frustrações deste setor. Busque entender onde não se deu autonomia, onde concordou apenas para ser agradável. Se, por outro lado, se isolou, também deve lidar com esta frustração e entender os motivos que o levaram a isto. Potencial para se relacionar com profundidade e independência. Marte, seu regente, lhe facilita a expressão generosa, independente e criativa.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Há enorme potencial em sua vida material agora. A força de seu trabalho está aumentada, mas antes deve encarar as frustrações e medos deste setor. Talvez não tenha se valorizado o suficiente ou vendido seu esforço por menos. Agora é hora de se valorizar, colocar a mão na massa e trabalhar bastante. Sua força emocional lhe facilita vencer no mundo.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O dia de hoje lhe traz profunda necessidade de ser você mesmo, totalmente autêntico e fiel à sua consciência. Mas será preciso encarar as frustrações de ter se adaptado do jeito errado ou de não ter tido a coragem de ser você mesmo antes de tudo. Seja único. Também as frustrações de não ter se dado diversão, alegria e amor devem ser trabalhadas para que resgate tudo isso.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Terá consciência hoje de sua força emocional, mas antes disso deverá encarar as frustrações que vem do âmbito pessoal e/ou familiar. Se não se deu tempo suficiente para viver para si mesmo, sempre se dedicando aos outros, deverá entender os motivos disto. Ou se mutilou parte de si em prol do meio familiar, idem. Busque a força de autonomia que brota do seu emocional agora para direcionar sua vida pessoal conforme sua consciência.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Seu potencial de força mental está altíssimo hoje. Todavia, deve encarar frustrações ligadas ao medo, indecisão e excessos nesta área. Se bem usado, você terá força de pensamento autônomo e crítico. Fortaleça seus posicionamentos e verbalize com propriedade o que realmente deseja falar.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com