Horóscopo do dia (06/05): Confira a previsão de hoje para seu signo

Valor próprio e compromisso

Vênus em Touro faz trígono a Plutão em Capricórnio. As mudanças ligadas às relações e finanças se processam com relativa tranquilidade e de maneira pragmática. Intensificação do senso de valor próprio atrelado ao senso de compromisso.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

As mudanças na sua carreira tem se processado ao longo de mais de uma década pela ação de Plutão e ainda se processa por mais alguns anos. Hoje terá maior consciência de que deve se valorizar e que precisa fazer a vida material funcionar. Aqui é possível fortalecer muito seu senso de valor a partir de seu profissionalismo. Enxergue seu valor primeiramente antes de exigir isso do outro.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Vênus, sua regente, se encontra no seu signo (solar ou ascendente) e recebe vibrações facilitadas de Plutão. Você é convidado a fortalecer e transformar seu senso de valorização dse si mesmo a partir de uma transformação de visão de mundo. Ao longo dos anos suas metas, objetivos e fé tem se transformado e isso hoje lhe afeta muito em como se vê e no que deve valorizar realmente em si mesmo.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Sua relação com a vida emocional, sexual e espiritual passa por mudanças facilitadas. Há anos você tem sido levado a encarar suas profundezas, descendo aos seus “infernos pessoais” para resgatar facetas de si mesmo. Isso hoje lhe traz um senso de firmeza emocional e espiritual. O aprofundamento nas transformações lhe facilita enxergar a beleza da vida e seu funcionamento.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Suas relações, seja de amizade, sejam amorosas, passam por transformações facilitadas agora. Há anos você tem se deparado com as dificuldades dos relacionamentos e parcerias, se fortalecendo no processo. Agora tem condições de enxergar o amor com mais liberdade e objetividade. Seja verdadeiro nas relações e aproveite o melhor das relações reais.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Sua relação com o mundo material é estimulada às mudanças e há algo mais facilitado hoje. Há anos você tem sido obrigado a aprofundar no pragmatismo, senso crítico, trabalho, cuidado com a saúde e afins. Tudo isso lhe facilita agora ter ações mais realistas e com retorno real em seu trabalho. Você sabe que para chegar ao topo deve suar a camisa e provar o seu valor e isto se faz mais claro agora.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Sua relação com sua fé e objetivos futuros passa por uma transformação facilitada. Há anos tem sido desafiado a ser mais corajoso, audaz, dono de si mesmo e a fortalecer a fé em si mesmo. Tudo isso auxilia nas suas possibilidades de expansão agora, lhe pedindo mais iniciativa com a fé, finanças, amor ou o que seja que deseje expandir.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Vênus, sua regente, recebe vibrações facilitadas de Plutão. No seu caso isso se aplica muito à vida emocional, afetiva e sexual. Há anos que o movimento de Plutão lhe traz aprofundamento emocional, lhe obrigando a encarar suas motivações subjetivas. Isto hoje lhe facilita na troca afetiva e/ou sexual, lhe permitindo uma solidez que abarca sua real sensibilidade.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

A maneira como você se relaciona com o outro passa por uma transformação facilitada. Há anos que Plutão, seu regente, tem lhe quebrado ideias rígidas e lhe transformado padrões mentais. Isto agora facilita enxergar a relação a dois ou vida social com um olhar que é tanto verdadeiro quanto estável. Relações e parcerias vividas na real e com solidez.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

A sua relação com o mundo material, seu trabalho e serviços passa por uma transformação facilitada, Há anos que você passa por transformações na área financeira e de valor próprio. Mudanças ocorrem para que você tenha mais estabilidade e realização prática. Estará muito mais ciente do valor do seu trabalho e aprofundará nisto.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Sua autoexpressão passa por uma transformação facilitada. Há anos que Plutão transita pelo seu signo (solar ou ascendente), lhe quebrando as couraças de rigidez e lhe despertando para instâncias mais profundas de si. Hoje isto lhe fortalece em se expressar com autenticidade e prazer. Seja mais leve, seja você mesmo.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Seu senso de valor afetivo, familiar e emocional passa por uma transformação facilitada. Há anos que você passa por transformações emocionais e/ou espirituais que tem lhe quebrado a rigidez da sensibilidade. Tudo isso lhe permite vivenciar mais o lado carinhos, afetivo e sensível, partilhando o melhor de si mesmo para com os mais próximos.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Suas ideias e mente passam por uma transformação facilitada. Há anos a ação de Plutão tem lhe quebrado a rigidez mental, o lado massificado e a necessidade de se pautar pela visão alheia. Tudo isso lhe facilita uma comunicação autêntica de seus valores, mas sem perder o lado amoroso. Comunique-se com fidelidade a si mesmo e senso de valor próprio.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com