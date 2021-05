Horóscopo do dia (05/05): Confira a previsão de hoje para seu signo

Fogo interno e interiorização

A Lua Minguante entra em Peixes e nos pede desapego, meditação, espiritualidade e uma visão mais transcendente da vida. Busque recolhimento na medida do possível. O sextil de Marte e Vesta mostra que devemos agir ativamente no sentido da busca interna. Atiçar a chama da transformação interior e se permitir deixar ir o que deve ir.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O dia de hoje lhe pede mais desapego, espiritualização e entrega ao fluxo da vida. Busque separar tempo para meditar e se entregar às práticas energéticas. Suas emoções pessoais estão intensas, já que seu regente, Marte, que se encontra em Câncer. Use desta força emocional para reorganizar o que for preciso e organizar seu espaço interno e externo.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

A posição lunar lhe pede desapego de redes sociais e de questões coletivas. Use de sabedoria para se envolver até onde vão seus limites. Use de vibração amorosa e desapegada pelo bem estar coletivo e foque naquilo que é importante para você pessoalmente. Seu fogo interno arde neste sentido pessoal e suas ideias estão intensas para este foco.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Hoje será preciso maior desapego de realizações do mundo externo e compromissos que já não cabem mais em sua vida. Seu fogo interno arde no sentido da vida pessoal, do lar e sentimentos pessoais. A força de seu valor próprio é instigada e lhe pede que determine bem quais são suas reais prioridades agora.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A Lua, sua regente, míngua em Peixes. Isso lhe pede que também tenha essa visão emocional, espiritual e mais desapegada. Sua fé abarcará muito disso, deste lado místico e entregue. Pode ser também ligado às suas visões políticas, éticas e sociais; seja fiel, mas não se desgaste em debates inúteis. O fogo interno arde para você no sentido de realizar na vida pessoal e no tempo presente.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O dia de hoje lhe pede uma visão mais desapegada da união afetiva, sexualidade e emoções profundas. Busque deixar ir mágoas, rancores e quaisquer outras emoções que não lhe façam bem. Tenha uma busca mais espiritualizante; isto lhe auxiliará a acender o fogo interno do valor próprio e da sua capacidade de se bancar por si mesmo.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

A Lua Minguante lhe pede desapego de ficar esperando pelo outro. Busque, antes de tudo, a aprovação da sua própria consciência. Vesta no seu signo (solar ou ascendente) lhe atiça a chama interna da capacidade pessoal. Marte lhe mostra possibilidades novas, de agir fora dos padrões e crescer a partir disto. Foco na própria capacidade.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O dia de hoje lhe pede desapego de picuinhas, pequenos detalhes e formatações rígidas. Não se contente com uma vivência material monótona. Seu fogo interno arde no sentido da espiritualização e da análise das instâncias emocionais. Sua força, autonomia e autoridade lhe serão úteis neste processo. Enxergue a vida mais amplamente.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

A posição lunar lhe pede um pouco mais de desapego dos excessos de si mesmo. Lembre-se que existem pessoas à sua volta que podem precisar do seu amparo. Seu fogo interno arde no sentido de contribuir com seu trabalho pelos outros e pelo coletivo. Marte, seu regente, lhe aumenta a fé no futuro e nas possibilidades de cura emocional de todos.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O dia de hoje lhe pede que viva suas emoções pessoais, mas sob um tom mais leve, desapegado e transcendente. Enxergue o passado, a família, o lar e as emoções pessoais com caridade e desapego. Busque meditação para entender questões emocionais que podem ter sido ignoradas. O fogo interno arde no sentido da maturação e autonomia e isto lhe será útil para curar a parte emocional.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

A posição lunar lhe pede mais desapego de questões mentais. Busque esvaziar a mente, medite, ouça músicas relaxantes, meditações ou busque ambientes calmos. Sua intuição estará aguçada. O fogo interno arde no sentido da devoção, da fé e das muitas possibilidades futuras. Tenha fé e não se deixe levar por indecisões e excessos da mente.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

A Lua Minguante lhe pede maior desapego com as questões materiais e financeiras. Claro que deve resolver o que for preciso, mas não gaste energia em excesso nisto. O fogo interno arde no sentido da lapidação e transformação emocional profunda. A parte material se transformará como consequência deste trabalho emocional interno.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

A Lua Minguante no seu signo (solar ou ascendente) lhe pede desapego dos excessos emocionais e que faça uso mais sábio e maduro da sua sensibilidade. Se permita momentos de recolhimento, mas também não se isole totalmente; seu fogo interno arde no sentido das relações e sua visão pode ser muito positiva no processo do outro. Acredite em sua força.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com