Audrey Hepburn ganha especial na data de seu nascimento

A lenda do cinema mundial, Audrey Hepburn, ganha homenagem ao seu nascimento nesta terça-feira (4/5), n Telecine Cult. O canal exibe dois filmes protagonizados pela atriz: “A princesa e o plebeu”, comédia clássica que deu à estrela o Oscar de melhor atriz e foi premiado com mais duas estatuetas, tem início às 22h. Ainda no especial, a comédia romântica “Sabrina”, longa vencedor do Oscar de melhor figurino. O Telecine também homenageia outras personalidades do cinema nascidas em maio, entre eles, Dwayne Johnson (The Rock, dia 2); George Clooney (3); Robert Pattinson (13); Cate Blanchett (14); Pierce Brosnan e Megan Fox (16); Cauã Reymond (20) e Helena Bonham Carter (26). Os filmes selecionados podem ser conferidos na cinelist “Aniversariantes do mês”, disponível no streaming do hub de cinema.