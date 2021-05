Horóscopo do dia (01/05): Confira a previsão de hoje para seu signo

Desapego

Vênus faz conjunção a Lilith em Touro e sextil a Netuno em Peixes. O dia de hoje nos pede maior desapego ao se lidar com valores próprios e relacionamentos. A sensação de posse pode ser frustrante e pede maior desprendimento. A força material se une à espiritual. O uso do magnetismo para realizar está em alta.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

A questão financeira pode trazer à tona pontos de frustração que devem ser transformados. Pode ser que não tenha vivido seu real potencial de valor, seus talentos ou capacidades de lucro. Se não se valorizou entes, busque entender os motivos. Há forças psicológicas, emocionais e espirituais que podem lhe auxiliar muito a se cuidar, se amr e potencializar seu senso de valor próprio agora.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Vênus, sua regente, encontra Lilith no seu signo (solar ou ascendente), lhe trazendo profunda ânsia e desejo de ser você mesmo e vivenciar a vida através dos prazeres taurinos: segurança material, sensualidade, sensorialidade, boa comida, etc. Tudo o que tiver sido negado pede epressão. A sensibilidade que vem de amigos, grupos e novas ideias lhe auxilia no processo.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Algumas questões reprimidas em termos de relações românticas ou questões financeiras podem ter de ser trabalhadas hoje. Busque entender onde não se valorizou, se deixou a questão do contato com o mundo prático em segundo plano ou ignorou a consciência da matéria. Há uma sensibilidade operante em sua vida agora que lhe auxilia a transcender tais questões e dar a volta por cima neste sentido, assumindo as responsabilidades devidas.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

As relações podem ser fonte de frustrações, em especial as amizades e aquilo que for coletivo. Busque entender as diferenças de valores entre você e os outros com maior tranquilidade. Pode ser também que não tenha deixado claro seu valor próprio perante os grupos e precise se expressar. Há sensibilidade para enxergar a vida conforme seu eixo ético e isto deve ser feito neste momento.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Frustrações em termos de carreira, projeção de sua imagem pública ou autoridade podem emergir. Há um mecanismo de aprofundamento emocional que lhe motiva a reconhecer mais de suas emoções verdadeiras e aplicá-las na área profissional. Lembre-se que o maior reconhecimento vem de dentro e não do aplauso externo. Se projete com seu real valor ao mundo.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Será preciso reconhecer algumas frustrações, em especial no que se refere à expansão financeira, realização de objetivos, vivência do amor mais livre, valorização da fé, etc. Tudo isso tem sido revolucionado por sua parte, mas nem sempre a gratificação é imediata. Busque ter uma atitude ponderada e esteja aberto a escutar os outros.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Vênus, sua regente, encontra Lilith em Touro. Algumas frustrações ligadas à sexualidade ou bens conjuntos podem emergir. A necessidade aqui é de ter resoluções práticas. Buscar partilhar sem que nenhuma das partes se sinta lesada. Também viver a sexualidade plena, já que esta força está altíssima agora. Busque doar de si mesmo dentro da justa medida.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Frustrações vindas da não vivência afetiva e romântica podem se expressar. Ou então de não se sentir valorizado pelo outro e vice versa. Este é o momento para demonstrar que ambas as partes são valiosas e merecem o devido cuidado. Há uma sensibilização de coração e generosidade atuante em si que facilitará este processo.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Frustrações da não valorização de seu trabalho podem emergir. Também dificuldades nas relações com colegas de trabalho ou com as rotinas materiais. Seja como for, este é um período que lhe conecta muito À sua sensibilidade, lhe permitindo redirecionar seu caminho no trabalho. Também transformar sua relação com seu corpo físico de maneira prazerosa.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Algumas frustrações de não ter vivido a alegria da vida podem emergir. Se deixou de viver romances, aventuras ou de se expressar, será preciso reavaliar esta área. Busque realmente valorizar sua criança interna e permita-se criatividade prática. Sua mente é suavizada para que saia do julgamento e enxergue a vida com mais cores e flexibilidade.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Frustrações ligadas à vida pessoal e/ou familiar podem emergir. Se não se sente valorizado neste meio ou se isto partiu de sua parte, agora é a hora de rever tais questões. Questões de bens familiares pedem resolução e despego. Busca pelo próprio sentido de lar e acolhimento. Sua força de valor espiritual se fortalece neste período.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Algumas relações podem trazer certas frustrações, tais como aquelas com irmãos, tios, primos, vizinhos ou conhecidos. Divergências de valor podem se apresentar. Também aquilo que não foi verbalizado pede expressão, em especial no que tange valores próprios ou sentimentos afetuosos. Netuno no seu signo lhe fortalece a sensibilidade e lhe auxilia a ser mais transparente neste sentido.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com