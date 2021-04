Horóscopo do dia (29/04): Confira a previsão de hoje para seu signo

Transcendência mental

Mercúrio e Lilith fazem conjunção em Touro e sextil a Netuno em Peixes. Somos chamados a vivenciar o mental com entrega à sensibilidade, deixando ir a necessidade de controle. Frustrações ligadas à comunicação e intelecto pedem transcendência, deixar fluir. Se conecte com seus reais desejos e aprenda a expressá-los com mais tranquilidade.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Sua mente foca agora nas questões práticas e financeiras, mas também nas possíveis frustrações deste terreno. Não foque compulsivamente no que lhe falta, mas utilize este poder mental para afirmar a abundância. Seu poder magnético lhe fortalece neste sentido. O que afirma hoje ganha especial força. Lembre-se que a energia divina é abundância infinita e canalize esta força.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

A conjunção de Mercúrio e Lilith no seu signo (solar ou ascendente) lhe intensifica o poder mental e intelectual. Busque viver a diversidade em si mesmo. Terá certo senso de urgência nisto e deve se conectar à força emocional que vem das amizades, dos grupos e/ou ideias inovadoras para viver este potencial pleno. Seja diversidade e flexibilidade.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Mercúrio, seu regente, se encontra com Lilith em Touro. Questões não vividas ou reprimidas precisam ser trabalhadas aqui. Em especial no que tange a vida emocional, espiritual, afetiva, sexual e financeira. Busque reconhecer seus impulsos mais inconscientes para integrá-los. Negação aprisiona, aceitação liberta. Use da sua sensibilidade com maturação neste processo.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A comunicação com amigos, grupos ou na vida virtual pode encontrar frustrações e precisa ser trabalhada. Aquilo eu não foi dito deve ser expresso, mas cuidado para não o fazer num tom agressivo. Busque pontuar claramente seu ponto de vista e valores, mas não seja obstinado. Use da força de sua fé e/ou princípios para expressar o que for verdadeiro.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

A voz de sua autoridade pede expressão. Se deixou de estabelecer limites claros este é um bom momento para fazê-lo. Seu magnetismo para falar com autoridade está em alta. A comunicação bem canalizada pode lhe ser útil para abrir portas no mundo. Em especial lembre-se de sua força emocional profunda ao se comunicar.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Mercúrio, seu regente, se encontra com Lilith em Touro. Questões não vividas ou reprimidas precisam ser trabalhadas aqui. Em especial no que tange seus princípios, sua fé, estudos superiores e planos futuros. Há um enorme estímulo para o crescimento e o que não foi vivido em termos de liberdade traz certo senso de urgência. Boas parcerias podem lhe auxiliar.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Sua mente explora terrenos emocionais bem profundos neste período e hoje se depara com possíveis frustrações emocionais, afetivas ou sexuais. Busque ter clareza para lidar com tais temas, saindo do terreno do tabu e enxergando com mais leveza e racionalidade. Verbalize o que sente de verdade, mas sem perder o pragmatismo e senso crítico.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Sua mente se volta para as parcerias e relação com o outro. Pode ter de lidar com certas frustrações nesta área. Busque ter honestidade na comunicação, expresse o que gosta ou não na relação. O outro pode ter também suas queixas; aprenda a se colocar na posição de escuta e com paciência para entender o processo alheio.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Questões disfuncionais em sua vida material, rotina ou saúde pedem calma e transformação. Busque enxergar aquilo que estagnou ou que está muito “mecânico”. Seu poder de reorganizar sua vida é alto, em especial pela força emocional que brota agora. Tente ouvir melhor seu corpo e suas necessidades. Use seu poder mental para recriar sua vida.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Tudo aquilo que não foi expresso em termos criativos grita por chance de externalizar. Busque se posicionar sendo fiel ao que realmente acredita e não para agradar os outros. Também é um período em que a criança interna pede expressão mais livre; busque rir mais de si mesmo e da vida, seja leve e flexível.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Questões emocionais e/ou familiares podem despertar algumas frustrações. Em especial as coisas não ditas tendem a pedir verbalização. Busque ter conversas honestas para com os familiares. Também converse honestamente consigo mesmo e com suas emoções. A força do seu valor próprio lhe auxilia a ter mais coragem neste processo.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Sua capacidade comunicativa é altamente estimulada hoje. Tudo o que não foi falado pede verbalização. Comunique o que for preciso e seja autêntico. Alguns tópicos, mesmo quando tabus ou difíceis, carecem expressão. Sua mente e fala estão altamente mobilizadas, portanto foque no poder de criação dessa instância. A força de Netuno, seu regente, lhe facilita este processo criativo.

