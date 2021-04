Horóscopo do dia (28/04): Confira a previsão de hoje para seu signo

Canalizando a fé em prática

A Lua em Sagitário nos conecta aos nossos princípios, visões de futuro, fé e possibilidades num nível bem subjetivo e emocional. O Nodo Norte em Gêmeos, oposto à Lua, pede que essa força seja canalizada no presente e de maneira racional. A Lua serve aqui como combustível para que consigamos canalizar a fé em prática.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

A Lua lhe pede expansão, que se aventure mais. Você está pleno e senso de aventura e fome de viver. O Norte em Gêmeos lhe estimula a buscar racionalidade, estar presente no aqui e agora, mas sua fé, posição ética e princípios serão o combustível nesta busca. Plenitude de alegria, expansão e otimismo.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

A Lua lhe pede mais partilha com os outros, mais segurança em se doar com alegria e generosidade. O Norte em Gêmeos lhe pede expressão de seu valor próprio e acreditar mais no seu potencial, porém a vivência da partilha, das emoções e da sexualidade serão o combustível para que isto ocorra.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

A Lua lhe pede mais partilha e generosidade com o outro. As relações lhe trarão segurança emocional. O Norte no seu signo lhe pede mais expressão pessoal, se conectar mais a si mesmo e verbalizar quem você é. A comunhão com o outro será forte motivador para que alcance esse objetivo.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A Lua lhe pede maior segurança quanto a rotinas, métodos, organização e ordenação. Expansão das possibilidades materiais. O Norte em Gêmeos lhe pede mais flexibilidade e adaptabilidade, além de contato com suas emoções e questões subconscientes. A vida material será um motivador e combustível nesta busca espiritual.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

A Lua lhe traz grande segurança em ser você mesmo, estar no centro do palco e de sua vida. O Norte em Gêmeos lhe pede mais comunicação com amigos, grupos e com a diversidade de pessoas. A força criativa desta Lua será o combustível para que doe generosamente com as pessoas o que tem de melhor a oferecer.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

A Lua lhe pede mais conexão interior, busca por raízes, significação emocional, vida familiar, amar e ser amado. O Norte em Gêmeos lhe propulsiona a comunicar mais sua imagem profissional, buscar flexibilidade e comunicação na carreira. Busque suas ambições e ser autônomo dentro do possível. A força emocional desta Lua será o combustível para este propósito.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

A Lua lhe pede maior conexão com o presente, com a racionalidade e uma visão mais leve e flexível da vida. O Norte em gêmeos lhe possibilita enxergar infinitas possibilidades e ter uma visão mais espiritual e/ou filosófica da vida e das situações. A Lua servirá como um combustível para que este propósito de expansão ocorra. Fazer no presente, mas com foco no futuro.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

A Lua lhe pede mais conexão com o mundo material, segurança nas finanças e nos confortos materiais e prazeres sensoriais. O Norte em Gêmeos lhe pede mais aprofundamento nas relações, emoções, na sexualidade, no que é oculto e nas transformações, tudo isso com a curiosidade e leveza do signo. A Lua servirá como combustível neste processo; sentirá segurança suficiente para encarar as transformações de frente.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

A Lua no seu signo (solar ou ascendente) lhe pede maior conexão emocional para consigo, que esteja enraizado em si mesmo. O Norte em Gêmeos lhe pede mais abertura para conversar e escutar o outro. Busque se relacionar com curiosidade e uma mente aberta. A Lua serve como combustível. Segurança em si mesmo para ter iniciativa nas relações.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

A Lua lhe pede maior conexão com sua espiritualidade, suas emoções subjacentes e tudo aquilo que é sutil. O Norte em Gêmeos lhe traz conexão com a vida material, com a realidade e corpo físico de maneira leve, curiosa e racional. Busque escutar seu corpo. Comunique seu trabalho. A Lua serve aqui como um combustível de propósito emocional e espiritual que lhe impele ao mundo material.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

A Lua lhe pede maior conexão quanto a ideais coletivos, grupos, amizades e devoção às massas. O Norte em Gêmeos lhe pede que se volte mais para sua consciência, escute seu coração e seja mais dono da própria vida. A Lua serve como combustível para que seus esforços pelo coletivo sejam relevantes no seu crescimento e processo pessoal.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

A Lua lhe pede maior conexão com carreira, obrigações, realizações externas e senso de realização e missão na vida. O Norte em Gêmeos lhe conecta ao seu lado mais pessoal, sensível, familiar, amoroso de maneira racional e curiosa. Busque internalização e escutar mais seus sonhos e sensibilidade. A Lua serve aqui como combustível; seus esforços lá fora devem ter significado emocional e pessoal.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com