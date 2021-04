Horóscopo do dia (27/04): Confira a previsão de hoje para seu signo

Super Lua Cheia em Escorpião

Ocorre hoje uma Lua Cheia em Escorpião. Esta será uma super lua e estará a pino por volta da meia noite. Esta é uma configuração intensa e mostra que nossas emoções estão intensas, plenas e transformadoras. A necessidade de acolhimento, sexualidade, transformação e depuração emocional se fazem intensas. Plutão, o regente de Escorpião, entra em movimento retrógrado, o que reforça o quanto devemos buscar nossa sensibilidade e mudanças do lado de dentro. Propósito de renascimento emocional.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

A Lua Cheia lhe traz pleno potencial de aprofundamento emocional e troca afetivo sexual. Seus instintos estarão bem mais aflorados, assim como sua necessidade de se transformar a partir da firmeza e consciência de valores atual. Plutão retrógrado lhe pede revisão de carreira; busque internamente o que ainda precisa ser reajustado neste sentido.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

A Lua Cheia lhe traz pleno potencial de relacionamento e parceria. O Sol no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz muita consciência de si mesmo e isto o faz seguro para que busque os outros. Se permita mais troca emocional profunda no amor e nas parcerias, mas sendo fiel a si mesmo. Plutão retrógrado lhe faz repensar objetivos e princípios que devem ser transformados.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

A Lua Cheia lhe traz pleno potencial de trabalho, serviço e conexão com o mundo material. Estará mais consciente de suas motivações subjetivas e isto lhe impele a transformar e agir no presente. Intensa energia de trabalho. Também ótimo para cuidar da saúde e fazer exercícios. Plutão retrógrado lhe aprofunda no campo emocional, lhe estimulando a sair da zona de conforto.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A Lua Cheia lhe traz pleno potencial de autoexpressão e criatividade. Sua regente está plena e intensa; esta Super Lua lhe traz algo mesmo majestático a pleno potencial. Seja intensamente criativo, expresse quem você é a partir de sua intensa força emocional. Plutão retrógrado lhe pede interiorização para que transforme o que precisar na área dos relacionamentos e parcerias.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

A Lua Cheia lhe traz pleno potencial emocional, afetivo e familiar. O Sol, seu regente, lhe traz consciência de si mesmo e de sua autoridade e a Lua lhe pede que isto sirva como nutrição para o setor pessoal e/ou familiar. Plutão retrógrado lhe pede interiorização para que transforme rotinas, hábitos e tenha uma relação mais significativa com o plano material.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

A Lua Cheia lhe traz pleno potencial intelectual. Sua mente está intensamente intuitiva. Use desta energia para canalizar todo seu potencial mental em força motriz para mudanças desejadas. Seus objetivos estão altos, assim como sua fé e devem ser canalizados em ações práticas e afirmações. Plutão retrógrado lhe conecta com seu senso de poder pessoal e criativo. Seja o dono de sua vida.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

A Lua Cheia lhe traz pleno potencial material e financeiro. Suas emoções estão sendo trabalhadas intensamente e isto se reflete agora em um intenso senso de valor próprio e autocuidado. Busque vivenciar a intensidade dos prazeres sensoriais. Potencial de transformação financeira e/ou material. Plutão retrógrado lhe reconecta com suas raízes e emoções profundas, pedindo resgate de emoções valiosas.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

A Lua Cheia lhe traz pleno potencial em todos os sentidos, afinal ocorre no seu signo (solar ou ascendente). Essa Super Lua lhe faz pleno de segurança emocional em si mesmo. Confie nos seu instinto e intuição. Sua vibração estará intensamente acolhedora e isto se reflete no quanto se abrirá mais ao contato humano. Plutão, seu regente, estará retrógrado e lhe pede aprofundamento no seu natural talento de afirmar e usar a mente para transformar.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

A Lua Cheia lhe traz pleno potencial espiritual e emocional. Estará intensamente conectado com as instâncias mais sutis da vida. Busque entender e permitir o fluxo de transformação emocional. Conte com a troca a nível espiritual também. Plutão lhe pede agora revisão da vida material e financeira, que veja o que precisa ser mudado e em que sentidos se estagnou em situações de aparente conforto.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

A Lua Cheia lhe traz pleno potencial social e na contribuição com o coletivo. Está mais seguro de si mesmo e pode se permitir mais interatividade com propriedade emocional. Segurança emocional em auxiliar nas mudanças coletivas. Aprofundamento nas relações de amizade e com grupos. Plutão retrógrado no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz aprofundamento, lhe fazendo se expressar e agir mais conforme aquilo que sente.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

A Lua Cheia lhe traz pleno potencial de carreira e autoridade. Sentirá no seu íntimo uma necessidade de tomar as rédeas da própria vida. Seus talentos e potenciais se expressam agora com plenitude no mundo lá fora. Plutão retrógrado lhe aprofunda no senso de propósito espiritual e de entrega ao fluxo da vida.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

A Lua Cheia lhe traz pleno potencial de fé, expansão e otimismo. Estará cheio de ideias e planos para o futuro, assim como sentindo uma fome intensa de expandir seus horizontes. Questões sociais, políticas, ambientais ou planetárias lhe mobilizam, tanto pela posição lunar quanto pelo movimento retrógrado de Plutão. Seja livre e busque crescimento.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com