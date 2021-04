Horóscopo do dia (26/04): Confira a previsão de hoje para seu signo

Desafios emocionais

A Lua em Libra recebe aspecto benéfico de Júpiter, o que facilita um senso de liberdade emocional. Todavia, a quadratura a Plutão nos relembra que nem sempre se deve fugir das dificuldades, mas encarar de frente as transformações. A oposição da Lua com Ceres e Éris em Áries também nos pões de frente com o conflito com o outro, mas isso deve ser feito no sentido resolutivo da vibração libriana.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Você é estimulado a se relacionar com o outro, mas também é lembrado que existem limites para isso. Trocar com o outro não quer dizer concordar. Saiba estabelecer bem o espaço da sua individualidade e de seu trabalho dentro das relações para que elas funcionem bem. Amor verdadeiro também sabe dizer não.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Você é estimulado a trabalhar duro e ser útil e eficiente. Todavia, também precisa entender os seus limites. Saiba se dar descanso e lazer na justa medida. As questões emocionais também pedem espaço para análise. A vida não deve ser vivida de forma robótica. Terá segurança no trabalho e na expansão deste, mas deve igualmente se dedicar a outras partes de sua vida.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

A posição lunar lhe faz bastante autocentrado e o aspecto a Júpiter lhe aumenta ainda mais o pode pessoal. Todavia, deve se lembrar de dar espaço para que os outros se posicionem e tenham sua opinião, mesmo quando discordantes das suas. Também saiba respeitar seus limites emocionais neste processo.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A posição da Lua, sua regente, continua lhe estimulando às vivências emocionais, afetivas, familiares e pessoais. Todavia, questões de trabalho, autoridade e reconhecimento dos limites também se expressam. Outras pessoas podem lhe demandar também , mas lembre-se que a vida não consiste somente na parte confortável ou agradável, mas que os desafios nos fazem crescer.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Você é estimulado a se comunicar, raciocinar, estudar e desenvolver a mente. Todavia, pode ser confrontado com o lado ético, político, social ou religioso do tom comunicativo. Saiba analisar e ser fiel àquilo que é ético. Também questões de ordem prática podem lhe pedir atenção, que saia do teórico e parta para a prática.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

A posição lunar lhe estimula ao conforto, prazer e vivências materiais. Todavia, questões de ordem emocional podem se contrapor a isto. Saiba equilibrar estas instâncias, dando a justa atenção a cada setor. Não assumir o próprio poder por preguiça ou por uma falsa segurança no que já é estabelecido pode ser um erro aqui.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

A Lua no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz grande conexão consigo mesmo e com seu mundo interno. Todavia, demandas dos outros podem lhe exigir que saia um pouco de si para se dedicar à resolução de questões que envolvem os outros. Demandas familiares ou do passado também podem se apresentar aqui. Seja equilibrado no quanto se dedica a cada setor.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

A Lua lhe estimula nos sonhos, análise emocional e vibrações espirituais. Por mais prazeroso que tudo isso seja, precisa atender a demandas nem sempre fáceis do trabalho, vida material e corpo físico. Saiba equilibrar estes setores. Plutão, seu regente, lhe traz a mente afiada e comunicação emocional para ajudar no processo.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

A posição lunar lhe estimula o contato humano, amizades e grupos. Todavia, deve também escutar as próprias necessidades e se posicionar, mesmo quando de maneira discordante dos outros. Um senso de aprofundamento em seus valores pessoais lhe relembra que deve ser fiel a si mesmo e se pautar no que é real.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

A posição lunar lhe estimula a apreciar seu trabalho e cumprir suas obrigações com louvor. Todavia, questões familiares, domésticas ou emocionais lhe demandam atenção e podem exigir de seu tempo. Plutão no seu signo (solar ou ascendente) tem lhe ensinado a equilibrar estas duas importantes esferas de sua vida e hoje isso deve ser feito.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

A Lua lhe estimula a expandir, crescer, ter fé e focar no futuro. Todavia, também precisa de racionalidade, ciência, foco no presente e naquilo que deve ser feito agora para atingir tais visões. Seu senso de compromisso espiritual tem sido muito aprofundado e lhe auxiliar no equilíbrio destas facetas.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

A posição lunar lhe estimula na troca afetiva e/ou sexual, lhe aprofundando nas questões emocionais. Todavia, deve se lembrar de seu senso de valor próprio e de ter pragmatismo para lidar com as emoções. Uma visão racional e alternativa será benéfica para não se deixar levar por excessos emotivos.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com