Horóscopo do dia (16/04): Confira a previsão de hoje para seu signo

Consciência do poder pessoal

A quadratura do Sol em Áries com Plutão em Capricórnio nos impulsiona a consciência a partir das crises e transformações nas estruturas materiais. Somos relembrados de nossa própria força e brilho para superar as dificuldades. O poder pessoal é altamente estimulado aqui. Questões psicológicas profundas vem questionar nosso real papel na vida

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Este é um momento que lhe pede coragem para ser quem você é genuinamente. Mesmo que velhas estruturas estejam ruindo ou a vida lhe tire da zona de conforto, terá força, brilho e coragem para vencer. Seja mais fiel à sua consciência e não se preocupe em demasia com status social e visões muito conservadoras.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

A necessidade deste momento é de reconhecer suas questões emocionais, psicológicas e subconscientes. Mesmo que planos e objetivos futuros tenham sido mudados, a vida lhe traz um convite para se recriar. Em breve o Sol retornará ao seu signo e lhe trará novo senso de propósito. Por enquanto deve focar na limpeza interna prévia que deve ser feita.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Sua energia se encontra intensa, já que Mercúrio, seu regente, se encontra próximo ao Sol. Todavia, a posição de Plutão lhe relembra de suas emoções profundas. A comunicação com grupos e amizades é propícia, conquanto haja honestidade emocional. Questões difíceis nas relações devem ser trabalhadas para que haja esclarecimento entre você e os outros.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Este período lhe traz plena consciência de sua autoridade, autonomia e capacidade de liderança e gestão. Questões que envolvam parcerias, sociedades ou casamento podem ser desafiadores agora. Este período lhe pede afirmação por si mesmo, saindo da dependência da aprovação alheia. Se permita fluir mais a partir de si mesmo.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Sua consciência de princípios e fé se faz alta, assim como a de liberdade. Todavia, deve se lembrar que é preciso também ter atenção ao mundo material e seu andamento. Lembre-se de ser fiel aos seus princípios e ético, em especial no tocante ao seu trabalho. Mudanças materiais também devem ser encaradas como oportunidades de crescimento.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Este período lhe pede que enxergue e viva claramente suas emoções. Mercúrio, seu regente, se encontra próximo ao Sol neste setor emocional. Sua necessidade de controle e poder pessoal se faz alta, mas também deve estar aberto a partilhar e ceder quando preciso. Integrar as próprias emoções também é uma forma de auto empoderamento.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

A consciência das relações se faz alta neste período. Está mais criativo e espontâneo ao se aproximar do outro. Todavia, há questões emocionais profundas que devem ser levadas em consideração. Ressentimentos, mágoas e afins devem ser trabalhados e transformados, em especial no tocante às relações. Seja mais honesto emocionalmente na troca com o outro.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Este é um período propício a trabalhar com intensidade e bastante. Todavia, Plutão, seu regente, lhe pede flexibilidade e adaptabilidade. Busque fazer o possível, mas dentro dos seus limites. Evite os excessos mentais e ponha a mão na massa. Lembre-se que os padrões mentais criam a realidade física e este período lhe favorece no uso desta ferramenta.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Este é um período extremamente criativo em sua vida. Busque seu brilho pessoal e se expressar tal qual é. Mesmo perante dificuldades materiais, busque se manter num padrão vibratório alto. Seu brilho, carisma e poder pessoal tem o poder de transformar profundamente sua vida material e financeira. Tenha objetivos mais ousados.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Sua consciência emocional se faz alta neste período. Faça contato consigo mesmo, seus sonhos e desejos. Sua vida pessoal deve ser vivida e você deve usar de seu poder pessoal para fazer acontecer. Questões familiares pedem consciência e senso de limites. Saiba assumir o que for de sua real responsabilidade.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Questões subconscientes são trabalhadas agora e podem lhe trazer questionamentos. Seja firme em sua fala e comunicação, mas cuidado com as disputas de poder e agressividade ao se comunicar. Se entregue a uma visão espiritual mais ampla para enxergar a vida com mais amplitude. Transforme medos em decisão e coragem e siga em frente.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Sua consciência matéria, financeira e de valor próprio se faz alta. Mesmo que os movimentos do coletivo lhe desafiem nesta esfera da vida, lembre-se de usar com mais intensidade sua criatividade para encontrar possibilidades e alternativas no mundo material. Escute mais a si mesmo e menos às críticas alheias. Ouça sua voz interior.

