Confira a lista de artistas brasileiros mortos pela COVID-19 em 2021

Passado pouco mais de um ano do primeiro caso de COVID-19 no Brasil, a pandemia do novo coronavírus continua fora de controle no país, enfrentando números recordes de casos e mortes diários.



O mundo das artes, fortemente impactado pelas medidas de isolamento e restrições adotadas para tentar conter a disseminação do vírus, sofre ainda mais com a perda de inúmeros talentos, que deixaram para sempre suas marcas na cultura brasileira.



A seguir, a lista de vítimas do vírus no cenário cultural brasileiro em 2021.



Ismael Ivo

(8 de abril)

Bailarino e coreógrafo, trabalhou por mais de três décadas na Europa, onde foi diretor da Bienal de Veneza e o primeiro negro e estrangeiro a dirigir o Teatro Nacional Alemão, em Weimar. Em 2010, foi condecorado com a Ordem do Mérito Cultural, outorgada pelo Ministério da Cultura (MinC) a pessoas, grupos artísticos, iniciativas ou instituições, a título de reconhecimento por suas contribuições à cultura brasileira. Em 2017, assumiu a direção do Balé da Cidade de São Paulo.Passou aproximadamente um mês na UTI e, após uma leve melhora, seu quadro piorou novamente na madrugada de 8 de abril. Ele tinha 66 anos.

Crítico literário, autor de 18 livros, militante de causas sociais e um dos mais destacados intelectuais brasileiros, Alfredo Bosi era uma referência na literatura. Bosi foi o sétimo ocupante da cadeira 12 da Academia Brasileira de Letras (ABL). Tinha 84 anos.



Agnaldo Timóteo

(3 de abril)

O cantor e político nascido em Minas Gerais, de origem pobre, conquistou seu espaço no cenário musical nacional ao gravar a canção “Meu grito”, de Roberto Carlos. Em 1982, tornou-se o deputado federal mais votado da história do Rio de Janeiro, tendo sido também vereador. Timóteo tinha 84 anos e havia sofrido um acidente vascular cerebral (AVC) em 2019. Ele estava internado desde o dia 17 de março.



João Acaiabe

(31 de março)



Conhecido por interpretar o Tio Barnabé do “Sítio do Pica Pau Amarelo”, o ator tinha 76 anos e testou positivo para o vírus no dia 15 de março, exatamente a data em que teve início a vacinação para a sua faixa etária no estado de São Paulo.Ficou conhecido por sua atuação no longa-metragem “Cidade de Deus” (2002), em que interpretou Dito, pai do protagonista Buscapé. Formou-se em artes cênicas pela Escola de Arte Dramática (EAD) da USP e participou de várias novelas, séries, peças teatrais e filmes. Estava com 63 anos.O cantor gospel morreu aos 54 anos, após quase um mês internado na UTI de um hospital de Feira Santana, cerca 100km de Salvador. Além de artista, Lázaro foi eleito vereador em Salvador, no ano passado, com 4.273 votos, depois de ter sido deputado federal entre 2015 e 2018.Nos anos 90, foi integrante do Olodum, mas abriu mão do grupo para se tornar cantor gospel, após se converter à religião evangélica. Um de seus principais sucessos foi a música “Eu te amo tanto”, gravada em 2008.O humorista se tornou conhecido como integrante do programa do SBT/Alterosa "A Praça é Nossa”. Começou a carreira como bailarino, antes de passar a atuar também como ator. Ele tinha 39 anos.O cantor e instrumentista ingressou no grupo Demônios da Garoa em 1999. Tocava timba e cantava. O grupo, cuja primeira formação data de 1943, é o mais antigo em atividade no Brasil.Ícone do forró e mestre das letras de duplo sentido, é autor de megasucessos como “Severina xique-xique”. Em 26 de maio, Genival sofreu um AVC e ficou internado no Hospital D’Ávila, na Zona Oeste de Recife, recebendo alta três dias depois. Voltou a ser internado no dia 30 de novembro, desta vez devido a complicações derivadas da COVID-19. Tinha 89 anos.

