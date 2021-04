Horóscopo do dia (13/04): Confira a previsão de hoje para seu signo

Consciência e firmeza

A conjunção do Sol em Éris, a deusa da discórdia, no intenso signo de Áries nos traz plena consciência de que devemos nos individuar e defender o que acreditamos, mesmo quando isso for muito diferente das opiniões alheias. A Lua entra em Touro, nos trazendo segurança emocional para nos mantermos sob nossos próprios pés e nos valorizar.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Este dia em especial lhe pede que seja fiel a si mesmo e autêntico. Saiba se posicionar, mesmo quando precise desagradar os outros. O mais importante aqui é que você esteja em paz com a sua consciência. Muitas vezes precisamos mostrar outros pontos de vista e possibilidades. A Lua lhe traz a segurança e serenidade para que tenha uma atitude firme.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Questões nas quais lhe faltou a autoafirmação e expor pontos de vista alternativos são ativadas, em especial se foram legadas ao subconsciente. Aprenda a integrar mais estas questões a si mesmo. A Lua no seu signo (solar ou ascendente) lhe aflora questões subjetivas e emocionais, mas que são de extrema importância no seu processo evolutivo.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Este momento lhe traz consciência de possíveis discordâncias com amigos, grupos e com padrões da sociedade que não lhe são afins. Sua capacidade de se posicionar diferente está potencializada. Busque ser fiel á sua consciência perante as relações humanas. Ter pontos de vista discordantes nem sempre precisa ser sinônimo de ruptura.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Sua consciência quanto à sua posição de autoridade, profissional e de direcionamento de vida se fazem claros. Mesmo que ame ser uma pessoa gregária e acolhedora, algumas vezes é preciso ter a autoridade e firmeza para se posicionar fiel à consciência, mesmo que desagrade outros. Atenção na relação com autoridades e no uso do poder.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Hoje sua força de se posicionar está alta, já que seu regente, o Sol, se encontra com Éris, a deusa da discórdia. Você lutará pelos seus princípios, pela ética e por suas convicções com assertividade. Sua visão filosófica, religiosa ou acadêmica não precisa ser igual a dos outros. Saiba se posicionar conforme sua consciência.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Questões emocionais profundas são ativadas com clareza. Em especial na questão da partilha, valores conjuntos e sexualidade. Se não se permitiu tais vivências terá muito ímpeto para romper padrões e buscar mais conscientemente suas necessidades emocionais. Se, por outro lado, foi servil e não se valorizou, sentirá agora o ímpeto de se diferenciar mais do outro.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

As relações podem lhe trazer desafios. Sua motivação de relacionar está alta, porém o dia de hoje traz consciência clara das diferenças que possam existir entre você e o outro. Busque um relacionar franco, limpo e sem máscaras. É possível encontrar os pontos comuns mesmo com as diferenças. Ouse se relacionar sendo fiel a si mesmo.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Questões materiais e de trabalho podem lhe trazer desafios. Busque, na medida do possível, a liberdade de ação que possa ter. Muito provavelmente sentirá vontade de inovar, fazer algo diferente do padrão. As relações de trabalho também pedem diferenciação. Ouse cuidar da sua saúde também, escutando as reais necessidades do seu corpo.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O dia de hoje lhe traz a consciência que você pode se permitir ser quem você é, largando de padrões massificados e das expectativas dos outros. A mensagem aqui é para que seja autenticamente você, fiel à sua criatividade e expressão. Ouse delimitar mais seu espaço, criar e se expressar. Busque tudo aquilo que faz de você um ser único, independente da aprovação alheia.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O dia de hoje lhe traz plena consciência de suas emoções e da força que possuem. Se ignorou sua vida pessoal, sonhos, tempo de descanso, vida afetiva, familiar e afins é possível que sinta a intensidade da necessidade de focar nestas áreas agora. Também é possível que se enxergue diferente do grupo familiar e será preciso ser fiel à sua consciência antes de tudo.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Hoje sua mente possui clareza de pontos de vista alternativos, discordantes e que possam precisar ser expostos. Seu conhecimento e ideias estão intensas. Busque comunicar aquilo que for real para você, expresse aquilo que sua consciência pede, mesmo quando isso desagradar algumas pessoas. Comunicação irreverente e clara.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Questões materiais ou financeiras podem lhe desafiar, mas lhe trarão necessidade de posicionamento e firmeza de valores. Busque se pautar em seus reais valores e a partir de sua consciência profunda. Busque aquilo que lhe traz segurança e tranquilidade reais, mesmo quando isto quebrar com as expectativas alheias. Esteja seguro de seus valores.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com