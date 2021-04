Horóscopo do dia (11/04): Confira a previsão de hoje para seu signo

Lua Nova em Áries

Começa um novo ciclo lunar, no primeiro signo: Áries. Este é um momento propício para novos começos no geral. Momento de iniciar aquilo que se deseja, que vai lhe garantir sua independência e integridade. Temos ainda a participação de Mercúrio, Ceres, Éris e Vênus nesta conjunção, o que enfatiza muito mais esta motivação de iniciar e ser pioneiros.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Uma Lua Nova intensa no seu signo (solar ou ascendente) lhe marca a possibilidade de novos começos. Comece agora aquilo que lhe seja importante em termos de assegurar quem você é e aquilo que quer conquistar. Vênus lhe enfatiza o senso de valor próprio, lhe impelindo a acreditar mais em seu potencial e agir com coragem.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Esta Lua Nova lhe traz novos começos, mas talvez não tão aparentes. Momento para buscar com coragem suas próprias questões subconscientes, limpando aqueles velhos conteúdos guardados. Sua necessidade de vivenciar algo mais espiritual e/ou emocional será alta. Vênus, sua regente, também se encontra aqui, lhe lembrando da importância de reconhecer e viver sua sensibilidade.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

A Lua Nova lhe traz novos começos ligados à vida social, em comunidade, amizades e tudo o que for futurista e inovador. Sua necessidade de estar conectado aos demais lhe impulsionará. Mercúrio, seu regente, também se encontra aqui, lhe trazendo ímpeto comunicativo e proativo. Busque trazer a inovação para sua vida agora e esteja atento ao coletivo.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A Lua Nova, sua regente, se encontra na sua área da carreira. Excelente momento para dar início a novos projetos de trabalho. Sua força e assertividade estão aumentadas, lhe trazendo coragem maior que de costume. Utilize desta energia para se enxergar como uma autoridade em sua vida, capaz de direcionar aquilo que deseja com maturidade e iniciativa.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

A Lua Nova lhe traz novas possibilidades de expansão. Estará enxergando o mundo com mais amplidão e com um olhar mais generoso. Aproveite essa boa vibração para buscar seus objetivos, pensar e agir grande e reforçar sua fé na vida. Estará com maior firmeza de suas crenças e princípios. Estudos superiores e expansão de conhecimento em alta.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

A Lua Nova te propicia novos começos na área emocional, afetiva, sexual e compartilhada. Estará sentindo tudo com muito mais intensidade. Bom momento para se abrir com mais coragem para as experiências afetivas. Mercúrio, seu regente, também se encontra aqui e lhe traz a possibilidade de entender e processar melhor suas profundezas.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

A Lua Nova lhe traz novos começos na área do relacionamento romântico, parcerias e vida social. Estará muito mais engajado em buscar o outro e ter ações conjuntas. Ótimo momento para buscar o contato humano (até mesmo quando só virtual). Vênus, sua regente, lhe traz maior iniciativa e posicionamento, permitindo interações mais verdadeiras neste momento.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

A Lua Nova lhe traz novos começos ligados às rotinas, trabalho, saúde e vida material. Sua força para trabalhar, servir e concretizar está altíssima neste período. Busque focar sua energia para realizar aquilo que quer e ser verdadeiramente útil. Foco na disciplina com alimentação e atividade física. Seja pioneiro em seu trabalho e abra novas portas.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

A Lua Nova te propicia novos começos ligados à sua criatividade. Estará cheio de ideias e possibilidades que devem ser manifestadas. Deixe sua criança interna brincar, se coloque no centro do palco da sua vida. Busque mais prazer e diversão na vida. Romances, aventuras e tudo aquilo que lhe traga segurança em ser você mesmo e expressar isso estão favorecidos.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Esta Lua Nova lhe traz novos começos ligados à sua vida pessoal e familiar. Bom momento para buscar estabelecer o próprio lar, ou então seu espaço onde já habite. Também terá muita ênfase em entender e expressar suas emoções. Não tenha medo, pois o processo lhe trará segurança emocional. Ênfase na execução e realização de seus sonhos pessoais.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

A Lua Nova lhe traz novos começos no setor da comunicação e da mente. Excelente momento para começar novos estudos e verbalizar suas ideias. Busque interagir mais com o seu meio e com as pessoas à sua volta. Sua mente estará em atividade intensa e deve ser canalizada em propósitos construtivos. Atenção na relação com irmãos, vizinhos e familiares.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

A Lua Nova lhe traz novos começos no setor material e financeiro. Momento favorável para iniciar investimentos, usar seus dons e talentos e buscar ganhos. Forte ênfase em se dar segurança material. Também ótimo para se regenerar, se cuidar, se dar prazer e fazer mais contato com a esfera da materialidade.

12/04/21

Desafios do amor

A quadratura entre Vênus em Áries e Plutão em Capricórnio nos desafia a viver o amor sem se prender a definições preestabelecidas ou jogos de poder. Esta Vênus quer amor direto e com independência, mas Plutão pede aprofundamento e amadurecimento. A oposição de Juno e Marte também pode nos oscilar entre individualidade e compromisso. Revisão de relações.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Vênus no seu signo (solar ou ascendente) lhe faz conectado aos próprios valores e disposto a se relacionar com mais liberdade, impulso e independência. Todavia, Plutão lhe relembra que certos limites e compromissos também devem ser respeitados. A oposição de Marte e Juno mostra que você deve fazer escolhas e reavaliar os compromissos assumidos.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Por mais que seu lado romântico esteja intenso neste período, será preciso reavaliar o amor pelas lentes de seus objetivos, princípios e metas. Se pergunte honestamente se as relações em sua vida lhe agregam e estão alinhadas com seu propósito e mudanças que vislumbra para o futuro. Busque se fortalecer para reajustar os padrões de relação.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

As relações, em especial as amizades e com grupos, estão intensas e livres. Todavia há um questionamento de suas emoções profundas. Liberdade não é sinônimo de intromissão ou abuso. Este momento lhe pede conexão consigo próprio para que consiga ter melhores resultados nas relações.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O senso de compromisso nas relações está alto para você, todavia não deve negar as mudanças que precisam se processar. Se relacionar apenas pela manutenção do status quo ou por “ser sempre assim” não são justificativas. Encare com maturidade e de frente o que precisa ser lapidado nas relações. Busque entender suas emoções e motivações profundas.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Sua necessidade de liberdade e crescimento conjunto se faz alto nas relações agora. Todavia, não deve se esquecer do pragmatismo, limites e prudência. Nem tudo é festa o tempo todo e alguns aspectos mais realistas das relações pedem atenção. Busque flexibilidade e racionalidade para encontrar mais leveza e discernimento neste setor.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

As relações amorosas tem lhe pedido aprofundamento emocional. Você também é demandado a doar mais de si e dividir. Todavia, não deve se esquecer de seu poder pessoal. É possível partilhar e manter-se fiel a si mesmo. Busque recriar os padrões de relacionamento em sua vida. Amar não tem a ver com agradar ou ser servil, mas estar inteiro na relação.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Sua necessidade de companhia, relação amorosa e vida social se faz alta pela posição de Vênus, sua regente. Todavia, você é desafiado a rever aspectos disto a partir do aprofundamento emocional em si mesmo. Não ignore o que sente para ser agradável aos olhos do outro. Tenha a coragem de expor o que sente com maturidade e realismo.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O amor ganha um tom mais material, corporal e realista neste momento. Todavia, você é convidado a ser mais flexível, adaptável e quebrar padrões neste sentido. Busque amor com demonstração afetiva, mas também com leveza. Relações de trabalho também pedem transformação. Coragem para comunicar seus desejos e necessidades com honestidade.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Você está numa fase em que é chamado a viver o amor de maneira criativa, leve e divertida. Todavia, deve levar em consideração as questões práticas e seus valores pessoais. Você já tende a ser naturalmente expansivo, mas precisa estar atento ao lado prático. Um pouco de demonstração de amor prático, cuidado e afeto será importante.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Você tem sido chamado a valorizar a família, suas emoções e o cuidado para com os demais. Todavia, as profundas transformações causadas por Plutão no seu signo (solar ou ascendente) lhe relembram de ser dono de si mesmo e estabelecer seus limites. O fato da relação ser familiar não quer dizer que deva ser abusiva. Busque amar dentro dos seus limites.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Vênus tem lhe instigado a manter relações harmônicas, a buscar empatia. Todavia, não deve ignorar seus sentimentos. Questões subconscientes profundas vem lhe questionar se está faltando posicionamento de sua parte. Você tende a pensar no bem estar de todos, mas deve ter foco no seu próprio também. Seja verdadeiro na comunicação com os seres amados.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Este período lhe pede que se mantenha fiel aos próprios valores e se relacione de maneira pragmática. Relações de amizade ou sociais podem ser desafiadoras neste sentido e lhe pedem mais calma e foco em si mesmo. Busque dentro de si mesmo as respostas e menos no externo. Viva de acordo com suas reais necessidades.

13/04/21

Consciência e firmeza

A conjunção do Sol em Éris, a deusa da discórdia, no intenso signo de Áries nos traz plena consciência de que devemos nos individuar e defender o que acreditamos, mesmo quando isso for muito diferente das opiniões alheias. A Lua entra em Touro, nos trazendo segurança emocional para nos mantermos sob nossos próprios pés e nos valorizar.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Este dia em especial lhe pede que seja fiel a si mesmo e autêntico. Saiba se posicionar, mesmo quando precise desagradar os outros. O mais importante aqui é que você esteja em paz com a sua consciência. Muitas vezes precisamos mostrar outros pontos de vista e possibilidades. A Lua lhe traz a segurança e serenidade para que tenha uma atitude firme.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Questões nas quais lhe faltou a autoafirmação e expor pontos de vista alternativos são ativadas, em especial se foram legadas ao subconsciente. Aprenda a integrar mais estas questões a si mesmo. A Lua no seu signo (solar ou ascendente) lhe aflora questões subjetivas e emocionais, mas que são de extrema importância no seu processo evolutivo.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Este momento lhe traz consciência de possíveis discordâncias com amigos, grupos e com padrões da sociedade que não lhe são afins. Sua capacidade de se posicionar diferente está potencializada. Busque ser fiel á sua consciência perante as relações humanas. Ter pontos de vista discordantes nem sempre precisa ser sinônimo de ruptura.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Sua consciência quanto à sua posição de autoridade, profissional e de direcionamento de vida se fazem claros. Mesmo que ame ser uma pessoa gregária e acolhedora, algumas vezes é preciso ter a autoridade e firmeza para se posicionar fiel à consciência, mesmo que desagrade outros. Atenção na relação com autoridades e no uso do poder.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Hoje sua força de se posicionar está alta, já que seu regente, o Sol, se encontra com Éris, a deusa da discórdia. Você lutará pelos seus princípios, pela ética e por suas convicções com assertividade. Sua visão filosófica, religiosa ou acadêmica não precisa ser igual a dos outros. Saiba se posicionar conforme sua consciência.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Questões emocionais profundas são ativadas com clareza. Em especial na questão da partilha, valores conjuntos e sexualidade. Se não se permitiu tais vivências terá muito ímpeto para romper padrões e buscar mais conscientemente suas necessidades emocionais. Se, por outro lado, foi servil e não se valorizou, sentirá agora o ímpeto de se diferenciar mais do outro.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

As relações podem lhe trazer desafios. Sua motivação de relacionar está alta, porém o dia de hoje traz consciência clara das diferenças que possam existir entre você e o outro. Busque um relacionar franco, limpo e sem máscaras. É possível encontrar os pontos comuns mesmo com as diferenças. Ouse se relacionar sendo fiel a si mesmo.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Questões materiais e de trabalho podem lhe trazer desafios. Busque, na medida do possível, a liberdade de ação que possa ter. Muito provavelmente sentirá vontade de inovar, fazer algo diferente do padrão. As relações de trabalho também pedem diferenciação. Ouse cuidar da sua saúde também, escutando as reais necessidades do seu corpo.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O dia de hoje lhe traz a consciência que você pode se permitir ser quem você é, largando de padrões massificados e das expectativas dos outros. A mensagem aqui é para que seja autenticamente você, fiel à sua criatividade e expressão. Ouse delimitar mais seu espaço, criar e se expressar. Busque tudo aquilo que faz de você um ser único, independente da aprovação alheia.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O dia de hoje lhe traz plena consciência de suas emoções e da força que possuem. Se ignorou sua vida pessoal, sonhos, tempo de descanso, vida afetiva, familiar e afins é possível que sinta a intensidade da necessidade de focar nestas áreas agora. Também é possível que se enxergue diferente do grupo familiar e será preciso ser fiel à sua consciência antes de tudo.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Hoje sua mente possui clareza de pontos de vista alternativos, discordantes e que possam precisar ser expostos. Seu conhecimento e ideias estão intensas. Busque comunicar aquilo que for real para você, expresse aquilo que sua consciência pede, mesmo quando isso desagradar algumas pessoas. Comunicação irreverente e clara.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Questões materiais ou financeiras podem lhe desafiar, mas lhe trarão necessidade de posicionamento e firmeza de valores. Busque se pautar em seus reais valores e a partir de sua consciência profunda. Busque aquilo que lhe traz segurança e tranquilidade reais, mesmo quando isto quebrar com as expectativas alheias. Esteja seguro de seus valores.

14/04/21

Vênus em Touro

Vênus entra em um de seus signos de regência natural: Touro. Aqui prezamos o conforto material, o cuidado com a vida material e nossas finanças. Uma das motivações principais é se dar prazer e conforto. Cuidado amoroso e prático também nas relações, tratando o ser amado com carinho e cuidado. Energia regenerativa e de reestabelecimento. A Lua com Lilith no mesmo signo reforça o quanto precisamos nos cuidar e nos nutrir verdadeiramente.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Vênus em Touro lhe traz muitas possibilidades de ganhos materiais e de alcançar prazer e valorização. Busque vivenciar o melhor da vida sensorial e prática. Sua segurança aqui vem de se pautar em seus valores e talentos, sendo fiel a si mesmo. Relações precisam dar segurança e solidez com este posicionamento também.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Vênus, sua regente, entra no seu signo (solar ou ascendente), lhe reforçando suas naturais qualidades de prazer, persistência, calma, sensualidade, fidelidade, relaxamento, etc. Este momento lhe facilita muito o se valorizar e viver a vida de acordo com o que acredita (mas também tem sido desafiado por Urano no seu signo a mudar). Viva com prazer e amor.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

O amor e as finanças lhe pedem um olhar mais desapegado, espiritual e incondicional agora. Este será um momento para rever o que de fato é importante nas relações, quais fatores emocionais minam o processo e o que precisa melhorar. Também a necessidade de ressignificar a relação com o dinheiro, seus talentos e valores pessoais.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Vênus vem aqui estimular suas boas relações de amizade, com grupos e na vida social. Você preza amizades estáveis e isto é reforçado aqui. A vivência do amor romântico pede mais irreverência, inovação e liberdade, mas sem perder a estabilidade taurina. Bom para compartilhar mais aquilo que tem de valor a oferecer para todos.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Vênus se encontra a pino, lhe fazendo mostrar seu lado mais belo e carismático para o mundo lá fora. Valorização da carreira e imagem pública em alta. Poderá ser visto com bons olhos por autoridades e pessoas com poder. Busque mostrar o que há de melhor agora na sua capacidade de trabalho, mostre seus dons e talentos para o público.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Sua necessidade de vivenciar o amor de maneira mais expansiva e livre se faz alta. Estará buscando novos horizontes em conjunto. Também pode haver maior valorização de sua fé, otimismo e capacidade de expandir. Ótimo para traçar planos futuros, mas sem perder o pragmatismo tão característico seu. Amor pelo divino feminino, viagens e estudos em alta.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Vênus, sua regente, lhe estimula agora a ter confiança e prazer nas experiências compartilhadas, afetivas e/ou sexuais. Esteja mais entregue e enxergue aquilo que há de valor nos outros. Sua apreciação por temas ocultos, profundos e psicológicos se faz alta. Lembre-se de doar um pouco mais daquilo que tem de valor aos outros.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Este será um momento em que estará bem mais motivado a se relacionar. Valorizará muito mais as parcerias, o amor, casamento, sociedades e tudo que envolva o outro. Aprenda a valorizar mais a vivência compartilhada, assim como a vida em sociedade. Momento que pede também mais equilíbrio, ponderação e uma atitude realista.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Este período lhe traz maior valorização de seu trabalho e serviços. Busque fazer com amor e consistência seu ofício, tarefas domésticas e afazeres. Mais beleza e prazer na rotina. Também ótimo para se reconectar com o prazer corporal. Cuidado, porém, com a indulgência na alimentação e saúde. Boas relações com colegas de trabalho.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Este momento lhe pede mais aventura, amor próprio, e segurança em si mesmo. O amor e o prazer tomam o centro do palco. Busque viver os romances com suavidade e amor aterrado. Seu lado artístico pede expressão prática. Viver a espontaneidade lhe fará muito bem também. Busque se valorizar, sua aparência e tenha uma atitude mais positiva para com a vida.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Este será um período que lhe pede mais valorização das próprias emoções, vida pessoal, lar e/ou família. Valorize suas conquistas pessoais e movimente aquilo que deseja para sua intimidade. Excelente para cuidar da casa, redecorar e melhorar o conforto. Busque demonstrar mais afetividade prática nas relações e deixar sua sensibilidade fluir.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Este é um momento de pacificação mental. Busque trazer o pragmatismo para o nível mental e para como enxerga seu entorno. Busque comunicar sua afetividade, paz e valores pessoais. Boas relações com irmãos, vizinhos e conhecidos. Excelente momento para buscar estudos e conhecimentos, mas no seu ritmo e de acordo com seu senso de prazer.

15/04/21

Emoções leves e amadurecidas

A Lua Nova em Gêmeos passa pelo Nodo Norte, nos pedindo busca consciente de nossas emoções, mas sob a ótica leve, racional e divertida deste signo. O trígono a Saturno em Aquário traz uma facilidade de amadurecer tais emoções com leveza. Equilíbro entre ça

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Busque hoje a verbalização e comunicação de seus sentimentos. Expresse com leveza aquilo que se passa no seu íntimo. Segurança emocional em estar no momento presente. Uma visão mais racional, fria e objetiva facilita o processo. Subjetividade na relação com irmãos, familiares e conhecidos. Busque expressar entendimento e receptividade.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Busque hoje segurança em seu senso de valor próprio e capacidade de se bancar e nutrir. A qualidade geminiana mostra que você se nutre de comunicação e habilidades mentais também. Esteja seguro de si mesmo. Este momento lhe traz amadurecimento do setor profissional e isto colabora com sua força de gerar valor e ter segurança material.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Você deve hoje se concentrar na consciência de suas emoções. Questões passadas, subconscientes ou espirituais são trazidas à tona. Busque verbalizar e analisar as mensagens do seu subconsciente. Há um processo de maturação emocional ocorrendo, que lhe permite enxergar com mais clareza. Questões familiares também são transformadas aqui.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O dia de hoje lhe pede segurança emocional para se relacionar com seus semelhantes. Busque trocar afeto, mas com leveza e tom de amizade. Segurança interna para realizar mudanças. Suas emoções lhe levam a enxergar a vida para além de seu próprio mundo. Você está num período de amadurecimento e lapidação das relações e deve buscá-las conscientemente.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Este é um período de busca por segurança e proatividade profissional. Faça de seu trabalho seu porto seguro, busque cuidar bem de sua imagem profissional e dos seus negócios. Magnetismo para realizar no mundo. Sua capacidade de servir e trabalhar tem sido aprimorada neste período para que possa alcançar melhorias na vida profissional.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Este é um momento de grande expansão para você. Busque ampliar seus horizontes e se aventurar. Segurança na fé, no otimismo, na busca por sabedoria e conhecimentos. Você está amadurecendo seu senso de individualidade, poder pessoal e criatividade, o que lhe facilita viver a vida de peito aberto e ter mais coragem e flexibilidade para buscar mudanças.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Esta fase lhe pede transformação emocional profunda, entrega à sensibilidade e um renascimento total. Mas tudo isso sob o tom leve e curioso de gêmeos. Busque viver suas emoções com mais leveza e profundidade. Há um amadurecimento emocional ocorrendo que lhe pede que cresça para além do que já foi no passado. Segurança emocional com maturação.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Este período lhe pede mais conexão com os outros, sair um pouco mais de si mesmo. Busque conexão afetiva leve. Viva as parcerias com comunicação dos sentimentos. Você está amadurecendo sua capacidade de se comunicar e fazer escolhas e isto lhe permite um refinamento na área dos relacionamentos.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Busque agora de maneira consciente sua segurança no trabalho, nos cuidados com o corpo físico e com o mundo material. Coloque mais dos seus sentimentos naquilo que faz, mas com leveza e tranquilidade. Este pode ser um momento de várias possibilidades novas na esfera material. Você está amadurecendo seu senso de valor pessoal e isto lhe facilita o bom uso dos talentos para fins úteis.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Este período lhe pede que busque mais segurança em ser você mesmo. Expresse seu lado mais divertido, intelectual e flexível. Saiba ser você mesmo, saindo de ideias e comportamentos massificados. Saturno no seu signo (solar ou ascendente) lhe pede compromisso e amadurecimento para consigo próprio.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Este período lhe pede mais conexão interna, que busque ouvir a sensibilidade e verbalize mais os sentimentos. Busque enxergar o passado e as emoções com mais leveza e racionalidade. Este é um período de amadurecimento e limpeza emocional que lhe será muito proveitoso. Busque interiorização e escuta de si mesmo.

16/04/21

Consciência do poder pessoal

A quadratura do Sol em Áries com Plutão em Capricórnio nos impulsiona a consciência a partir das crises e transformações nas estruturas materiais. Somos relembrados de nossa própria força e brilho para superar as dificuldades. O poder pessoal é altamente estimulado aqui. Questões psicológicas profundas vem questionar nosso real papel na vida

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Este é um momento que lhe pede coragem para ser quem você é genuinamente. Mesmo que velhas estruturas estejam ruindo ou a vida lhe tire da zona de conforto, terá força, brilho e coragem para vencer. Seja mais fiel à sua consciência e não se preocupe em demasia com status social e visões muito conservadoras.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

A necessidade deste momento é de reconhecer suas questões emocionais, psicológicas e subconscientes. Mesmo que planos e objetivos futuros tenham sido mudados, a vida lhe traz um convite para se recriar. Em breve o Sol retornará ao seu signo e lhe trará novo senso de propósito. Por enquanto deve focar na limpeza interna prévia que deve ser feita.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Sua energia se encontra intensa, já que Mercúrio, seu regente, se encontra próximo ao Sol. Todavia, a posição de Plutão lhe relembra de suas emoções profundas. A comunicação com grupos e amizades é propícia, conquanto haja honestidade emocional. Questões difíceis nas relações devem ser trabalhadas para que haja esclarecimento entre você e os outros.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Este período lhe traz plena consciência de sua autoridade, autonomia e capacidade de liderança e gestão. Questões que envolvam parcerias, sociedades ou casamento podem ser desafiadores agora. Este período lhe pede afirmação por si mesmo, saindo da dependência da aprovação alheia. Se permita fluir mais a partir de si mesmo.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Sua consciência de princípios e fé se faz alta, assim como a de liberdade. Todavia, deve se lembrar que é preciso também ter atenção ao mundo material e seu andamento. Lembre-se de ser fiel aos seus princípios e ético, em especial no tocante ao seu trabalho. Mudanças materiais também devem ser encaradas como oportunidades de crescimento.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Este período lhe pede que enxergue e viva claramente suas emoções. Mercúrio, seu regente, se encontra próximo ao Sol neste setor emocional. Sua necessidade de controle e poder pessoal se faz alta, mas também deve estar aberto a partilhar e ceder quando preciso. Integrar as próprias emoções também é uma forma de auto empoderamento.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

A consciência das relações se faz alta neste período. Está mais criativo e espontâneo ao se aproximar do outro. Todavia, há questões emocionais profundas que devem ser levadas em consideração. Ressentimentos, mágoas e afins devem ser trabalhados e transformados, em especial no tocante às relações. Seja mais honesto emocionalmente na troca com o outro.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Este é um período propício a trabalhar com intensidade e bastante. Todavia, Plutão, seu regente, lhe pede flexibilidade e adaptabilidade. Busque fazer o possível, mas dentro dos seus limites. Evite os excessos mentais e ponha a mão na massa. Lembre-se que os padrões mentais criam a realidade física e este período lhe favorece no uso desta ferramenta.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Este é um período extremamente criativo em sua vida. Busque seu brilho pessoal e se expressar tal qual é. Mesmo perante dificuldades materiais, busque se manter num padrão vibratório alto. Seu brilho, carisma e poder pessoal tem o poder de transformar profundamente sua vida material e financeira. Tenha objetivos mais ousados.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Sua consciência emocional se faz alta neste período. Faça contato consigo mesmo, seus sonhos e desejos. Sua vida pessoal deve ser vivida e você deve usar de seu poder pessoal para fazer acontecer. Questões familiares pedem consciência e senso de limites. Saiba assumir o que for de sua real responsabilidade.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Questões subconscientes são trabalhadas agora e podem lhe trazer questionamentos. Seja firme em sua fala e comunicação, mas cuidado com as disputas de poder e agressividade ao se comunicar. Se entregue a uma visão espiritual mais ampla para enxergar a vida com mais amplitude. Transforme medos em decisão e coragem e siga em frente.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Sua consciência matéria, financeira e de valor próprio se faz alta. Mesmo que os movimentos do coletivo lhe desafiem nesta esfera da vida, lembre-se de usar com mais intensidade sua criatividade para encontrar possibilidades e alternativas no mundo material. Escute mais a si mesmo e menos às críticas alheias. Ouça sua voz interior.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com