Horóscopo do dia (10/04): Confira a previsão de hoje para seu signo

Relações com individualidade

A conjunção de Vênus e Éris em Áries traz à tona o tema da individualidade e da possível discórdia nas relações. Aqui precisamos nos lembrar que amar não significa ser ou pensar igual, mas que devemos nos respeitar apesar das diferenças. Para quem busca uma relação, pode ser justamente o momento de ter mais ousadia nesta busca. Mas sempre se lembre de respeitar a diversidade e singularidade no outro.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

A presença de Vênus no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz maior valorização de si mesmo e também lhe impulsiona mais na busca de relações. A conjunção a Éris lhe relembra de estabelecer bem limites nas relações. Seus valores podem ser discordantes dos demais e isto é algo a ser reconhecido e vivido.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Vênus, sua regente, se encontra com Éris, a deusa da discórdia. Isso lhe relembra de ser você mesmo, de aprender a se posicionar conforme o que acredita, mesmo quando isso possa ser dissonante do outro. Aqui, em especial, será preciso a coragem de reconhecer seu lado emocional, espiritual e aquelas velhas feridas jogadas para o subconsciente. Esteja íntegro.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Suas relações de amizade, em grupo e virtuais podem lhe pedir posicionamento. E lembre-se, você deve ser fiel ao seu ponto de vista. Este momento lhe traz a possibilidade de ser você mesmo e também se relacionar, mas deve ser um relacionar sem máscaras. Use de sua natural capacidade de analisar os dois lados de uma questão para chegar a um ponto justo com os demais.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Este trânsito lhe impele a mostrar mais ao mundo seu sistema de valores, mesmo que isso seja conflitante com outras visões e opiniões. Em especial na vida profissional e no uso da autoridade, busque ser fiel aos seus valores e não se venda por menos. Busque estabelecer sua vida profissional e autoridade conforme aquilo em que acredita genuinamente.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Hoje há conexão especial com seu sistema de valores e princípios. Estará mais disposto a defender sua visão e pautar sua vida naquilo que é verdadeiro, ético e justo. Pode ser que tenha de defender seu ponto de vista e isto será uma forte motivação. Mesmo quando sua visão de mundo seja discordante da dos demais, paute-se primeiro na sua consciência.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Sua necessidade de partilhar valores, afetividade e/ou sexualidade se faz alta. Se não se permitiu isto, pode ser que agora sinta grande necessidade de aprofundamento, portanto se permita o lado emocional e vulnerável. Se tem partilhado em excesso com o outro, agora é o momento para estabelecer claramente o que quer ou não e o que precisa mudar na vivência compartilhada.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Sua motivação para se relacionar está bem alta pela presença de Vênus, sua regente, no signo de Áries. Ela se encontra com Éris, deusa da discórdia. Isto lhe relembra que as relações devem ser vividas sem máscaras, sem querer ficar agradando o outro em excesso. Você é naturalmente um amante da paz, mas isso não quer dizer que não deva se posicionar diferentemente quando necessário.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Este é um momento propício para estabelecer bem seu sistema de valores no trabalho. É um momento produtivo, mas deve seguir seus princípios claramente. Saiba se diferenciar de colegas de trabalho quando necessário. Também momento de rever a maneira com cuida do corpo e da alimentação. Busque fazer aquilo que saiba ser o melhor.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Este período lhe traz plena valorização de si mesmo. Estará menos disposto a tentar agradar os outros, buscando fidelidade a si mesmo, seus valores e sua consciência. Se expresse através de sua criatividade, arte ou aquilo que seja sua obra no mundo. Busque a beleza de ser alguém único, com fibra e emitindo a própria luz. Viva sua vaidade de um jeito saudável.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Este é um bom momento para ousar viver sua vida pessoal. Menos foco em trabalho, mais foco em viver valores pessoais, relações íntimas e reconhecer as próprias emoções. Necessidade de estabelecer mais seu próprio espaço. Busque aquilo que lhe dá prazer e segurança emocional, liberando couraças de rigidez. Seja mais fluido.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Sua necessidade de verbalizar o que acredita está bem alta. Defender aquilo que acredita, mesmo quando isso traga diferenças à tona. Busque informações e estudos que lhe permitam viver mais de acordo com sua vontade. Amar também é saber dizer não, mesmo para pessoas queridas. Busque afirmação de si mesmo.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Este é um ótimo momento para buscar mais a vivência do lado material. Ser espiritualizado não é sinônimo de desleixo material. Busque definir bem seus valores pessoais e se paute naquilo que acredita, mesmo que isso não agrade a alguns tantos. Ouse usar seus talentos para ganhar, lucrar e ter uma vida material confortável. Faça as coisas mais do seu jeito.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com