Horóscopo do dia (09/04): Confira a previsão de hoje para seu signo

Ação com entrega

A quadratura de Marte em Gêmeos com Netuno em Peixes mostra um conflito entre o agir e o se entregar. Por mais que se queira agir num determinado caminho, somente o contato com a sensibilidade, espiritualidade e vontade de Deus fará com que haja sucesso. O trígono de Saturno com o Nodo Norte mostra que precisamos de maturidade para alcançar objetivos.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Marte, seu regente, se encontra em Gêmeos e lhe pede objetividade e escolhas. Todavia, a quadratura a Netuno em Peixes te relembra que somente a sensibilidade lhe auxiliará a ter ações vitoriosas. Também um senso de entrega à vontade divina. Busque agir em cooperação com seu lado espiritual. Saber a hora certa de agir também será um trunfo.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

A posição de Marte lhe pede ação financeira e material, que busque ganhar mais e lute por melhorias. Todavia, também deve levar em consideração as necessidades do coletivo do qual faz parte. Aquilo que lhe sobra de recursos pode ser útil para tantos que não tem condições. Busque seu valor próprio, mas sem perder a sensibilidade para com os semelhantes.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Marte no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz maior ímpeto, assertividade e senso de individualidade. Todavia, questões maiores podem lhe demandar, em especial no trabalho e carreira. Sacrifícios em prol do bem maior podem ser necessários. Seja fiel a si mesmo, mas também assuma seu lugar de autoridade e faça aquilo que é o seu dever.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A posição de Marte tem lhe levado a buscar ativamente suas questões emocionais subconscientes para resolução. Também busca por ações magnéticas e espirituais. Netuno entra na equação lhe aumentando esta sensibilidade. Você é lembrado que nem sempre é possível agir conforme quer exclusivamente a vontade pessoal, mas que a entrega à vontade superior pode ser justamente o bálsamo necessário.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Você tem exercido ações coletivas e em prol de todos com o atual posicionamento de Marte. Todavia, questões ligadas aos seus instintos e percepções emocionais podem lhe pedir freio ou filtro em tais ações. Nem sempre agir com “a manada” é bom. Lute por transformações, mas sendo fiel à sua sensibilidade, seu “faro” e seu olhar profundo.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Seu foco no avanço e crescimento profissional tem sido reforçado pelo posicionamento de Marte. Todavia, questões ligadas à sensibilidade, parcerias e relações lhe demandam e pedem atenção. Importante exercer autoridade, mas sem pisar nos calos alheios. Também ter um olhar mais amoroso para com o outro. Isto lhe agregará em sua busca.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Você tem sido impelido rumo a mudanças, viagens, expansão de fé, conhecimento superior e visões superiores pela posição de Marte. Todavia, questões pragmáticas, detalhes e necessidade de se entregar mais ao trabalho podem contradizer isto. Busque expandir, mas esteja atento aos detalhes, sua saúde, seu trabalho e senso de dever.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Marte, seu regente, tem lhe impelido às mudanças emocionais, busca por aprofundamento e vivências afetivo-sexuais. A quadratura a Netuno em Peixes lhe pede que tal busca seja mais suave, espiritualizada e com entrega. A consciência de quem você é profundamente lhe faz enxergar padrões emocionais não sadios que devem ser transcendidos com esta suavidade.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Marte tem lhe impelido na busca por relacionamentos, parcerias e vida social. Todavia, a quadratura a Netuno lhe relembra que não deve se relacionar por relacionar, mas que deve ser fiel aos seus sentimentos pessoais. Relações já existentes pedem transformação. Expressar mais do que realmente sente perante o outro lhe será importante.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Sua ação a nível material está em alta pela posição de Marte. Tem sido intenso seu serviço, trabalho e cuidados com a saúde. Todavia, a quadratura com Netuno lhe pede que ouça a sensibilidade e sua mente. Busque flexibilidade para não exagerar. Mas também a indecisão pode ser um problema que deve ser superado.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O posicionamento de Marte tem lhe reforçado a segurança em sua personalidade e criatividade. Você tem demarcado seu território e se ocupado com a expressão de seu lado lúdico. Todavia, a quadratura a Netuno lhe relembra que não deve se esquecer de seus compromissos e necessidades materiais. Um pouco de pacificação interna e pragmatismo serão úteis agora.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

A posição atual de Marte tem lhe impelido à uma busca interna, voltando-se para o lar, família e as emoções pessoais. Todavia, ocorre uma quadratura com Netuno, seu regente. Aqui você é lembrado que precisa viver seu chamado pessoal, ser fiel à sua consciência e isto nem sempre está ligado à visão familiar ou de vida pessoal. Busque agir conforme sua natural sensibilidade.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com