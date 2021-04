Horóscopo do dia (07/04): Confira a previsão de hoje para seu signo

Conexão coletiva

A conjunção da Lua com Júpiter em Aquário nos traz expansão emocional, mas sob o tom objetivo do signo. Estamos mais ligados ao coletivo, movimentos grupais e num sentimento de cuidar mais das pessoas a partir de nossas crenças e fé.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Suas emoções ligadas ao coletivo estão ampliadas, mas lhe pedem maturação pela fase Minguante. Se nutrirá da partilha de ideias coletivos e com grupos e amizades. Busque ser como uma mãe sábia para todos aqueles que lhe busquem. Por mais intensas que sejam suas emoções, o colorido aquariano lhe lembra de ter frieza e racionalidade.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Suas emoções se expandem, muito em especial naquilo que se refere à carreira e trabalho. Todavia, será preciso ter maturidade e disciplina para realizar bem suas obrigações. Seu senso de autoridade materno será grande agora, lhe levando a acolher, mas também estimular o senso de limites e crescimento em si mesmo e nos outros.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Suas emoções estão aumentadas, em especial na relação com sua fé, princípios e crenças. Todavia, deve ter frieza, racionalidade e maturidade ao se lidar com este terreno. Esteja seguro daquilo que acredita, mas não fique reativo perante os outros. Saiba quem você é e se paute no que lhe for verdadeiro.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Sua regente, a Lua, se encontra com Júpiter, lhe aumentando o senso emocional. Todavia, estamos na fase Minguante e sob o colorido de Aquário, portanto é preciso mais razão e calma. Suas emoções profundas são mobilizadas para que as resignifique e as enxergue sob um prisma mais livre e sábio.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Suas emoções se conectam muito ao outro, à parceria e vida social. Mas aqui será preciso um olhar mais frio e objetivo para se lidar com questões emocionais das relações. Deixe ir e tenha um olhar mais filosófico e desapegado. Não aceite também padrões infantilizados vindos do outro sem antes esclarecer bem a situação;

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Suas emoções ligadas ao funcionamento do mundo material se fazem altas e expansivas, mas lhe pedem sabedoria, frieza e discernimento. Não fique reativo no caso das coisas não andarem como você gostaria. Busque flexibilidade e mudar padrões. Escute mais os sinais que seu corpo lhe envia e busque mais pacificação na relação com o mundo material.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Suas emoções estão expandidas e lhe conectam a si mesmo. Todavia, será preciso lembrar que você não é o centro de tudo, há outras necessidades e pessoas à sua volta. Seja fiel a si mesmo, mas também saiba sair um pouco de si mesmo e se doar mais. Viva sua criatividade com sabedoria e no seu tempo.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Suas emoções estão expansivas, todavia será preciso calma, racionalidade e desapego. Em especial a questões do passado, familiares e emocionais. Busque não reagir, mas sim entender e desapegar do que for preciso. Resignifique suas emoções e conexões emocionais com a objetividade aquariana.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O dia de hoje lhe pede desapego de velhas ideias e conceitos. A Lua Minguante se encontra com Júpiter, seu regente, lhe pedindo menos importância para uma visão egocêtrica e uma noção de “eu sei”. Não sabemos tudo e devemos sempre ter a humildade de reconhecer isto. Busque comunicar e interagir com sabedoria, receptividade e maturação.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O dia de hoje lhe pede mais desapego de estruturas enrijecidas e teimosia. A conjunção Lua e Júpiter lhe aumenta as emoções, mas também lhe pede desapego a tudo que se relaciona com o plano material. Seja flexível, racional e busque enxergar a vida sob outros pontos de vista. Adaptabilidade lhe fará bem agora.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O encontro da Lua Minguante com Júpiter no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz emoções e subjetividades à tona. Todavia, tais emoções devem ser encaradas com racionalidade e objetividade. Não seja reativo ou intempestivo. Busque se enxergar sob um prisma mais amplo, assim como tudo aquilo que sente.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

A posição lunar de hoje lhe pede entrega ao sublime, ao espiritual. Busque o senso de fluidez e de não controle. Emoções subconscientes pedem transcendência. Busque enxergar tudo que se passa pelo emocional com mais distanciamento, objetividade e entrega. Suas emoções estão intensas, mas deve canalizar tudo isso em algo útil e proveitoso.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com