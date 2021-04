Horóscopo do dia (05/04): Confira a previsão de hoje para seu signo

O que te nutre

A conjunção de Sol e Ceres em Áries nos traz consciência daquilo que precisamos nutrir para que sejamos nós mesmos, independentes e autênticos. Já a conjunção da Lua com Plutão em Capricórnio nos aprofunda emocionalmente, mas sem que percamos o senso de realismo e autodomínio.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

A conjunção Sol e Ceres no seu signo (solar ou ascendente) mostra que você deve se nutrir e se cuidar melhor agora. Busque tudo aquilo que lhe seja alimento para o corpo e a alma, tudo aquilo que lhe faz brilhar e ser único. A conjunção Lua e Plutão lhe pede transformação das velhas e arraigadas estruturas. Sair da zona de conforto e ser mais audacioso.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Ocorre hoje necessidade de nutrição emocional e espiritual. Busca por aquilo que transcende as vivências objetivas. Cuide bem de suas emoções, já que estará bem consciente delas. O encantamento pelo divino lhe será revigorante. A conjunção de Lua e Plutão lhe pede quebra de velhos dogmas e crenças. Viva sua espiritualidade pela entrega e pelo sentimento.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

O dia de hoje lhe traz consciência de seu papel em nutrir o coletivo. Seu brilho e carisma serão importantes para seus amigos, grupos e comunidades. Comunique-se mais, busque aquilo que exista em comum entre você e os outros, mas sem perder sua individualidade. A conjunção Lua e Plutão lhe aprofunda os sentimentos e necessidade de doar mais de si mesmo.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O dia de hoje lhe propicia consciência do que precisa ser nutrido a nível de carreira e autoridade. Busque aprimorar sua imagem profissional para que tenha mais autonomia e mostre seu brilho. Também seu papel de pai/mãe precisa ser exercitado. A Lua com Plutão mostra padrões emocionais nas parcerias e relações que podem lhe prender. Transforme suas emoções.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Seu lado que quer cuidar e prover se expressa mais com a conjunção do Sol, seu regente, com Ceres. Em especial terá o desejo de nutrir e ser nutrido por sua fé, crenças, otimismo e senso de expansão. Busque partilhar conhecimento superior e sabedoria. A conjunção Lua e Plutão lhe pede desapego de excesso de detalhes e senso crítico extremo.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

A consciência de suas emoções profundas se faz alta, lhe pedindo que se nutra mais da troca afetiva, sexual e das partilhas. Senso de clareza sobre quais emoções precisam ser lapidadas e clareadas. A conjunção de Lua e Plutão lhe aprofunda no senso de poder pessoal e lhe traz mais segurança para que doe um pouco mais de si mesmo.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O dia de hoje lhe traz consciência do quanto as relações sociais e amorosas lhe nutrem. Um senso de cuidado com o outro lhe auxiliará a encontrar a si mesmo. Esteja aberto também ao que o outro tenha de bom a lhe oferecer. A conjunção Lua e Plutão lhe auxilia na transformação emocional, lhe pedindo mais desapego do passado e sair da própria concha.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O dia de hoje lhe traz consciência de seu trabalho, capacidade de servir, corpo, saúde e tudo aquilo ligado ao funcionamento do mundo material. Se nutrirá da execução de seu trabalho, prestação de serviços e aprimoramento dos cuidados com saúde. A conjunção Lua e Plutão lhe auxilia na quebra de velhos padrões mentais.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Hoje terá consciência de tudo o que precisa ser nutrido para que sua criatividade floresça ainda mais. Busque lapidar suas criações, aprimorando o que gera. Também cuidará mais da aparência. Se tiver filhos se nutrirá de tais relações. A conjunção Lua e Plutão lhe auxilia a sair da zona de conforto e da preguiça, lhe impelindo a buscar algo novo.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Haverá hoje consciência de tudo aquilo que lhe nutre a nível pessoal. Busque se dar mais tempo de relaxamento e para análise emocional. Também cuidar do lar e/ou família será alimento para a alma. A conjunção Lua e Plutão no seu signo (solar ou ascendente) lhe pede aprofundamento na própria subjetividade, respeitando suas necessidades emocionais.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O dia de hoje lhe traz maior consciência da necessidade de nutrição a nível intelectual. Novas informações, estudos e conversas serão esclarecedores e lhe trarão senso de realização. Busque lapidar sua mente a partir do que lhe chega hoje. A conjunção Lua e Plutão lhe traz transformações emocionais e espirituais profundas.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Hoje você se nutrirá do cuidado e segurança com o mundo material. Busque se nutrir daquilo que lhe traz prazer e agrega valor. Cuidar das finanças será produtivo. Também lapidar e melhorar seus talentos. Conexão sensorial em alta. A conjunção Lua e Plutão lhe pede mais desapego de questões coletivas e opiniões de outras pessoas.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com