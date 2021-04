Horóscopo do dia (02/04): Confira a previsão de hoje para seu signo

Nutrindo o amor

A conjunção de Vênus e Ceres em Áries nos pede nutrição a partir das vivências do amor e dos valores pessoais. Os cuidados para com os seres amados estão em alta, mas também o autocuidado se faz necessário. A Lua em quadratura a Netuno nos pede abertura emocional, mas para um amor mais sublime, altruísta e menos idealizado.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

A conjunção de Ceres e Vênus no seu signo (solar ou ascendente) lhe pede que se cuide e se ame mais. Busque escutar suas necessidades verdadeiras e se nutrir de tudo aquilo que necessita. Suas emoções estão mais à flor da pele, assim como sua sensibilidade. Antes de tudo, se escute e se dê o que realmente seja o alimento que te falta.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Este é um momento que lhe pede nutrição a partir de seus valores espirituais mais sublimes. A busca pelo amor, pelo romance, pelo místico e pelo prazer emocional se intensificam. Mas este amor precisa se traduzir em algo que seja mais abnegado e universal. Sua regente, Vênus, lhe relembra que nem só de coisas materiais você vive.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Você precisa se nutrir agora de boas amizades, amor de grupos, de pessoas que queiram o seu bem e também do coletivo. Você também pode ser agora uma fonte de doação amorosa para aqueles mais necessitados. Doe generosamente pois é dando que se recebe. Nutrir a todos é nutrir a si mesmo, já que fazemos parte de um coletivo interligado.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Sua nutrição virá agora de fazer algo relevante em seu trabalho ou então algo que envolva sua responsabilidade ou autoridade. Pode ser no papel de mãe ou pai, como profissional, como chefe ou como um líder. Seja como for, mostre todo seu valor ao mundo e se entregue a esta boa sensação. Sua capacidade de amar irá muito além do nível familiar agora.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Sua necessidade de nutrição virá de seus princípios, de sua ética e de viver conforme o que acredita. Também uma valorização de sua fé e visão do divino lhe darão alimento para a alma. Busque vivenciar as relações com liberdade e doando alegria a todos. Seu trabalho em prol de um mundo melhor frutificará.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Este período lhe pede nutrição a partir da partilha emocional e/ou sexual. Busque sair de si mesmo e esteja aberto para acolher e ser acolhido. Se permita a entrega emocional, o êxtase, as pequenas transformações. Tudo isso lhe nutrirá e lhe possibilitará estar íntegro consigo mesmo. Busque vivências partilhadas.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Este período lhe pede nutrição a partir das relações. Sua vida social pede atenção e você cuidará das pessoas à sua volta com amor. Vênus, sua regente, lhe traz aquilo que mais te alimenta a alma: amor, romance, vida social, parcerias e justiça. Busque se entregar para tais facetas de sua vida e aproveite o momento.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Sua necessidade de nutrição virá agora do trabalho. A valorização do que faz e o ganhar dinheiro a partir de seus esforços lhe serão alimento para a alma. Parceiras de trabalho podem ser benéficas. Estará como que “casado” com o trabalho. Também nutrir seu corpo de prazer, boas sensações e alimentos saudáveis será importante.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Sua nutrição virá agora da expressão criativa e autêntica de si mesmo. Se embelezar, buscar sua melhor expressão, mostrar seus dons artísticos e vivenciar romances podem ser ótimos recursos que alimentam a alma agora. Você tem o papel de produzir beleza, valor e boas coisas a partir da conexão com a própria essência.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Este período lhe pede nutrição a nível emocional. Terá necessidade de ter alguém com quem partilhar sua sensibilidade, sonhos e desejos pessoais. Isto será nutritivo para sua alma. Também cultivar relações familiares e buscar melhorias no ambiente do lar. Uma decoração bonita e um ambiente confortável lhe farão muito bem.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Sua nutrição virá agora do mundo das ideias e da comunicação. Buscar bons estudos, palestras, livros e cursos lhe dará alimento verdadeiro. Também se comunicar mais com aqueles à sua volta, trazendo boas ideias e sorrisos. Busque ter uma fala acolhedora, mas sem deixar de ser autêntico e espontâneo.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Sua nutrição virá agora da conexão com o mundo material, desfrutar dos bens materiais e tudo aquilo que dê prazer e segurança. Também se nutrirá em aprimorar seus dons e talentos. Busque se valorizar muito agora. Cultive aquilo que é realmente importante para você, ganhe seu dinheiro e desfrute de regeneração e relaxamento.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com