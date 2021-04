Horóscopo do dia (01/04): Confira a previsão de hoje para seu signo

Saindo da zona de conforto

A Lua em Sagitário nos traz segurança em nosso senso de religiosidade, em nossas visões de mundo, fé e princípios. Todavia, isto deve servir de combustível para que busquemos ação prática e racional com o Norte e Marte em Gêmeos na oposição. Sair da zona de conforto das idealizações e buscar ação real na vida.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Suas emoções lhe conectam ao futuro e às muitas possibilidades, mas isto precisa ser um combustível para que você comece a agir agora. Pense em quais passos e etapas deve cumprir para alcançar tais metas. A fé é importante, mas também é importante um senso de realização objetiva e racional para que possa progredir.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Suas emoções lhe remetem à alegria da partilha, de ter outras pessoas com quem vivenciar as emoções, mas o momento lhe pede que se baseie em seus valores pessoais. Busque agir conforme aquilo que acredita. Amar o outro não é ser submisso nem negligente para consigo próprio. Busque ter independência material e pessoal.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Suas emoções permeiam o campo dos relacionamentos, lhe deixando mais sensível ao amor, parcerias e vida social. Todavia, deve buscar o fortalecimento de sua personalidade e sua capacidade de se expressar com independência. Busque verbalizar quem você é, mesmo quando isso não seja o que o outro espere, sendo fiel à sua consciência.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Suas emoções lhe conectam ao mundo material, afazeres, serviços, corpo e saúde. Tudo isso é importante e deve receber a devida atenção, todavia este momento lhe pede também espaço para a conexão emocional e espiritual. Se prender a rotinas vazias e sem sentido pode ser um problema. Busque motivação maior para tudo o que fizer.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Suas emoções lhe conectam a si mesmo, sua criatividade e poder de liderança, que normalmente lhe são característicos. Todavia, este período lhe pede mais abertura para o público, o coletivo, os grupos e as amizades. Doar um pouco mais de seu brilho para as pessoas, agir em prol do social e do bem estar de todos será importante.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Suas emoções estão mais intensas e sua sensibilidade mais aflorada, todavia isto deve ser um impulso para uma ação profissional e uso da própria autoridade. Sair de dramas pessoais, familiares ou alheios e ter mais racionalidade e senso de limites. Impulsione seus sonhos de carreira e/ou mundo material, agindo desde já em prol de sua realização.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Suas emoções lhe conectam ao mundo objetivo, ao reino das ideias e da comunicação. Todavia, será preciso que tenha maior senso de expansão, liberdade e otimismo. Sair da indecisão e agir. Busque ações mais grandiosas, saindo de conceitos mentais limitados. Mais abertura para a fé lhe fará bem agora.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Suas emoções lhe conectam aos valores, finanças e tudo aquilo que é estabelecido e aparenta ser seguro. Todavia, a vida lhe pede abertura para as mudanças, agir com racionalidade em temas subconscientes para que se cure. Também se abrir mais para as vivências afetivas e/ou sexuais. Busque um senso de transformação, tão característico seu.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Suas emoções estão afloradas com a passagem da Lua pelo seu signo (solar ou ascendente). Está subjetivo e ligado à sua própria visão, todavia é preciso que saia um pouco mais de si mesmo e busque ativamente os outros. Esteja presente, se comunique e tenha alguma iniciativa nas relações. Inclua mais as pessoas em sua vida.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Suas emoções subconscientes são intensificadas pela posição lunar. Todavia, será preciso não se prender a quadros emocionais, mas usá-los como força para agir no trabalho, realizar seus serviços, cuidar da saúde e ter mais pragmatismo. Este momento lhe pede ação eficiente e real, saindo dos excessos imaginários e/ou subjetivos.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Suas emoções lhe conectam muito às questões coletivas, grupos, causas sociais, amizades e toda experiência que envolva muitas pessoas. Todavia, este é um momento que te pede foco em si mesmo e nas suas próprias questões. Busque doar o que for justo ao coletivo, mas sem se abandonar. Tenha ações criativas e pessoais reais.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Suas emoções lhe conectam ao mundo do trabalho, ambições e carreira. Todavia, este é um período que lhe pede mais introspecção, família, lar e contato com o mundo interior. Busque escutar sua voz interior, agir em prol da resolução de questões emocionais e estabelecer seu próprio espaço. Tudo isso lhe facilitará lidar com o mundo externo depois.

