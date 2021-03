Horóscopo do dia (31/03): Confira a previsão de hoje para seu signo

Emoções intensas

A Lua em Escorpião nos traz sentimentos profundos, todavia a quadratura a Júpiter em Aquário nos motiva a sermos mais leves, irreverentes e encarar a vida emocional com mais liberdade. Cuidado com os excessos emocionais, use desta qualidade para resignificar suas emoções.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Suas emoções estão intensas hoje, mas será preciso ventilar essa tensão. Relações de amizade lhe desafiam neste sentido, lhe pedindo mais razão. Também as questões sociais, políticas e coletivas lhe desafiam a ter domínio sobre o campo emocional.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Sua receptividade para o outro está intensa, assim como as emoções que possa vir a ter nas parcerias. Todavia, será preciso ter muito pragmatismo para não se deixar levar pelas emoções (suas ou alheias). Use de suas autoridade para dar limites justos nas relações e com racionalidade.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Sua conexão com o mundo material se faz intensa e terá a tendência a querer manter tudo em ordem. Todavia, é provável que outros elementos perturbem esta ordem. Sendo este o caso, busque ter uma visão mais racional e desapegada, não se identifique em excesso com as circunstâncias materiais.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A Lua em Escorpião tende a lhe fortalecer seu senso de ser, de autonomia e de segurança em si mesmo. Todavia, também será desafiado nas vivências compartilhadas. Estar seguro de si mesmo não é ser tirano, mas sustentar suas posições com dignidade. Busque resignificar o partilhar.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Suas emoções estão intensas hoje e sua subjetividade aumentada. Questões afetivas e/ou familiares pedem atenção, todavia será preciso um olhar mais equilibrado, frio e racional. O olhar de alguém de fora pode auxiliar. Diferenças na relação a dois também devem ser resolvidas com serenidade.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Sua mente se encontra aguçada neste período, todavia não se esqueça do bom e velho pragmatismo que lhe é tão peculiar. Mesmo cheio de ideias e possibilidades, a realização pode não corresponder àquilo que se idealizou. Calma e ponderção com prestadores de serviço e colegas de trabalho.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Sua conexão afetiva com seus bens e posses está aumentada pela posição lunar, assim como um senso de conforto e segurança. Todavia, você também é estmulado a ter um maior nível de generosidade, se lembrando com racionalidade que ser é mais importante que ter.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

A Lua no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz mais raízes em si próprio. Cuidado, porém, com a reatividade. Você é relembrado de viver sua sensibilidade com mais leveza, se libertar de rancores e mágoas, afinal tais emoções aprisionam você mesmo. Seja autêntico, mas também afetivo.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Emoções subconscientes são mobilizadas. Raivas, rancores, medos e afins podem vir à tona. Você é relembrado por seu regente, Júpiter, que se encontra em Aquário, que pode ser mais racional, leve e flexível. Busque entender com clareza a origem dos sentimentos e use do intelecto para processar tudo isso.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Suas emoções lhe conectam agora com questões coletivas, amizades, grupos e sociedades, mas nem sempre é uma vivência fácil. Você é relembrado de se pautar no seu valor pessoal para lidar com mais propriedade com tais situações. Um senso de realismo nas relações será útil.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Questões ligadas ao poder, hierarquias, trabalho e afins podem lhe incitar a sensibilidade. Aqui será preciso que você traga um pouco mais de sua visão humanitária, racional, justa e fora dos padrões para auxiliar em tais questões. Lembre-se de acatar aquilo que seja realmente justo, mas não perca sua visão pessoal.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Questões de princípios, fé e crenças podem lhe incitar a reações mais intensas, todavia há aqui um convite para a entrega suave. Nm sempre os outros concordam com nossos pontos de vista. Aprenda a desapegar e buscar o seu ritmo interno. Enxergue a vida sob um prisma mais amplo e racional.

