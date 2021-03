Horóscopo do dia (29/03): Confira a previsão de hoje para seu signo

Consciência terapêutica

A conjunção do Sol com Quíron em Áries nos traz consciência clara de nossas feridas, pontos fracos e daquilo que precisa ser visto sob um prisma mais amplo. O potencial de cura aqui é grande e nos pede ação a partir de uma consciência terapêutica, saindo da dor para a cura.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O dia de hoje lhe traz capacidade de curar a si mesmo. As feridas ligadas à negação de si mesmo pedem cura. Também os excessos temperamentais, que no fundo podem esconder a própria vulnerabilidade. Esteja pleno de si e na medida certa. Seja autêntico e fiel a si mesmo, vibrando na sua luz.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Feridas antigas são mobilizadas para a cura. A repressão da própria individualidade, o mal uso da raiva, a falta de uso da raiva, o deixar de agir... enfim, seja qual for esta ferida, aprenda a buscar a cura pela meditação, visualização criativa, oração, devoção espiritual ou quaisquer práticas afins.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

O dia de hoje lhe pede cura dentro das relações humanas. Você tem o papel de ser você mesmo perante amigos, grupos e a sociedade. Feridas ligadas à não realização disto são trazidas à tona e pedem cura. Ser sociável não quer dizer agradar a todos ou concordar. Seu brilho pessoal é curativo para muitos agora.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Feridas ligadas à falta de autonomia podem ser mobilizadas hoje. Se tem se dedicado em excesso à família ou aos outros em geral, precisará se esforçar ainda mais nesta cura. Lembre-se que sua segurança não em do outro, mas de si mesmo. Busque se curar pelo trabalho, assumindo responsabilidade e materializando suas ambições.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O dia de hoje é especialmente curativo para você, já que seu regente, o Sol, recebe as influências de Quíron. Se deixou de ser você mesmo ou expressar sua criatividade, agora tais feridas pedem cura. Também no terreno da fé, crenças e princípios pode vivenciar cura a partir do resgate dessa força motriz.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Feridas emocionais profundas podem emergir aqui, muito em especial caso tenha suprimido suas necessidades afetivas. Busque ser honesto para com aquilo que sente. Não busque desculpas ou uma idealização perfeccionista, mas se encare. Também viva com mais integridade suas necessidades sexuais e afetivas.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O dia de hoje lhe pede cura a partir dos relacionamentos. Mas lembre-se que você precisa curar esta área da vida senso autêntico, honesto e criativo. Você tem o papel de buscar relações e ser verdadeiro nestes contextos. Ser receptivo não é o mesmo que ser dominado. Busque integração com o outro.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Feridas ligadas à materialização, trabalho, serviço, afazeres e cuidados com saúde e corpo são trazidas à tona. Você é intenso normalmente, mas isto nem sempre quer dizer pular etapas. Também a necessidade de ser mais autônomo com seu trabalho pede atenção e cura.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O dia de hoje mobiliza feridas ligadas à criatividade, coragem e centramento. Se deixou de brilhar sua luz por qualquer motivo, agora é o momento para curar tais feridas. Viva a vida de peito aberto, busque ser quem é profundamente e expresse sua jovialidade. Seja dono de si mesmo.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Feridas ligadas à sensibilidade, vida pessoal, família e passado são mobilizadas. É preciso que você reconheça mais suas necessidades afetivas, carências e emoções, aprendendo a se dar mais amor. Busque relações afetivas, mas saiba ser você mesmo nestes contextos. Se dê segurança.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Feridas ligadas à comunicação são mobilizadas. Se falou além do que deveria ou se se calou quando deveria falar precisará lidar com tais questões. Lembre-se de usar os dons da fala com propriedade, falando com clareza e consciência o que seja essencial. Cura para as relações à sua volta também.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Feridas ligadas às finanças e segurança material são mobilizadas. Você é relembrado que pode e deve usar de seus talentos para ganhar dinheiro e se construir na vida. Você tem o papel de ter iniciativa na vida material, conquistar com coragem o que quer.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com