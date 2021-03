Horóscopo do dia (28/03): Confira a previsão de hoje para seu signo

Lua Cheia em Libra

Ocorre hoje uma Lua Cheia em Libra. Estamos a pleno potencial emocional em termos de parcerias, justiça, sociabilidade e amor. Sol, Vênus e Quíron em Áries nos trazem esta plena consciência de que precisamos mudar nossos padrões de relacionamento, parâmetros de justiça e a forma como vivenciamos o amor e a sexualidade sob um prisma mais autêntico. Toda essa luz reflete na Lua, nos possibilitando interações afetivas e de relacionamento mais autênticas.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

As possibilidades de relações, amor e parcerias estão plenas para você. Seu senso de amor próprio é curado e reforçado, mas lhe pede que tenha iniciativa de demonstrar mais seu afeto e interesse. Haverá intensidade afetiva e segurança emocional em se ter uma vida compartilhada ou se rodear de pessoas queridas.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Esta Lua lhe traz potencial pleno de trabalho, serviço e conexão com o mundo material. Você tende a trabalhar bem com pessoas e parcerias e agora isto se faz ainda mais forte. Seu amor e aspirações espirituais pedem canalização em serviço amoroso e bem prestado. Busque trazer suas ideias criativas para a execução prática.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Esta Lua lhe reforça seu lado mais afetivo, expressivo e criativo. Sua necessidade de se aventurar, se colocar no centro das atenções, ter romances ou expressar sua criança interna será alta. Conexões com grupos e amizades lhe fortalecem para que expresse seu lado mais bonito, exuberante e criativo.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Sendo regido pela Lua, na fase Cheia você fica a pleno potencial emocional. Aqui, em especial, na área familiar e emocional, sua área natural. Cerque-se de família, de boas lembranças e de tudo aquilo que lhe traga segurança emocional. Cultive as boas relações com aqueles mais próximos e demonstre seu afeto. A consciência de sua autoridade lhe auxiliará a fazer o que for melhor pelos que dependem de você.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Esta Lua Cheia lhe traz pleno potencial intelectual e comunicativo. Você está ciente de seus princípios e valores superiores e isto lhe dá segurança para se afirmar conforme o que acredita, mas sem perder o carisma e diplomacia librianos. Estará mais sensível ao seu entorno, enxergando com mais sensibilidade e compaixão.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Esta Lua Cheia lhe traz plenitude na conexão com o mundo material e finanças. Busque se rodear hoje de conforto, se nutra, se permita muito prazer na vida. O dia de hoje lhe pede regeneração. Sol com Vênus e Quíron lhe sensibilizam a necessidade de estar junto de outra pessoa e que encontre prazer nisto.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

A Lua Cheia no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz pleno potencial afetivo e de troca. Vênus em Áries lhe incita o fogo no amor. Não se isole, busque relações (mesmo que virtuais, caso necessário). Sua receptividade será grande e a consciência que chegará através da troca será importante. Também seu senso de justiça e equidade ganha muita força.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Esta Lua Cheia lhe mobiliza nas questões subjetivas, espirituais, psicológicas e guardadas. Questões não trabalhadas, em especial naquilo que diz respeito aos relacionamentos, podem emergir e devem ser trabalhadas. Seu senso de amor prático, material e corporal está aumentado e lhe facilita o processamento de tais questões.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

A Lua Cheia lhe traz pleno potencial de ação social, conexão com grupos, amizades e causas sociais. Do outro lado do céu você está se reconectando com seu senso de amor próprio e isto deve se canalizar agora como uma distribuição generosa e ampla do seu afeto. Doe um pouco mais de si mesmo e de seus dons para melhorar o coletivo.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

A Lua Cheia lhe traz pleno potencial ligado à carreira, autoridade e possibilidades de realização material. Sua sensibilidade e ponderação no exercício de seu ofício serão notórios. Você está colhendo frutos do que plantou em termos de trabalho duro e esforço. Seu carisma como líder, chefe e autoridade estão plenos.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

A Lua Cheia lhe traz plenitude de fé, possibilidades e expansão. Encontrará segurança emocional ao enxergar os padrões mais amplos da vida, tendo um olhar mais filosófico e equilibrado da vida. As possibilidades futuras também lhe trarão intensidade emocional, lhe fazendo dedicar ainda mais às suas metas.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Esta Lua Cheia lhe traz plenos potencias afetivos, sexuais e emocionais. Seus potencias e valores são potencializados por Vênus e isto lhe impele a decidir um pouco mais de si mesmo com os outros. Emoções profundas emergem, mas devem ser encaradas sob a luz da temperança libriana. Partilha afetiva em potencial.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com