Horóscopo do dia (27/03): Confira a previsão de hoje para seu signo

Rotina com flexibilidade

A Lua em Virgem nos traz um clima de aterramento, rotina e conexão com o mundo material e trabalho. Todavia, aspectos tensos com Marte em Gêmeos e Netuno em Peixes nos dificultam tal foco. Será preciso ter jogo de cintura e adaptabilidade para se lidar com aquilo que nos tira de nossas metas e rotinas.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Sua segurança hoje virá muito de sua rotina e trabalho, todavia será necessário flexibilizar, pois este período lhe pede busca de novas ideias. Marte, seu regente, se encontra em Gêmeos, lhe despertando a curiosidade e novas possibilidades. Questões emocionais subconscientes são fortemente mobilizadas por Netuno, lhe pedindo análise racional para integração.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Sua sensibilidade lhe pede expressão criativa, diversão e espontaneidade. Todavia, questões materiais podem lhe demandar muito agora. Saiba conciliar suas demandas materiais com seu tempo de lazer e diversão. Relações de amizade, redes sociais e questões coletivas também podem demandar sua atenção, mas lembre-se de manter seu norte em si mesmo.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Há uma segurança emocional nas questões familiares, em se rodear do que é conhecido ou ficar mais introspectivo ou em casa. Todavia, Marte passa pelo seu signo e lhe pede mais ação individual, aventura e fortalecimento da personalidade. Questões de trabalho podem lhe demandar muito também, mas lembre-se de focar em si próprio.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A Lua em Virgem lhe traz mais aterramento, praticidade e no seu caso, um foco mais analítico. Todavia, este é um período que lhe pede entrega espiritual, fluir com a vida e com os aspectos não racionais da vida. Aprenda a conciliar tais extremos. Sua fé está fluida, suas crenças sendo recicladas e seu otimismo e espiritualidade incentivados.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Sua segurança emocional vem hoje do ter segurança material, organização prática e controle sobre a vida objetiva. Todavia, também pode ser demandado com imprevistos, questões de outras pessoas e necessidade de se doar mais. Aproveite a lição do momento e doe mais de si generosamente. Netuno lhe sensibiliza as emoções, lhe dando um maior senso compassivo compartilhado. Tenha seus valores, mas lembre-se do seu entorno.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

A Lua no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz mais sensibilidade, instinto e conexão com as próprias emoções. Questões profissionais podem lhe demandar, lhe pedindo mais objetividade. Será preciso conciliar tais facetas. Busque ter autoridade racional, mas sem perder a oportunidade de conexão profunda e emocional do momento. Netuno lhe sensibiliza nas parcerias, lhe dando maior senso de compaixão e auxílio.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Suas emoções subconscientes são mobilizadas, o que pode lhe deixar mais “aéreo”, mergulhado em sensações e sentimentos. A necessidade de agir, expandir e buscar novas possibilidades será alta e pode conflitar com esse estado mais passivo e sonhador. Também as demandas do mundo e do trabalho pedem expressão.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Sua segurança emocional virá da conexão com pessoas, grupos, amizades e redes sociais. Todavia, sentimentos profundos e questões emocionais lhe pedem foco e enfrentamento. Não tente fugir disto, pois o momento lhe pede entendimento e transformação de questões mais profundas. Encare de frente aquilo que deve ser mudado.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Sua segurança emocional vem da sua carreira bem cumprida e do uso de sua autoridade e independência. Todavia, este período lhe pede mais conexão com o outro, sair um pouco mais de si mesmo e entender as iniciativas conjuntas. Sua sensibilidade também é aumentada e lhe fará enxergar os outros com mais compaixão.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Suas emoções lhe pedem mais liberdade e estão mais intensas. Esta conexão com o divino e a expansividade traz segurança emocional, todavia você está num momento que lhe pede muito foco no trabalho, rotina, serviço e saúde. Cumpra aquilo que deve, mas sem abrir mão dos momentos de liberdade.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Suas emoções lhe sensibilizam no sentido da partilha afetiva, material e / ou sexual com os outros, todavia há um apelo para que você se priorize, se ame e se afirme. Ao partilhar com os outros, jamais deixe de ser quem é, se mantendo fiel à sua essência e valores. Saiba ter esse equilíbrio fluido entre relacionar e individualizar.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

A Lua lhe sensibiliza para o contato com os outros e para o amor. Todavia, Netuno no seu signo (solar ou ascendente) lhe reforça sua conexão para consigo e lhe pede meditação e mergulho em si mesmo. Marte lhe pede honestidade para com aquilo que sente, lhe estimulando a ser mais transparente para si mesmo e para o outro.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com