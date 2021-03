Horóscopo do dia (26/03): Confira a previsão de hoje para seu signo

Busca pela individualidade

A conjunção de Marte com o Nodo Norte em Gêmeos nos pede busca consciente de nossa força pessoal, iniciativa, personalidade e lado guerreiro. Tudo isso pelo colorido flexível, adaptável, leve e divertido do signo. A Lua em Virgem traz conexão emocional que se expressa como serviço e trabalho útil.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

A conjunção de seu regente, Marte, com o Nodo Norte enfatiza o quanto você deve buscar ser você mesmo neste período. Pode ser mesmo que descubra diferentes lado de si mesmo não explorados. O importante é se permitir ser o que quer. Comunicação forte e autêntica em alta.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Seu norte neste momento é buscar seu prazer e valor próprio. Busque individualmente aquilo que lhe dá prazer na vida. A qualidade geminiana lhe pede abertura para experimentar. Também a força para ganhar dinheiro será forte, lhe pedindo uso corajoso de seus talentos e recursos.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

A conjunção de Marte com Nodo Norte no seu signo (solar ou ascendente) lhe pede que se coloque em primeiro lugar. Busque sua individualidade, aquilo que lhe faz sentir você mesmo. A expressão de suas naturais qualidades de comunicação, flexibilidade, curiosidade e alegria serão benéficas. Foco em se entender e em ser.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Este período lhe pede ação sutil. Busque entender ativamente suas questões psicológicas, emocionais, subjetivas e espirituais. Sua ação através de afirmações positivas, oração e comunicação com o divino serão suas melhores ferramentas neste período. A Lua, sua regente, lhe pede serviço e praticidade em Virgem. Orar e agir, servir e sentir.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Há a necessidade de se buscar ação em conjunto. Este momento lhe ensina que não deve se isolar, mas contar com a força de amigos, grupos e comunidades. Sua força e liderança também serão um exemplo para muitos. Busque relações humanas nas quais possa ser honesto e autêntico.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Sua grande busca agora é por ter iniciativa na carreira, mostrar sua competência e pioneirismo. Busque ter seu próprio espaço, use de sua autoridade para avançar no mundo material. Sua capacidade de ação flexível e inteligente será notada. A Lua no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz ainda mais força e segurança em si mesmo.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Este período lhe pede coragem, aventura e que se abra para as possibilidades. Não é um momento para ficar analisando mentalmente em excesso, mas para acreditar na força da sua ação, sua fé e princípios. Tenha ações mais ousadas, pense grande e busque muita liberdade, expansão e novas fronteiras.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

A conjunção de seu regente, Marte, com o Nodo Norte lhe pede que tenha ação em sua vida emocional, que seja um catalisador de energias e transforme o que for preciso. Sua necessidade de viver os impulsos sexuais e afetivos se faz alta, mas também com a curiosidade e leveza geminiana. Busque entender pelo mental o que se passa no reino emocional.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Seu foco agora é na busca por relações. Tenha mais iniciativa no amor e nas parcerias, usando da qualidade geminiana para trocar ideias. Este é um momento bom para sair dos excessos do eu e buscar entender e ouvir o outro. Também lhe pede ação equilibrada na vida. Temperança, justiça e equilíbrio.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Este é um momento para que você tenha ação e iniciativa no mundo material. Momento propício para se trabalhar muito, mudar o que for preciso nas rotinas e serviços. Também bom para exercícios físicos. Mas tudo isso pede a leveza e flexibilidade geminianas. Ação com inteligênciana matéria.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Este momento é ideal para buscar mais a si mesmo. Foco na ação criativa, em fazer algo único, deixar a sua marca. Busque menos o olhar exterior e mais o interior. Faça sua luz brilhar. Seja autêntico em sua expressão. Viva romances e/ou aventuras, tenha espontaneidade.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Este momento lhe pede foco na sua vida pessoal, familiar e nas próprias emoções. Pense menos em realizações externas e mais na resolução de suas emoções e questões pessoais. Um senso de individualidade do meio familiar será importante. Consulte sua sensibilidade antes de agir.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com