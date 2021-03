TV exibe 'Coração em preto e branco', em homenagem aos 113 anos do Galo

Nesta quinta-feira (25/3), ocomemora mais um aniversário. Para celebrar os 113 anos do Galo, será exibido “Coração em preto e branco”, às 20h30, no canal da Rede Minas no YouTube.

O filme foi produzido pela equipe da emissora mineira e traz um trecho da história doe personalidades que fizeram – e fazem – parte da Massa, em campo e na torcida. A produção mostra o período de 2005 a 2006, em que o Atlético foi rebaixado para a série B do Campeonato Brasileiro pela primeira vez na sua história.O martírio nadurou uma temporada e, no ano seguinte, os alvinegros tiveram seu acesso garantido à série A com o título de campeão da série B. O filme foca em um dos mais turbulentos momentos da trajetória em campo do Atlético.Na ocasião, o clube e aviviam em tensão. O documentário registrou o período por meio de depoimentos deilustres, como do então arcebispo de Belo Horizonte Dom Serafim, e do cantor e compositor Vander Lee, que faleceu em 2016.“Coração em preto e branco” traz o depoimento dos ex-atletas, Cerezzo e Luizinho,de Wilson Sideral, além de torcedores que representam a enorme torcida alvinegra.