Horóscopo do dia (25/03): Confira a previsão de hoje para seu signo

O que realmente nutre

O sextil de Ceres em Áries com Marte em Gêmeos nos auxilia a descobrir aquilo que nos nutre realmente, quais ideias e relações são boas para nós. A oposição da Lua em Leão com Júpiter em Aquário nos traz expansão emocional nas relações, mas nos pede que busquemos significado profundo em nossas interações.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Ceres no seu signo (solar ou ascendente) lhe pede cuidado para consigo. Se nutra, se ame e se cuide. Isto lhe auxiliará a ter uma comunicação mais saudável com os semelhantes. Também a oposição Lua-Júpiter lhe estimula a cuidar de si, mas sem se isolar. Doe um pouco de seu brilho e afetividade com as pessoas.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Este período lhe pede cuidado com sua vida emocional, pessoal e espiritual. Será preciso se nutrir de cuidados sutis. Busque aquilo que alimenta a alma. Isso tudo lhe favorece uma regeneração de si mesmo. Um equilíbrio entre carreira e vida pessoal se faz necessário. Por mais que esteja expandindo no mundo, tire tempo para sua vida pessoal também.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Este período lhe pede que nutra a conexão para consigo mesmo, mas isto vem para você mantendo a vida de relações intelectuais. Estimular a mente com novas ideias e possibilidades será importante. Expressar sua opinião honesta e ser quem é de verdade será libertador. A Lua passando pelo seu setor mental lhe aguça a intuição e subjetividade.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Este período lhe será útil para cultivar e se nutrir da sua capacidade de avançar no mundo material, na carreira e em seu destino. Conciliado com um senso de propósito espiritual, este é um bom momento para achar propósito. Suas emoções profundas se expandem e pedem canalização nas esferas matérias da vida.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Sua nutrição virá da vivência de seus ideais e do compartilhamento com os semelhantes. Buscar companheiros de ideal e grupos ou amizades que lhe comunguem as ideias será benéfico. A Lua no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz maior subjetividade e senso de doação; Júpiter lhe estimula a doar mais disto aos outros.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Este é um momento propício a cuidar de suas emoções profundas, se nutrir do subjetivo e do mundo interior. Também a sexualidade será um alimento importante. Tudo isso lhe impulsiona rumo às conquistas materiais e de carreira. Há grande possibilidade de expansão material, mas precisa ser acompanhada de vivências emocionais igualmente reais.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

As relações românticas e parcerias serão fonte de nutrição, cuidado e afeto para você. Cuide e se permita ser cuidado pelo(s) ser(er) amado(s). Tudo isso lhe favorece seu senso de otimismo, fé e crença no melhor da vida. A Lua lhe pede doação amorosa de si mesmo às pessoas e isto se reflete em generosidade e grandeza pessoal com Júpiter.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Seu trabalho, assim como as tarefas domésticas e cuidados com saúde serão fonte de nutrição. Cuide bem da vida material. Tudo isso lhe favorece as mudanças com mais flexibilidade. Cuidados amorosos a nível material, sexual e afetivo também pedem expressão. Seu mundo interior está pleno e isso pede canalização na carreira e trabalho agora.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Este é um momento que pede nutrir a si mesmo, sua criatividade e unicidade. Fazer trabalhos criativos, se expressar e alimentar sua segurança de personalidade. Tudo isso facilita o movimento em direção às relações, parcerias, amores e ao público em geral. Júpiter, seu regente, lhe pede comunicação alegre, otimista e inovadora.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Hoje você se depara com sua capacidade de ser base provedora para os outros e a si mesmo. Ceres lhe pede cuidados emocionais e familiares e isto lhe impele à ação prática com Marte. Júpiter tem lhe favorecido nas finanças e isto lhe beneficia no partilhar com os seres amados. Busque sua força de trabalho aliada à generosidade, isto lhe será nutritivo.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

A nutrição que vem do conhecimento, do estudo e das trocas intelectuais lhe será importante hoje. Isso lhe favorece um senso de autonomia e crescimento intelectual. Júpiter no seu signo (solar ou ascendente) lhe motiva a expandir suas fronteiras e isso se dará um tanto pela via do intelecto. Isso lhe motivará a compartilhar ideais generosamente com os outros.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

A necessidade de cuidar dos bens e da vida material será grande e lhe impulsiona no sentido das raízes e do lar. Cuidado com o que é seu e também familiar em alta. Cuidar do próprio lar será nutritivo. A posição lunar lhe relembra de canalizar toda sua sensibilidade em serviço prático, algo realmente útil e proveitoso.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com