'Kpop Evolution': documentário mostra evolução do gênero musical

Vários idols foram entrevistados para o documentário (foto: Reprodução) kpop está dominando o mundo com as cores, as músicas e o sistema de treinamento, que forma os idols. O sucesso da indústria musical sul-coreana é o tema do documentário "K-Pop Evolution", da produtora Banger Films para a YouTube Originals. A série conta com oito vídeos, que serão lançados todas as quartas-feiras, a partir do próximo dia 31 de março.

Como o nome já sugere, o programa mostrará a evolução do gênero musical: mostra o passado, o presente e, um provável, futuro do fenômeno. Para isso, o documentário conta com trabalhadores da área, incluindo idols como Baekhyun, BoA, Danny Im, Doyoung, Han Seung Yeon, Ha:tfelt (Yeeun), Hui, Jinho, Joon Park, Kang Daniel, KANGTA, Kino, LEETEUK, Sandara Park, Seulgi, TAEMIN, Taeyong, Tony An e outros ídolos.





Os entrevistados contaram histórias para o documentário sobre suas experiências na indústria do k-pop de forma que complete a “linha do tempo”. Assim, o “Kpop Evolution” analisa a trajetória da música e a cultura da Coreia do Sul.





Primeiro episódio estreia na próxima quarta-feira (31/03) às 10h (horário de Brasília) no YouTube Originals.

VEJA O TRAILLER: