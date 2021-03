Horóscopo do dia (24/03): Confira a previsão de hoje para seu signo

Estímulo a se expressar

A quadratura entre Mercúrio em Peixes e Marte em Gêmeos nos desafia a nos expressar, mas será preciso saber como fazê-lo. Nossos impulsos podem se verbalizar no instinto, mas cuidado com o uso indevido das palavras. O melhor aqui é estimular a mente e imaginação, mas sem perder a racionalidade.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Marte, seu regente, lhe estimula a agir no campo do intelecto, no presente e na comunicação. Todavia, há outra faceta que lhe pede conexão interior, exploração das emoções profundas, imaginação, meditação e espiritualidade. Aprenda a conciliar estes dois lados da vida e cuidado com a fala carregada de subjetividade sem filtro.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Este período lhe pede conexão com seus próprios valores e assertividade ao estabelecer o que é seu. Todavia, também deve escutar os outros neste período, mas cuidado com o tom agressivo ou excessivamente emotivo, em especial nas relações de amizade e nos grupos.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Este é um período de muita assertividade e força individual, já que Marte passa pelo seu signo (solar ou ascendente). Será preciso cuidado, porém, com o tom comunicativo no trabalho, com autoridades e na expressão profissional. Comunique novas ideias e seu ponto de vista, mas não os force a todo custo.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Há uma busca por espiritualidade em sua vida agora. Busque se entregar às vivências ao invés de julgar por dogmas e crenças. Emoções reprimidas podem se expressar com força, mas tenha autodomínio para não exagerar nesta expressão. Libertação mental e emocional.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Sua conexão com as emoções profundas se faz alta neste período. Certas atitudes de amigos, em grupos, na internet ou qualquer domínio público podem ser um gatilho para tais emoções. Caso isto ocorra, tente ser o mais objetivo, se posicione, mas não leve para o terreno da mágoa ou exagero.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Sua força para ser produtivo e buscar suas ambições se faz alta. Será preciso cuidado, já que a comunicação com parceiros, cônjuge ou terceiros pode lhe desafiar. Seu regente, Mercúrio, pede que escute o outro, mas não se desvie do seu caminho. Saiba escutar a crítica ou sugestão com mais flexibilidade.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Sua mente está focada neste período na execução correta e eficaz das rotinas materiais e trabalho. Todavia, o posicionamento de Marte lhe desafia a quebrar algumas rotinas e expandir. O cuidado aqui é para não exagerar em tais ações. Busque entender racionalmente o que pode e deve ser mudado.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Sua necessidade de agir nos bastidores, nas emoções profundas e ocultas se faz alta neste posicionamento de Marte, seu regente. Todavia, Mecúrio entra aqui para lhe pedir mais leveza, clareza e consciência neste processo. Nem toda emoção precisa ser levada a ferro e fogo. Um pouco mais de leveza emocional, afetiva e sexual lhe cairá bem.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Este período lhe impele a se relacionar, mas também é preciso prestar atenção às emoções pessoais. Se escute mais e entenda suas carências e necessidades afetivas antes de se jogar nas relações. Busque expressar com mais clareza sua sensibilidade.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Você tem focado muito na execução de seu trabalho e no andamento do mundo material. Todavia, o dia de hoje lhe pede mais flexibilidade e leveza. Saiba conversar com outras pessoas antes de sair fazendo tudo por contas própria. Um pouco de teoria pode contribuir com a otimização da prática.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Sua iniciativa e liderança estão claras neste momento. Todavia, não se esqueça do seu lado prático. Sua mente está lhe pedindo mais realismo e conexão com o mundo material. Não se aflija por questões financeiras, mas aprenda a achar soluções criativas e inovadoras.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Este período lhe conecta com suas emoções e com seu lado mais bravo. Isto pode se expressar através de sua fala, mas cuidado para não ser inconsequente no uso de sua comunicação. Aprenda a racionalizar e filtrar suas emoções para expressá-las em algo útil e produtivo.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com