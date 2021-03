Xuxa e Manu Gavassi revelam perrengues que passaram a Fábio Porchat

(foto: Ju Coutinho/divulgação)

Xuxa, Manu Gavassi e Padre Fábio de Melo são os convidados da nova temporada do programa “Que história é essa, Porchat?”, que estreia nesta terça-feira (23/3), às 22h30, no GNT. A ex-Rainha dos Baixinhos revela ao apresentador Fábio Porchat o perrengue que passou ao lado de Luiza Brunet na época em que as duas eram top models. A dupla foi flagrada dormindo de topless numa praia deserta. Manu Gavassi conta a saia justa que passou ao entrar de penetra num happy hour da cantora Miley Cyrus ao lado de sua turma. Ao pedir uma foto à estrela, Manu foi expulsa por seguranças. Os amigos permaneceram por lá e fizeram até vídeos no banheiro com Miley.