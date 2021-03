Horóscopo do dia (23/03): Confira a previsão de hoje para seu signo

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Seu dia te pede segurança de ser quem se é. Hoje você tem a chance de partilhar seu afeto de maneira genuína e única. Suas emoções te encaminham para a criatividade. Hora de expandir novas possibilidades de ser, novos projetos criativos, novos romances. Sinta-se seguro para ousar e arriscar mais. Se não se sente, faça como se assim fosse para que isso se torna uma realidade.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

A Lua lhe pede amor pelo lar, seu território e família. Hoje seu espírito animal bem poderia ser a leoa, absoluta dona de seu reino e filhotes, majestática! É para se sentir feliz em seu lar. O fogo interno está aumentando. Seu lar deve projetar alegria, vivacidade e segurança. O mesmo é válido para seus sentimentos, é preciso expressá-los agora com a mesma alegria e autenticidade.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Sua área natural, a da comunicação, ganha ares de grandeza. Hoje está se sentindo bem seguro para falar com propriedade. A Lua aqui pode te motivar a falar de temas emocionais e subjetivos. Procure deixar tudo às claras. Seu magnetismo e poder de convencimento estão mais potentes que o usual. Aproveite a chance para fazer o que você veio ao mundo fazer: se comunicar!

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A Lua, sua regente, lhe pede um senso de segurança a partir do mundo material. Valorize o que já tem e aquilo que você pode adquirir. Outra possibilidade aqui é se utilizar de suas capacidades artísticas e manuais para expandir. Canalize a força emocional em ações práticas. Seja generoso para com aquilo que pode oferecer, sendo fiel ao seu valor próprio.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Hoje você está em potencial pleno! A Lua crescente entra no seu signo (solar ou ascendente), gerando fertilidade e vida nova. Aproveite para idealizar novos projetos, planejar e liberar todo esse potencial que vem do seu brilho. Sua expressão emocional floresce e lhe pede mais abertura, abra mais de sua sensibilidade para compartilhar.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Você se volta para o espiritual e invisível, buscando aquilo que está no inconsciente. Aqueles que tem a coragem de fazer contato com suas questões emocionais são mais felizes. Seus sentimentos importam e devem ser vividos. Há um mundo de plenitude afetiva, emocional e espiritual te aguardando, portanto se renda ao prazer da entrega.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

A Lua aqui lhe pede contato social, estar rodeado de pessoas queridas, boas e alegres companhias. Sua predisposição a se abrir generosamente para os semelhantes é muito bem vinda e trará um grande senso de segurança emocional. Também uma generosidade para com projetos sociais, no auxílio aos necessitados e à sociedade como um todo.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Sua popularidade e brilho estão em movimento expansivo. A segurança vem da realização de algo significativo no mundo, deixar a sua marca, seu legado. Hoje a necessidade de alguma projeção se faz presente. Também busque assumir a autoridade plena de sua vida. Seja mais criativo, planeje algo que possa dar mais visibilidade e significado aos seus esforços.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O dia de hoje te impele ao seu lado característico: aventura, fé, intuição e novas paragens! Surge uma segurança interna para vislumbrar novas paragens e possibilidades. Aquela vontade de buscar algo maior que si fica ainda mais evidente com essa posição lunar. Seu otimismo nato fica evidenciado. Viva a abstração criativa e liberdade intuitiva.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

É preciso parar e analisar suas motivações profundas, achando saídas criativas para toda sua necessidade de expressão emocional. Sua vida afetiva e emocional pode ser extremamente rica, mas é preciso primeiro se permitir. Há aqui uma generosidade que se expressa expansivamente em termos de partilha profunda com o outro. Se permita viver mais uma entrega emocional e /ou troca sexual com quem você ama.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O amor se expressa fortemente. Expansão de parcerias e romances. Parcerias criativas, intensas e generosas te equilibram em sua racionalidade e multiplicidade. Se estiver sozinho, sua intenção se voltará para essa busca de parceira, amor e troca generosa. Se já tem um relacionamento, pode ser o momento ideal de reacender a chama amorosa.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

A Lua lhe instiga a ir para a vida prática. Uma atividade física que seja prazerosa e divertida pode te auxiliar a fazer as pazes com o corpo. Também uma culinária criativa. O trabalho lhe trará segurança, mas a qualidade precisa ser criativa, colocando seu toque especial no seu serviço, produto ou trabalho. Expansão de possibilidades materiais.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com