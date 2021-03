O violonista Thiago Delegado revela seu lado cantor no single 'Vai e vem'

Thiago Delegado conta que 'Vai e vem' traz o clima praiano das canções de Dorival Caymmi (foto: Mayka Bretas/Divulgação)

Prestes a lançar o quinto álbum, o violonista e compositor Thiago Delegado manda o single "Vai e vem" para as plataformas digitais nesta quinta-feira (18/3). A canção inédita, que fala sobre a saudade, é parceria dele com Clara Delgado e Vini Ribeiro. "É um tema que parece ser cada vez mais realidade nesta época de quarentena", diz o mineiro, que agora aposta também em seu lado cantor.





“Vai e vem” surgiu de um convite feito a Delegado por Vini, baixista do bloco carnavalesco Chama o Síndico. “Nós a compusemos pelo Zoom, coisas de quarentena. Queríamos fazer um samba à la Caymmi, praiano, despretensioso. Foi assim que pensei o mote do primeiro verso, ‘ai que saudades que eu tô do mar’. Fomos desenvolvendo uma história que contrasta a saudade de alguém que se ama com o movimento natural do mar de ir e vir”, diz Delegado.

Disco de inéditas sai em abril

novo disco terá 12 faixas inéditas”, adianta. “É novidade, pois meu trabalho é todo de música instrumental. Isso veio com a pandemia.” O Thiago Delegado cantor se revelou nas lives realizadas durante o confinamento social.



O "álbum cheio" deve sair até o fim de abril. "Ele já está em processo de mixagem, mas resolvemos soltar 'Vai e vem' antes. O novo disco terá 12 faixas inéditas", adianta. "É novidade, pois meu trabalho é todo de música instrumental. Isso veio com a pandemia." O Thiago Delegado cantor se revelou nas lives realizadas durante o confinamento social.





“Não tinha como fazer uma live de três ou quatro horas semanais sozinho, tocando apenas música instrumental”, explica. “Por mais que meu repertório de violão solo seja vasto, tem uma hora em que fica cansativo, monótono.”





De acordo com ele, cantar nunca foi problema, mas o trabalho instrumental, até então, predominava em sua carreira. Thiago lembra que no álbum “Sambetes” (2018) já interpretava “Garoto Matheus”. “No 'Viamundo' (2012), tem Leila Pinheiro, Fernando Beto e Aline Calixto cantando músicas minhas. No meu disco de estreia (2010), Edu Krieger canta a faixa-título 'Serra do Curral'. O universo da canção sempre esteve muito próximo de mim”, explica.





As gravações de “Vai e vem” e do novo álbum ficaram a cargo do grupo DelegasCia: Thiago Delegado (violão de sete cordas), Christiano Caldas (teclados), Aloizio Horta (baixo) e André Queiroz, o “Limão” (bateria).





O single ganhou clipe com casais celebrando o amor à beira-mar, dirigido por Henrique Marques. O projeto foi realizado a distância, com Thiago em BH e a equipe de gravação em Arraial d’Ajuda, na Bahia.





A parceria com Vini é antiga, conta Delegado. “Produzi o álbum dele com o Lucas Fainblat chamado 'Noite de estreia', lançado em 2019, um disco de samba e pagode moderno. Vini é uma pessoa querida. Antes da pandemia, eu frequentava a casa dele três vezes para fazer e escutar música.”





Djavan é referência para os dois, o que se reflete no single. “Já a Clara me foi apresentada por Vini e resolvemos convidá-la para fazer algumas letras. Ela foi parceira do Flávio Henrique, morto em 2018, vítima da febre amarela”, diz o violonista.





Em breve, será lançado um disco de Clara Delgado com canções inéditas de Flávio. “É uma menina muito talentosa, da geração depois da minha. Ela traz frescor e ideias novas.”





No novo projeto do quarteto, Thiago, Aloízio Horta, Limão e Christiano Caldas colocaram tudo em que vêm trabalhando ao longo dos anos. “O disco está maturando ao longo do tempo, porque a nossa proposta também vem amadurecendo. Temos uma cumplicidade muito grande. O disco é novidade, pois traz a instrumentação de teclados, baixo, bateria e violão, que levo para o universo da canção. É como se fosse uma banda de samba-jazz tocando um disco de canção”, adianta.

Composição pelo Zoom

A maioria das faixas do novo projeto foi composta durante o confinamento social. “Fazíamos reuniões via plataforma Zoom, cada um na sua casa. Outras faixas foram feitas antes da pandemia, talvez a metade”, conta. Uma das parcerias de Thiago é com a instrumentista, cantora e compositora Nath Rodrigues. “A canção fala de renovação. É o que eu trouxe para o meu disco.”





Além de finalizar esse projeto, Thiago Delegado produz discos do cantor e compositor Dudu Nicácio e da cantora Aline Calixto. “Ela já me mandou a metade do repertório, que está muito legal. Embora estejamos em quarentena, não estou compondo atualmente, pois prefiro me concentrar nesses três trabalhos”, conclui.

Single de Thiago Delegado

Disponível nas plataformas digitais a partir desta quinta-feira (18/3)