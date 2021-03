Horóscopo do dia (18/03): Confira a previsão de hoje para seu signo

Relações transformadoras

O sextil de Vênus em Peixes com Plutão em Capricórnio nos auxilia a transformar nossos padrões amorosos e de parceria, assim como nossa relação com valores pessoais. A abnegação desta Vênus vem junto com a transformação realista deste Plutão. A conjunção de Mercúrio com Pallas em Peixes nos traz sabedoria emocional e discernimento.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Este momento lhe traz sabedoria e discernimento que vem do sutil, do contato emocional, psíquico e espiritual. Busque na meditação, oração, arte ou terapia suas motivações mais profundas. Isto lhe facilitará a passar pelas transformações de trabalho e carreira que lhe são demandadas agora. Cultive seus sonhos e busque transformar a vida material de acordo.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Este é um momento de usar de sabedoria ao se entrar em contato com o coletivo. Saiba disciplinar sua mente e não ser mais um na “onda coletiva”. Seu talento para divulgar e comunicar serão importantes agora. Lembre-se de alinhar o que comunica com as profundas transformações que se processam em sua crenças e princípios.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Mercúrio, seu regente, se encontra com Pallas. Sua capacidade de ponderar e raciocinar sobre as emoções e questões subjetivas se faz alta. Busca por equilíbrio, estratégia e inteligência emocional, em especial quando aplicados na carreira. Vênus lhe evidencia seu valor profissional, que é transformado pelas profundezas de Plutão na casa das emoções profundas.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Seu olhar estará muito mais ponderado e sábio, levando em consideração suas muitas possibilidades na vida. O amor e as finanças também pedem esta liberdade, lhe motivando a transformar as velhas estruturas, dependências e parcerias. As relações precisam ser resignificadas, assim como sua capacidade de gerar valor.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Você está mais propício a enxergar as emoções profundas com razão, justiça e maior sabedoria. Busque usar o lado mais inteligente para transformar questões arraigadas no subconsciente. Vênus lhe aumenta a necessidade de troca afetiva e sexual, lhe pede mais abertura e Plutão vem junto, trazendo senso crítico e menos idealizações.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Este período lhe pede muito equilíbrio, paz, justiça e harmonia. Se permita escutar mais o outro e com inteligência emocional, compaixão e de peito aberto. Vênus aqui lhe incita no seu lado mais romântico e na necessidade de estar junto do outro. Plutão lhe auxilia a se empoderar através de seu lado mais aventureiro e corajoso. Seja você mesmo, mas se relacionando com amor.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Sua sabedoria para lidar com questões práticas e rotineiras se faz alta. Terá um olhar muito mais analítico. Use de sua intuição para encontrar soluções brilhantes no trabalho e na saúde. Cuide do corpo com equilíbrio. Seu amor pelo trabalho é enfatizado por Vênus. Plutão lhe transforma as motivações íntimas e lhe impele a fazer mais e com mais eficiência no mundo.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Sua visão sobre si mesmo será muito mais sábia e objetiva. Busque verbalizar a sabedoria de ser quem você é, autenticamente. O céu lhe impele a ser mais criativo, espontâneo, romântico e aventureiro. A expressão de sua sensualidade e amor é enfatizada por Vênus, mas sem perder a profundidade e agudeza intelectual pelo seu regente, Plutão.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Este período é propício para enxergar suas raízes com mais racionalidade, sabedoria e imparcialidade, mas sem perder a afetividade. Busque a sabedoria ancestral e enxergue o passado com mais tranquilidade. Vênus lhe incentiva a buscar mais paz e amor nas relações familiares e pessoais. Plutão lhe fortalece seu senso de valor pessoal, lhe permitindo se doar com mais generosidade e presença.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Este momento lhe traz a sabedoria de ser flexível e adaptável. A profunda transformação pela qual tem passado lhe traz a sabedoria de diversificar, trazer leveza e racionalidade para sua vida. Busque trazer mais cooperação, paz e empatia no seu olhar e na sua comunicação. Enxergue com a sabedoria da sensibilidade e profundidade emocional.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Este momento lhe traz um olhar mais ponderado e sábio para com a sua vida material. Está cheio de possibilidades, mas isso não quer dizer imprudência. Você está processando sua autonomia no nível subconsciente e isto será benéfico na sua emancipação. Busque uma relação mais saudável com o mundo material e aquilo que ele pode lhe oferecer.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

A conjunção de Mercúrio e Pallas no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz uma visão mais sábia e ponderada de si mesmo e da vida. Também Sol, Netuno e Vênus estão aqui, lhe enfatizando sua essência afetiva e espiritual. Tudo isto lhe favorece na seleção e transformação das relações sociais e de grupo.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com