Horóscopo do dia (17/03): Confira a previsão de hoje para seu signo

Gerando valor com otimismo

A conjunção de Lua e Lilith em Touro traz à tona nossas frustrações ligadas à segurança material para que sejam trabalhadas. Se bem usado, este posicionamento amplifica nossa capacidade de gerar valor, nutrir e ter abundância na vida. A quadratura com Júpiter em Aquário nos relembra que precisamos ser mais audaciosos e otimistas em nossas ações neste sentido.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

A energia de hoje lhe pede que seja mais audacioso e generoso na divulgação de seus dons e talentos. Mostre para a s pessoas aquilo que tem de melhor a oferecer. Pode e deve doar um pouco mais de si mesmo ao coletivo. Enxergue possíveis mudanças como possibilidades de expansão de seus recursos, finanças, talentos e dons.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Lua e Lilith conjuntas no seu signo (solar ou ascendente) trazem à tona seus desejos, motivações subconscientes e necessidades não satisfeitas. Tudo isso, em especial, pode ter reflexo na carreira. Seja mais audacioso e busque expansão profissional, reconhecendo seu valor próprio e capacidades. Seja fiel aos seus valores, mas permitindo novas possibilidades.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Emoções subconscientes muito profundas tendem a se expressar agora. Será preciso usar de sua fé com intensidade para abarcar tais questões. Busque um olhar mais filosófico e desapegado, tentando não se entregar cegamente às emoções. Busque reconhecê-las e entender quais as suas origens. Mais fé em si mesmo e na sua cura.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Questões emocionais e frustrações ligadas a amizades, grupos e ao social podem se expressar aqui. Seu ponto de vista profundo e claro pode ser muito útil aqui. Use de seu “faro” e instinto para saber como lidar. Há necessidade de se enxergar as relações sociais com mais liberdade e honestidade. Busque honestidade e dê sua contribuição.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Questões que envolvam a carreira, valores e o reconhecimento do público quanto à sua atuação vem à tona. Busque ter uma maior independência da aprovação alheia. Se valorize e tudo aquilo que já foi construído ao longo de sua jornada. Um pouco mais de equilíbrio e ponderação lhe auxiliarão a encontrar as melhores possibilidades.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

As muitas possibilidades futuras e de expansão se fazem presentes. Mesmo que se depare com frustrações ou atrasos em seus planos, não perca o otimismo no cumprimento de suas tarefas nem se deixe abater por ainda não ter chegado lá. Você tem o dom de construir pacientemente, portanto cuide com alegria e otimismo de seus projetos para construir essa visão maior.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Emoções profundas são trazidas à tona, assim como frustrações emocionais, sexuais ou ligadas aos bens compartilhados. Use de seu poder pessoal agora para resolver tais questões. Um pouco mais de audácia, centramento e coragem lhe permitirão transformar tais questões profundas. Busque enxergar a partir de seus princípios.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Questões emocionais ligadas às parcerias, casamento ou vida social podem se expressar, assim como frustrações na relação com o outro. Você tem passado por um processo de libertação emocional e a conexão honesta com o que sente lhe auxiliará a lidar com dificuldades com o outro. Expresse mais o que sente e seja honesto sobre o que quer de verdade na relação.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Questões emocionais ligadas ao trabalho e/ou saúde tendem a se expressar, assim como possíveis frustrações. A posição de Júpiter, seu regente, vem lhe lembrar que você tem muito mais possibilidades e alternativas. Busque enxergar suas possibilidades de trabalho e geração de renda, assim como possibilidades alternativas no cuidado com sua saúde.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

A energia de hoje lhe traz segurança e enraizamento em si mesmo, mas também frustrações de não ter sido fiel a si mesmo precisam ser trabalhadas. Seu senso de valor próprio é aumentado por Júpiter, lhe facilitando ser mais generoso e espontâneo em sua expressão. Deixe sua criança interna brincar com mais liberdade.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Questões emocionais ligadas à família, passado, bens familiares e afins são trazidas à tona, assim como possíveis frustrações nestas áreas. Júpiter, que transita pelo seu signo (solar ou ascendente), lhe pede mais liberdade pessoal, fazer mais aquilo que acredita e se dar força pessoal. Não ignore seu lado emocional, mas seja honesto em seus posicionamentos.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Questões ligadas às comunicações, estudos e pessoas à sua volta são mobilizadas, lhe trazendo subjetividade, mas também possíveis frustrações. Será preciso fazer uso de sua espiritualidade e sensibilidade para enxergar tais questões sobre um prisma maior. Busque verbalizar o que sente, suas visões espirituais e percepções sutis, mesmo quando não seja entendido pelos outros.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com