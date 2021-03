Horóscopo do dia (14/03): Confira a previsão de hoje para seu signo

Necessidades pessoais

A Lua entra em Áries, trazendo-nos segurança no senso de individualidade e assertividade emocional. Quíron e Ceres fazem conjunção também no signo, trazendo-nos consciência das feridas ligadas ao que deixamos de nutrir e cultivar em nós próprios. Dia propício para uma busca das nossas reais necessidades.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O dia de hoje lhe traz enraizamento em si próprio. Estará mais subjetivo e emotivo. A conjunção de Quíron e Ceres no seu signo (solar ou ascendente) lhe pede que cure a ferida da falta de cuidado para consigo. Se ame e se nutra tal como uma mãe. Se nutrirá também do ser autêntico e reconhecer quais as suas vontades verdadeiras.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Questões subconscientes são trabalhadas pelos posicionamentos em Áries para você agora. A questão da individualidade e da ação pode ser relevante, em especial se não tiver dado a devida atenção a tal aspecto. Busque acolhimento, mas em especial na meditação e espiritualidade. Lembre-se que a energia divina é uma mãe benevolente.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Sua capacidade de se nutrir das amizades e também de acolher e nutrir os grupos são evidenciadas. Mas lembre-se de ser autêntico e fiel a si mesmo no processo. Se houver dores ligadas à falta de acolhimento ou sensibilidade numa amizade, pode ser o momento de curar esta ferida. Dê sua contribuição ao coletivo sendo a pessoa única que é.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A Lua em Áries lhe faz mais aguerrido e independente e esta qualidade se aplica, em especial, na carreira e no uso de sua autoridade. Estará mais pragmático e assertivo. Busque exercer autoridade com amor, mas sem manhas. Sua capacidade de se nutrir como provedor e dono da vida material são mobilizados hoje e esta faceta pede cura. Também cura com a figura materna.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Suas emoções estarão mais abertas e livres com esta Lua. Busque liberdade emocional e expressão autêntica de si mesmo e de sua fé, crenças e objetivos. Tudo aquilo que não foi cultivado em termos de objetivos à longo prazo, fé e possibilidades é trazido à tona para ser curado. Nutra sua fé e seus sonhos hoje.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Sua necessidade de nutrição afetiva e/ou sexual é trazida à tona para que seja curada. Reconheça suas necessidades afetivas e esteja inteiro perante suas emoções,m esmo quando não agradáveis. Se nutrirá do aprofundamento com o outro e também ao encarar suas profundezas. Se, ao contrário, se encontre submisso ao outro, este pode ser um importante período para buscar sua liberdade.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Seu foco no outro e nas relações sociais será grande agora. Suas emoções lhe impelem à busca de companhia, de socialização e troca. A necessidade de se nutrir de material humano se faz alta e pede cura caso isso não esteja acontecendo. Se nutra das relações românticas, das parcerias e das boas companhias, mas sem deixar de ser fiel a si próprio.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Sua segurança emocional virá agora de cumprir bem seu serviço e tarefas rotineiras. Sua capacidade de trabalho está altíssima. Caso esta faceta não esteja funcionando, este será um excelente momento para se curar nesta nutrição a partir dos cuidados materiais e do trabalho. Tenha iniciativa e vá para a ação pragmática.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O dia de hoje lhe traz maior grau de segurança em ser você mesmo e direcionar sua vida. Sua necessidade de se nutrir de aventura, criatividade e romance será alta. Se isto não estiver ocorrendo, use desta força para se curar. Ser você mesmo lhe fará bem. A expressão de seu lado afetivo se faz evidente, em especial o lado que o expressa de maneira prática.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Os posicionamentos de hoje lhe trazem maior necessidade de recolhimento e vida pessoal. Busque se nutrir de seus sonhos e metas pessoais, do amor pessoal e/ou familiar. Se não estiver se cuidando neste sentido, será preciso encarar de frente suas questões emocionais. Se permita expressão afetiva e acolhimento reais.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O dia de hoje lhe traz maior possibilidade de expressar suas emoções, de conversas significativas e honestas. Tenderá a falar e comunicar mais do seu subjetivo. Sua nutrição interna virá da troca de ideias, da flexibilidade, do viver o presente e da busca de muitas possibilidades. Feridas neste sentido são mobilizadas e pedem cura através destas qualidades.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Sua conexão com o mundo material se faz forte hoje. Será lembrado de sua força para mobilizar a vida objetiva, para ganhar dinheiro e ter autonomia material. Sua capacidade de trabalhar e gerar recursos é mobilizada, mas também feridas ligadas a esta área. O potencial de cura é grande. Se esforce no sentido da conexão com o mundo material e se cure.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com