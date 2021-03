Horóscopo do dia (13/03): Confira a previsão de hoje para seu signo

Lua Nova em Peixes

Começamos um novo ciclo de lunação com a Lua Nova em Peixes. Vênus e Netuno se encontram em conjunção com esta Lua, portanto o stellium de Sol, Lua, Vênus e Netuno se faz presente. Novos começos ligados ao amor universal, às possibilidades afetivas e espirituais. Novos inícios ligados ao apaziguamento, cura e troca humana afetiva.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Este ciclo lhe traz possibilidades novas ligadas ao espiritual, questões psicológicas e subconscientes. Este último ciclo, já não tão longe do seu aniversário lhe pede mais entrega, redenção e sublimação de certos padrões. Se entregar ao divino e à sensibilidade de maneira afetiva pode ser muito curativo neste momento.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Os novos começos deste ciclo lhe trazem vibração de auxílio ao coletivo, sair um pouco de si e doar mais amor ao coletivo. Busque encarar as amizades e os grupos dos quais faz parte com mais amor, entrega, prazer e sensibilidade. Possibilidade de novas amizades e/ou comunidades. Busque vibrar mais positividade e amor para todos.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Este novo ciclo lunar lhe impele a novos começos na carreira, no uso de sua imagem pública, no exercício de sua autoridade e na gestão de sua vida. A energia lhe impele a fazer tudo isso com muito amor e entrega. Seja um pai/mãe afetivo, busque escutar seus subordinados, divulgue com amor seus talentos e possibilidades.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O início do ciclo de lunação lhe traz grandes possibilidades de expansão afetiva, de levar seus valores a maiores grupos e locais. Este é um momento que reaviva sua fé, mas lhe pede que haja entrega de verdade, buscando enxergar o melhor no futuro. Novas possibilidades ligadas ao estrangeiro. Busque divulgar seu amor e sua visão de fé e otimismo.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Novos começos neste ciclo lunar para você na área afetiva e sexual. Sua necessidade de partilha e entrega será altíssima. Busque se abrir mais, deixar seu lado receptivo e afetivo mais disponível e entregue. Energia sexual fluida. Também novos começos no que tange valores conjuntos. Busque comunhão profunda com os seres amados e se abra às transformações.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Novos começos ligados às parcerias, sociedades, vida social, namoro, casamento. Sua sensibilidade lhe pede que se abra mais ao outro, às possibilidades de se sentir amado e acolhido junto de outra pessoa. Possibilidade de mais visibilidade social ou de engatar algo novo. Se permita doar mais afeto e estar mais disponível para o semelhante.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Novos começos neste ciclo ligados ao trabalho, serviço, vida material e saúde. Esteja atento a novas possibilidades ou então melhorias no que já tem. Excelente momento para se escutar o próprio corpo e suas necessidades. Cuide-se de maneira mais amorosa, se dê mais amor e prazer. Relações mais aprofundadas com colegas de trabalho.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Este novo ciclo lunar lhe traz mais possibilidade de novos romances, aventuras e expressão criativa. A vida lhe pede mais entusiasmo e coragem. Busque expressar seu lado afetivo, sensual, emocional e espiritual com confiança. Estará mais no comando de sua vida, mas a qualidade aqui pede mais entrega do que controle. Deixe sua essência fluir.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O início deste novo ciclo lunar lhe traz possibilidades em relação à vida pessoal, lar, sonhos e emoções íntimas. Busque vivenciar a sensação de entrega e amor no meio familiar. Ou, se mora sozinho, busque encher seu ambiente de amorosidade. Possibilidade de mudanças e/ou reformas em casa. Acolha, ame e se abra mais emocionalmente neste ciclo.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Novos começos para você na área intelectual. Este será um ótimo ciclo para se iniciar novos estudos, mas o faça com prazer e alegria. Terá mais fluidez para absorver conteúdos diversos. Também a comunicação é estimulada, em especial a arte, a paz e a espiritualidade. Busque o amor ao seu entorno e distribua essas boas vibrações com os semelhantes.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Este novo ciclo lhe traz muitas novas possibilidades no campo material e financeiro. Excelente momento para se angariar mais, mas é preciso vibrar na entrega pisciana. Valorize seus talentos e aquilo que tem a oferecer. Também ótimo ciclo para regenerar, se cuidar, se dar mais prazer e alegrias, em especial no campo material e sensorial. Trazer o espiritual para a prática.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

A forte ênfase desta Lua Nova com Vênus e Netuno no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz muitas possibilidades e novos começos. Sua sensibilidade e capacidade afetiva estão num ápice, use desta força para amar incondicionalmente, doar-se mais, buscar sociabilidade, amor, riqueza e tudo aquilo que for de valor material e espiritual.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com