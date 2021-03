VANDER LEE E CHICO CÉSAR

(foto: Luiza Palhares/divulgação)

A cantora Titane realiza neste sábado (13/3), às 19h, uma live direto de sua casa, em Lagoa Santa. O repertório da apresentação será composto por músicas de compositores mineiros, como Vander Lee (1966-2016), Luiz Gabriel Lopes e Sérgio Pererê, e também do paraibano Chico César e do carioca Noel Rosa (1910-1937). A transmissão ao vivo faz parte da programação do #emcasacomosesc, projeto do Sesc São Paulo, e será transmitida por meio do YouTube (youtube.com/sescsp). Para a apresentação, a cantora estará acompanhada do músico Rogério Delayon.





PODCAST 451 MHZ

ESCRITORES BRASILEIROS

(foto: Guilherme Gonçalves/ABL)



A revista literária Quatro Cinco Um lança nesta sexta-feira (12/3) sua nova coleção de podcasts “Grandes narradores do Brasil”, sobre os maiores autores da literatura nacional. O episódio de estreia vai abordar a vida e a obra de Rubem Fonseca, o mestre do policial brasileiro que morreu em abril de 2020, por meio de um formato narrativo e experimental. O podcast 451 MHz estreou em julho de 2019 com a proposta de entrevistar grandes autores, críticos, intelectuais e leitores das maiores obras da literatura brasileira e estrangeira. O programa quinzenal acumula 38 episódios – produzidos pela Rádio Novelo e apresentado pelo editor da revista, Paulo Werneck – com diferentes nomes do universo literário, como Antonio Prata, Tom Zé, Emicida e a chef Paola Carosella.





“Grandes narradores do Brasil” aposta em um formato experimental, que se assemelha a um minidocumentário em áudio. “É um formato narrativo muito bom para descrever a vida de um escritor. Quando aconteceu a morte do Rubem Fonseca no meio desta pandemia, acendeu uma luz na minha cabeça: esse é o formato ideal para uma homenagem e explicar por que esse cara é um grande autor”, descreve Paulo Werneck. O primeiro episódio tem 60min de duração e estará disponível no site da Quatro Cinco Um, no YouTube e nas principais plataformas de áudio (como Spotify, Apple podcast e Deezer).





ZÉ DO CAIXÃO

85 ANOS

(foto: CANAL BRASIL/DIVULGAÇÃO)



Em março, mês em que comemoraria 85 anos, o Canal Brasil exibe mostra em homenagem ao mestre do terror José Mojica Marins, com seus mais famosos filmes. Sempre às quintas, na faixa da 0h30, vão ao ar na seguinte ordem: “O estranho mundo de Zé do Caixão” (11/3), “O despertar da besta” (11/3, às 2h), “Delírios de um anormal” (18/3), “Exorcismo negro” (18/3, às 2h), “Encarnação do demônio” (25/3) e “Inferno carnal” (25/3, às 2h). Nascido em uma sexta-feira 13, em 1936, Mojica ficou conhecido por dar vida ao lendário coveiro Zé do Caixão, que vaga à procura de uma mulher superior, capaz de lhe dar o tão sonhado herdeiro perfeito. Dotado de chapéu, capa negra, barba e unhas enormes, o homem impiedoso não descansa enquanto não alcançar seu objetivo.





FERRUGEM

ESTREIA NO “TVZ”

(foto: Multishow/DIVULGAÇÃO)



A partir desta quinta-feira (11/3), o “TVZ” estreia nova temporada no Multishow, desta vez sob o comando do cantor e compositor Ferrugem, um dos nomes do pagode no país. Na atração, o apresentador vai receber convidados para participações especiais ao vivo, comentar a seleção de clipes exibidos e interagir com os fãs. Sob o comando de Ferrugem, o programa vai mostrar ainda toda a versatilidade do apresentador, que vai cantar sucessos de diferentes estilos musicais, além de estar sempre com um músico no estúdio para agitar a noite do público. Xande de Pilares, Tierry, Lauana Prado, Xand Avião, Diego & Victor Hugo e Tarcísio do Acordeom já são presenças confirmadas na atração. O programa vai ao ar de segunda a sexta, às 18h30, sendo ao vivo às segundas e quintas-feiras. "Pretendo dar oportunidade para novos artistas... tem muita gente boa que ainda pode passar pelo programa. Já fizeram isso comigo uma vez e me sinto nessa missão. Os artistas de alta qualidade que ainda não têm tanta notoriedade vão poder contar comigo", declara o pagodeiro.





“DESAFIO SOB FOGO”

OITAVA TEMPORADA





O History estreia nesta quinta (11/3), às 21h30, a oitava temporada de uma das séries preferidas da audiência: “Desafio sob fogo”. Na competição, os melhores ferreiros dos Estados Unidos são testados contra seus oponentes e contra o tempo para forjar armas manualmente e para tentar ganhar o grande prêmio de US$ 10 mil a cada episódio.





“OS SONÂMBULOS”

ESTREIA EM VOD

(foto: Embaúba Filmes/Divulgação)



Era um pequeno grupo de demolidores de mundo. Perdidos na multidão, mas ligados uns aos outros, viviam na solidão da clandestinidade, às voltas com suas contradições: amavam a vida humana, mas desprezavam a própria vida. Estavam prontos ao sacrifício. Niilismo, melancolia, traição, desespero: consciências trágicas em uma longa viagem ao fim da noite. Um conto de amor e de morte (Eros e Tanatos), em um mundo em que o estado de exceção veio a se tornar regra e os últimos dias da humanidade não terminam nunca. Essa é a sinopse de “Os sonâmbulos” , do mineiro Tiago Mata Machado, que terá estreia em VOD nesta sexta (12/3), por meio do site da Embaúba Filmes (www.embaubafilmes.com.br). O filme será disponibilizado gratuitamente por quatro dias (de amanhã, às 19h, até segunda, 15/3). A produção ganhou o prêmio de melhor filme na Mostra Caleidoscópio do 51º Festival de Brasília.





“(500) DIAS COM ELA”

FILME





Protagonizado por Joseph Gordon-Levitt e Zooey Deschanel, “(500) dias com ela” será exibido nesta quinta-feira (11/3), às 22h, no Telecine Touch. No filme, Tom é um rapaz romântico que se apaixona por Summer, uma moça que encara os relacionamentos de forma mais prática. Quando a garota põe um ponto final na relação, vêm à tona vários momentos da vida dele de antes, durante e após o namoro.





“UM ZOOM EM CLARICE"

ESPETÁCULO ON-LINE

(foto: Tem Dendê! Produções/DIVULGAÇÃO)



O espetáculo "Um zoom em Clarice" será encenado a partir desta sexta (12/3) até segunda (15/3), sempre às 17h, pela plataforma Zoom, com entrada franca. O projeto foi escrito por oito autoras e performa a partir da vida e obra de Clarice Lispector, costurando suas múltiplas facetas. Além da temporada com encenação performativa virtual, a peça terá o registro videográfico disponibilizado para instituições públicas de ensino de teatro. "Um zoom com Clarice" também realizará ciclos de conversas sobre o “processo de escrita e Clarice Lispector”, via Instagram, além de uma oficina de performance que será ministrada por Natasha Corbelino e Mariah Miguel, também com entrada aberta e gratuita. Inscrições e informações: Instagram @umzoomemclarice.