Horóscopo do dia (11/03): Confira a previsão de hoje para seu signo

Objetividade Emocional

A conjunção de Lua e Mercúrio em Aquário nos traz maior frieza e capacidade analítica para com as emoções. Em especial se tratando da fase Minguante, devemos ter imparcialidade e razão para encarar as emoções. Sabedoria na comunicação através da conexão interna.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Emoções e sentimentos ligados às amizades, grupos, organizações e à sittuação coletiva devem ser apaziguados. Busque ter uma visão mais desidentificada e racional das situações. Questões do passado pedem clareza e objetividade. O tom aquariano lhe traz irreverência para lidar com tais situações.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Busque hoje sabedoria para lidar com sua carreira e imagem profissional. Saiba comunicar aquilo que é essencial. Não é momento para grandes esforços neste sentido, mas para usar seu conhecimento a seu favor da maneira certa. Tenha objetividade para exercer autoridade ou liderança.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Antigas crenças, dogmas ou visões de vida precisam ser revisados. Use de sua natural racionalidade para questionar o que for preciso. Mercúrio, seu regente, conjunto à Lua lhe pede maior interiorização. Busque sua fé mais do lado de dentro. Se permita encontrar a divindade primeiro em si mesmo.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A Lua, sua regente, ao fazer conjunção a Mercúrio em Aquário lhe traz um maior tom analítico, frio, desapegado e racional. Use desta potência para entender melhor suas questões emocionais mais profundas, para entender as transformações em sua vida e também suas questões afetivas e sexuais.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O dia de hoje lhe pede maior desapego nas relações. Busque enxergar o outro com a maior objetividade e imparcialidade possíveis. Saiba com quem, quando e como quer se relacionar. Conversas objetivas sobre questões afetivas podem ser muito esclarecedoras e curativas.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Mercúrio, seu regente, se encontra com a Lua, lhe trazendo um estado mais introspectivo e intuitivo, em especial por ser a fase Minguante. Tudo isso será ótimo se aplicado às suas rotinas, cuidados com saúde e trabalho. Permita que esta voz interior te auxilie a enxergar o que precisa mudar na sua vida material.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O dia de hoje pede maturação e sabedoria na sua expressão. Romances do passado pedem revisão. Saiba expressar aquilo que sente, acredita e é, mas sem exaltação excessiva. A conexão interior pode lhe auxiliar com soluções criativas.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Suas emoções pessoais pedem mais frieza e racionalidade. Também um despego do passado com um olhar mais imparcial. Use de sabedoria emocional para encontrar paz interior. Questões familiares também pedem mais frieza e desprendimento. Expresse o que sente com objetividade e clareza.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O dia de hoje lhe pede mais desapego de velhos padrões mentais rígidos. A Lua Minguante traz maleabilidade e sensibilidade para esta esfera mental. Busque digerir e analisar antes de se comunicar. Buscar as respostas dentro será mais eficaz. Um olhar amoroso e objetivo para seu entorno será benéfico.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O dia de hoje lhe pede maior desapego das questões materiais. Aprenda a lidar com a parte prática com mais sabedoria, calma e entrega. Sua mente deve ser apaziguada neste sentido. Busque viver a sabedoria do descanso, do amor a si mesmo e dos prazeres materiais com entrega e racionalidade.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

A conjunção de Mercúrio e Lua no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz um misto de razão e emoção saudável para hoje. Busque fazer contato interno e escutar mais seu lado subjetivo, mas sem perder seu natural dom de se analisar objetivamente. Práticas meditativas serão benéficas.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O dia de hoje lhe traz contato emocional e espiritual aumentados. Algumas emoções estão sendo recicladas e transformadas, portanto busque ter mais racionalidade e leveza nesta área. Comunicação com o subjetivo em alta. Acesso a informações do inconsciente coletivo e também pessoal favorecidos.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com